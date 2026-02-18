6e édition du Prix VLEEL : qui sont les finalistes ?

La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.
Le 18/02/2026 à 16:09 par Hocine Bouhadjera
Publié le :
18/02/2026 à 16:09
Créé autour des rencontres VLEEL, organisées tout au long de l’année en visioconférence, le prix distingue exclusivement des maisons d’édition indépendantes et des auteurs ou autrices ayant participé à ces échanges en 2025.
La sélection repose sur ce critère fondamental : seuls les invités des rencontres VLEEL de l’année peuvent concourir, garantissant un palmarès directement issu du travail de médiation mené par la plateforme.
À l’issue du premier tour, qui s’est tenu du 4 au 15 février 2026, et après 1700 votes, dix maisons d’édition et dix auteurs ou autrices ont été retenus pour le second tour.
Le vote est ouvert à l’ensemble des lecteurs, sans restriction, via un formulaire accessible sur le site officiel de VLEEL. Chaque votant doit désigner trois maisons d’édition et trois auteurs ou autrices : le premier choix reçoit trois points, le second deux points, le troisième un point. Toute répétition d’un même nom invalide le vote.
Comme lors des éditions précédentes, une Mention spéciale sera attribuée au second tour. Elle récompense un livre choisi par les lecteurs VLEEL. Son auteur ou autrice sera invité(e) lors d’une rencontre VLEEL après le vote. Cette distinction repose sur une liste dédiée et ne peut être décernée qu’à ce stade de la compétition.
Pour cette édition, l’équipe VLEEL a opéré un choix parmi les 64 rencontres organisées en 2025, certaines réunissant plusieurs invités. Afin de garantir la diversité éditoriale, la sélection a été limitée à trois auteurs ou autrices maximum par maison d’édition. Les lauréats des cinq premières éditions ont, par ailleurs, été volontairement exclus. Au total, 27 auteurs et autrices ainsi que 20 maisons d’édition avaient été retenus pour le premier tour.
Liste des auteurs et autrices finalistes pour le Prix VLEEL :
Jean-François Beauchemin, Mémoires de Mayron Schwartz, Québec Amérique
Alexandre Bertin, Les silences de Pietrasecca, Emmanuelle Collas
Séverine Cressan, Nourrices, Dalva
Thibault Daelman, L’entroubli, Le Tripode
Agnès de Clairville, La Route des crêtes, Phébus
Gabrielle Filteau-Chiba, Louve en juillet, Dépaysage
Julien Fyot, Décrochages, Viviane Hamy
Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet Chastel
Soufiane Khaloua, Chasseurs d’été, Agullo
Gilles Marchand, Les promesses orphelines, Aux Forges de Vulcain
Liste des maisons d’édition finalistes pour le Prix VLEEL :
Éditions Dépaysage
Éditions de l’Antilope
Éditions La Peuplade
Éditions Zoé
Emmanuelle Collas éditions
La Contre Allée
Les Argonautes éditeur
Les éditions du Chemin de fer
Les éditions du Sonneur
Mémoire d’encrier
Liste des auteurs et autrices en lice pour la Mention Spéciale du Prix VLEEL :
François Bétremieux, La nuit quand je te gratte le dos, Le Castor Astral
Julie Bouchard, Labeur, La Contre Allée
Jérôme Chantreau, L’Affaire de la rue Transnonain, La Tribu
Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage, Les Léonides
Thomas E. Florin, Autodafé : comment les livres ont gâché ma vie, Le Gospel
Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, L’Observatoire
Léo Lebrun, Le Livre qui muscle, Le Panseur
Denis Michelis, Mortel Noël, Notabilia
Laurine Roux, Trois fois la colère, Les Éditions du Sonneur
Rachel Shalita, Leurs mots à eux, L’Antilope
La cinquième édition avait distingué Bruno Doucey pour son roman Indomptables, publié aux éditions Emmanuelle Collas. La maison d’édition Le Panseur avait également été récompensée, tandis que Bérénice Pichat recevait la Mention spéciale pour La petite bonne, paru aux éditions Les Avrils.
Un an plus tard, la sixième édition confirme l’ancrage du Prix VLEEL dans le paysage littéraire indépendant, porté par une communauté de lecteurs qui suivent chaque semaine les rencontres en ligne.
L’ensemble des informations et le formulaire de vote sont accessibles sur le site officiel.
Crédits photo : Prix VLEEL
Par Hocine Bouhadjera
