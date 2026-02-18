Inscription
#Auteurs

6e édition du Prix VLEEL : qui sont les finalistes ?

La sixième édition du Prix VLEEL entre dans sa phase décisive. Depuis le mardi 17 février, les lecteurs sont appelés à départager les finalistes du second tour, ouvert jusqu’au dimanche 1er mars 2026 à 23h59. Les résultats seront annoncés le mardi 3 mars.

Le 18/02/2026 à 16:09 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

18/02/2026 à 16:09

Hocine Bouhadjera

ActuaLitté

Créé autour des rencontres VLEEL, organisées tout au long de l’année en visioconférence, le prix distingue exclusivement des maisons d’édition indépendantes et des auteurs ou autrices ayant participé à ces échanges en 2025.

La sélection repose sur ce critère fondamental : seuls les invités des rencontres VLEEL de l’année peuvent concourir, garantissant un palmarès directement issu du travail de médiation mené par la plateforme.

Dix éditeurs et dix auteurs encore en lice

À l’issue du premier tour, qui s’est tenu du 4 au 15 février 2026, et après 1700 votes, dix maisons d’édition et dix auteurs ou autrices ont été retenus pour le second tour.

Le vote est ouvert à l’ensemble des lecteurs, sans restriction, via un formulaire accessible sur le site officiel de VLEEL. Chaque votant doit désigner trois maisons d’édition et trois auteurs ou autrices : le premier choix reçoit trois points, le second deux points, le troisième un point. Toute répétition d’un même nom invalide le vote.

Comme lors des éditions précédentes, une Mention spéciale sera attribuée au second tour. Elle récompense un livre choisi par les lecteurs VLEEL. Son auteur ou autrice sera invité(e) lors d’une rencontre VLEEL après le vote. Cette distinction repose sur une liste dédiée et ne peut être décernée qu’à ce stade de la compétition.

Pour cette édition, l’équipe VLEEL a opéré un choix parmi les 64 rencontres organisées en 2025, certaines réunissant plusieurs invités. Afin de garantir la diversité éditoriale, la sélection a été limitée à trois auteurs ou autrices maximum par maison d’édition. Les lauréats des cinq premières éditions ont, par ailleurs, été volontairement exclus. Au total, 27 auteurs et autrices ainsi que 20 maisons d’édition avaient été retenus pour le premier tour.

Liste des auteurs et autrices finalistes pour le Prix VLEEL : 

Jean-François Beauchemin, Mémoires de Mayron Schwartz, Québec Amérique

Alexandre Bertin, Les silences de Pietrasecca, Emmanuelle Collas

Séverine Cressan, Nourrices, Dalva

Thibault Daelman, L’entroubli, Le Tripode

Agnès de Clairville, La Route des crêtes, Phébus

Gabrielle Filteau-Chiba, Louve en juillet, Dépaysage

Julien Fyot, Décrochages, Viviane Hamy

Gaëlle Josse, De nos blessures un royaume, Buchet Chastel

Soufiane Khaloua, Chasseurs d’été, Agullo

Gilles Marchand, Les promesses orphelines, Aux Forges de Vulcain

Liste des maisons d’édition finalistes pour le Prix VLEEL :

Éditions Dépaysage

Éditions de l’Antilope

Éditions La Peuplade

Éditions Zoé

Emmanuelle Collas éditions

La Contre Allée

Les Argonautes éditeur

Les éditions du Chemin de fer

Les éditions du Sonneur

Mémoire d’encrier

Liste des auteurs et autrices en lice pour la Mention Spéciale du Prix VLEEL :

François Bétremieux, La nuit quand je te gratte le dos, Le Castor Astral

Julie Bouchard, Labeur, La Contre Allée

Jérôme Chantreau, L’Affaire de la rue Transnonain, La Tribu

Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage, Les Léonides

Thomas E. Florin, Autodafé : comment les livres ont gâché ma vie, Le Gospel

Ramsès Kefi, Quatre jours sans ma mère, L’Observatoire

Léo Lebrun, Le Livre qui muscle, Le Panseur

Denis Michelis, Mortel Noël, Notabilia

Laurine Roux, Trois fois la colère, Les Éditions du Sonneur

Rachel Shalita, Leurs mots à eux, L’Antilope

Un prix ancré dans la durée

La cinquième édition avait distingué Bruno Doucey pour son roman Indomptables, publié aux éditions Emmanuelle Collas. La maison d’édition Le Panseur avait également été récompensée, tandis que Bérénice Pichat recevait la Mention spéciale pour La petite bonne, paru aux éditions Les Avrils.

Un an plus tard, la sixième édition confirme l’ancrage du Prix VLEEL dans le paysage littéraire indépendant, porté par une communauté de lecteurs qui suivent chaque semaine les rencontres en ligne.

L’ensemble des informations et le formulaire de vote sont accessibles sur le site officiel.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix VLEEL

 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
