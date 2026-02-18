Fair play : une murder party qui vire au cauchemar, par Louise Hegarty

Dans Fair play (trad. Léonie Guillot-Alissant et Laetitia Devaux), Louise Hegarty installe un Nouvel An réglé comme une horloge, puis fait dérailler la mécanique. Abigail, « l’organisatrice : un rôle qu’elle aime et déteste tout autant. », orchestre l’anniversaire de Benjamin à Yew Tree House, avec dress code et soirée détective.

Dès l’ouverture, la précision du quotidien donne le ton : « Coche plusieurs cases de sa To-Do List. » Elle surveille l’itinéraire, le gâteau, le champagne, jusqu’à cette consigne qui résume la tension sous le vernis : « Méfiez-vous de ce que vous partagez avec les autres. »

Le groupe se met en scène, rit, se jauge. Les dialogues claquent, le jeu devient un révélateur de hiérarchies et de petites cruautés. On entend déjà la rivalité : « J’espère qu’il n’y a pas de collusion ici, parce que je pense avoir de bonnes chances de gagner cette année. » Ah, la vanité : « Selon lui, il est toujours le personnage principal. »

Et l’ironie sociale : « Barbara est la secrétaire de la victime, mais qui invite sa secrétaire à une soirée de nouvel an ? » Hegarty fait circuler ces piques comme des signaux : rien ne s’attarde, tout prépare.

Un jeu, puis un choc

Quand la porte cède, le roman change de densité. Le rire s’éteint sur une phrase sèche : « Il y a un problème. Il n’est pas lui-même. » Puis le basculement : « Elle pose une main sur son torse. Il est froid. » Le texte refuse le pathos, préfère l’efficacité, et laisse la sidération prendre la place des explications.

C’est ici que l’autrice déploie sa trouvaille la plus nette : rappeler, au cœur même du drame, les règles du genre. Bell, détective de fiction projeté dans un dispositif conscient de ses codes, annonce la couleur : « Nous avons à faire ici à un mystère en huis-clos. », puis interpelle : « j’aimerais demander à nos lecteurs de revenir quelques pages en arrière afin de lire les règles de Fair Play. » Le roman assume son contrat, l’affiche, et s’en sert pour resserrer l’intrigue.

Bell mène la danse, les autres dérapent

La narration suit l’enquête au fil des échanges, sans lâcher la dynamique de groupe. Bell se présente simplement : « Je suis Auguste Bell, détective privé. » Les suspects ne forment pas une galerie décorative : chacun arrive avec un rapport à l’argent, au statut, au regard des autres. Quand Bell rassure et exige, il cadre : « Je ne prendrai que le temps nécessaire à la résolution de cette affaire. » Abigail, elle, s’accroche : « Vous ne pouvez pas partir. Pas encore. »

Hegarty excelle à faire parler les seconds rôles, notamment Dorcas, la domestique, « fort penchant pour les ragots. » Son témoignage, en apparence banal, apporte un élément décisif : « Il y a eu une dispute. » Cette manière d’introduire l’indice par une voix réticente, puis de relancer l’enquête, maintient une tension continue, sans révéler l’issue.

Le style tient par un tempo d’oralité maîtrisée, une précision de gestes, et des ruptures nettes. Un message administratif peut surgir, puis l’enquête repart, rappelant la matérialité du deuil : « Veuillez s’il vous plaît intituler votre courrier “informations personnelles”. » Ici, les règles structurent l’angoisse plus sûrement que l’énigme.

Forces et accrocs

Le roman brille par son sens de la scène et sa connaissance du policier classique. Les règles de Knox, Van Dine ou Eliot ne restent pas des citations décoratives : elles servent d’appuis de lecture, et le texte en joue à découvert. Hegarty promet l’équité, multiplie les invitations à regarder au bon endroit, puis déplace les certitudes au moment où elles se croient acquises.

Quelques limites apparaissent pourtant. Le dispositif, très conscient de lui-même, produit parfois une légère raideur : certains passages expliquent davantage qu’ils ne laissent deviner. À l’inverse, quand l’autrice se contente d’une réplique, elle frappe juste, comme dans ces échanges où l’amitié se crispe et où chacun mesure ce qu’il risque à parler.

Le lecteur progresse avec une conviction tenace : la solution se trouve dans la pièce, mais l’accès à cette solution reste un exercice de loyauté envers les règles — jusqu’au seuil du dénouement, que le roman garde hors champ.

Sortie le 11 mars.

Par Lucy L.

Contact : contact@actualitte.com