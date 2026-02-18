Sorcière ou soignante ? La Braise en héritage, de Claire Vergier

Sous le mont Blanc, en 1669, Claire Vergier installe d’emblée une tension sèche : « Il est des cris capables de ricocher de siècle en siècle, de village en village. » Catherine Chouderon, guérisseuse du val Montjoie, entre chez les Gex pour un accouchement difficile. Le décor, précis, sensoriel, s’ancre dans le geste : « Le crépuscule finissait tout juste de rosir les neiges éternelles des sommets de Miage. »

La narration épouse la cadence du travail, des heures qui s’empilent, des corps qui plient : « Seize poussées furent nécessaires avant de voir la tête jaillir dans un mince filet de sang. » Et quand le nourrisson reste muet, le roman resserre l’attention, puis libère : « Puis, enfin, un hurlement jaillit de la poitrine du nourrisson. »

Une guérisseuse, une enfant et le monde autour

Autour de Catherine, tout se joue dans le lien et la transmission. Jeanne, sept ans, apprend les plantes, les dosages, les interdits : « Jeanne avait maintenant sept ans, et elle savait que l’ortie soignait les bleus. » Cette relation donne au récit une chaleur nerveuse, portée par une langue qui assume l’oralité paysanne : « Ma petite cocotte, va mettre l’eau à bouillir. »

Mais l’indépendance de Catherine dérange. Vergier montre un village où l’on sollicite puis où l’on jase, où l’on admire puis où l’on frappe. La scène de la Saint-Jean, avec l’enfant brûlé, expose ce basculement : « C’est elle ! C’est elle, la sorcière qui a tué ma femme et mon fils ! »

Quand la fièvre arrive, le soupçon suit

L’hiver verrouille la vallée, la « fièvre rouge » circule, les morts s’additionnent. Catherine soigne, distribue, s’épuise : « Ils la paieraient plus tard, s’ils le pouvaient encore. » Le texte tient alors un fil net : la logique de la peur. Un sirop, une prière, quelques mots murmurés suffisent à fabriquer un récit collectif. Le dialogue devient arme, et l’accusation avance sans frein : « Nous vous arrêtons pour fait de sorcellerie. »

Le roman brille par sa manière de faire naître l’action d’un détail matériel — une hanche qui lâche, une fiole brisée, une porte qui cède — et par une focalisation proche du souffle de Catherine, sans commentaire démonstratif. L’interrogatoire, mené par « l’homme au chapeau », accélère, coupe, accule.... La rumeur rend la sentence, et la justice suit.

Quelques passages appuient parfois le mécanisme du soupçon, au risque de souligner ce que la scène montre déjà. En contrepoint, la précision des gestes, l’énergie des dialogues et l’architecture générationnelle annoncée d’entrée nourrissent une ampleur rare et invitent à suivre la braise, de femme en femme, sans dévoiler l’issue.

Sortie, à chaud, le 3 avril.

Par Nicolas Gary

