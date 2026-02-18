À Annecy, la librairie L'Île aux livres en difficulté

Ouverte fin janvier 2026, la procédure de redressement judiciaire de L'Île aux livres a été validée par le tribunal de commerce d'Annecy. D'après les dernières publications de la librairie sur Instagram, une partie de son offre semble avoir été réorientée vers l'ésotérisme et la bijouterie.

Créée en 1998 par Chantal Rossetti, installée au 9, rue Royale, la librairie a été reprise en juin 2024 par Laurène Pialles pour un montant de 80.000 €.

Nous avons tenté de joindre L'Île aux livres pour obtenir des précisions sur sa situation, sans succès.

Photographie : La vieille ville d'Annecy (illustration, Daniel Jolivet, CC BY 2.0)

