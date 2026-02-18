La Maison de la BD est en danger” : le débat s’enflamme à Blois

Ouverte en 2015 dans l’ancienne Halle XII, sous l’impulsion de la Ville de Blois et du maire actuel, étiqueté PS, Marc Gricourt, la Maison de la BD revendique, en dix ans, 150.000 visiteurs et 20.000 élèves accueillis. Pour l’association, l’équipement est devenu « un lieu incontournable de la culture populaire, accessible à tous, et une étape importante du parcours touristique de la ville », au point d’être présenté comme « un équipement unique en France ».

Au-delà du festival bd BOUM, organisé chaque année en novembre, la structure participe à de nombreux temps forts : Journées du patrimoine, Partir en Livre, Rendez-vous de l’histoire… Sa proximité avec le Muséum d’Histoire naturelle et la place Louis-XII est, selon l’association, « un véritable atout pour la redynamisation du centre-ville et le dynamisme culturel blésois ».

Une relocalisation au coeur de la discorde

En cause, « certains candidats » aux municipales, qui proposent de fermer les locaux actuels pour relocaliser la Maison de la BD à l’Hôtel-Dieu. Sans citer de noms, bd BOUM se dit « très surprise par cette décision unilatérale » et regrette « l’absence de concertation avec les prétendants au poste d’édile ».

Cette intervention publique, à quelques semaines du scrutin, vise les programmes portés par Malik Benakcha, candidat de l’union de la droite et du centre (LR-UDI-MoDem), Marine Bardet, qui représente le Rassemblement national, et Gildas Vieira, qui conduit une liste citoyenne indépendante aux élections municipales de 2026 à Blois, tous favorables à une relocalisation dans leurs programmes, rapporte La Nouvelle République.

L’association, pour défendre l'actuel résidence de la Maison de la bd, insiste sur le caractère récent de la réhabilitation des bâtiments, et pointe les conséquences financières d’un éventuel déménagement : « Le transfert vers d’autres locaux engendrerait un coût supplémentaire pour la collectivité et constituerait un gaspillage d’argent public. » Elle en conclut qu’« un tel projet apparaît déraisonnable et incompatible avec une gestion saine et responsable d’une ville ».

Et d’ajouter : « La Maison de la BD n’est pas seulement un bâtiment : c’est un projet, un lieu de transmission et de partage. Déplacer la Maison de la BD serait un recul culturel majeur pour Blois. » L’association refuse qu' « un équipement reconnu, fréquenté et structurant du centre-ville soit sacrifié ».

Une prise de position qui fait réagir

De son côté, Malik Benakcha a réagi sur les réseaux sociaux, toujours selon le média local. La publication ne semble plus accessible en ligne à ce jour : « Cette proposition que je porte est exactement la même que celle portée en 2020 et qui avait déjà fait l’objet d’un échange. Le projet de halle maraîchère n’a pas avancé depuis 2020, donc notre proposition reste constante. »

Le projet de halle maraîchère à Blois s’inscrit dans le cadre plus large de l’aménagement du Carré Saint-Vincent, une opération de redynamisation du centre-ville portée par la municipalité actuelle. L’idée consiste à créer un équipement dédié aux producteurs locaux et aux circuits courts, afin de renforcer l’attractivité commerciale et alimentaire du cœur de ville.

Présentée par ses défenseurs comme un levier de dynamisation économique et de soutien au commerce de proximité, la halle est aussi devenue un objet de débat politique : son coût, son emplacement exact et son articulation avec d’autres équipements culturels ou commerciaux - comme la Maison de la BD - font l’objet de discussions dans le cadre des élections municipales.

Le candidat de l’union de la droite et du centre assure par ailleurs vouloir, « le cas échéant, échanger sur les meilleures conditions de relocalisation », estimant qu’il n’y a pas lieu de craindre « un quelconque danger sauf à répondre à une demande électoraliste du maire sortant ».

Un scrutin déterminant pour La Maison de la BD

L’équipe de bd BOUM a choisi d’assumer cette prise de position, quitte à s’exposer aux critiques et au risque de froisser une éventuelle future majorité municipale, dont elle dépend en partie pour ses financements.

Le maire actuel de Blois, Marc Gricourt, est en poste depuis 2008 : il a été élu pour la première fois lors des municipales de mars 2008 et exerce cette fonction depuis plus de 17 ans. Il brigue en 2026 un quatrième mandat.

La Maison de la BD, pour le moment toujours installée en cœur de ville, célèbrait ses 10 ans en 2025. En une décennie, ce lieu unique en France, porté par l’association bd BOUM, a accueilli 136.000 visiteurs, dont 17.960 scolaires. Sa programmation, structurée autour de la pédagogie, des expositions et de la création, a donné lieu à 88 expositions, 54 rencontres et conférences, 35 artistes en résidence et 16 accueillis dans le cadre de l’atelier Kraft, dédié aux auteurs et autrices locaux.

Des chiffres en progression constante, selon son directeur Bruno Genini, qui souligne l’ancrage durable de la Maison dans le paysage culturel et touristique blésois.

Un appel à candidatures

La Maison de la BD a récemment lancé un appel à candidatures pour sa prochaine résidence d’artiste, soutenue par CICLIC et la DRAC Centre-Val de Loire. La résidence se déroulera du 1er juin au 31 juillet 2026 et s’adresse aux auteurs et autrices de bande dessinée, illustrateurs, illustratrices et scénaristes, émergents ou confirmés, travaillant en fiction comme en BD du réel.

Pendant deux mois, la personne sélectionnée bénéficiera d’une bourse de 2175 € bruts par mois, avec prise en charge des transports aller-retour et des déplacements liés aux rencontres. 70 % du temps sera consacré au projet d’écriture ou de création, le reste à des actions de médiation conçues avec l’équipe de la Maison de la BD.

Les candidats doivent transmettre avant le 15 mars 2026 un dossier comprenant CV, lettre de motivation, présentation du projet, bibliographie et travaux antérieurs, par mail ou par courrier à la Maison de la BD de Blois.

