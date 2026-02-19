À Maubeuge, la fin de six décennies d'activité pour la Librairie Vauban

Le jour même de la décision judiciaire, une affiche faisant état de cette dernière a fait son apparition sur la vitrine de la librairie, rapporte La Voix du Nord. L'enseigne familiale était dirigée par Emmanuelle Debail-Cagnon depuis 8 ans, qui avait pris la suite de sa mère, Ketty Cagnon-Ménager.

« Cette librairie était une histoire familiale, bien sûr. Mais elle était aussi une aventure collective », a souligné la gérante Emmanuelle Debail-Cagnon dans un message sur le réseau social Facebook. « Je souhaite adresser un remerciement tout particulier à l'équipe. Qui grâce à leur investissement et malgré les difficultés, l'incertitude de ces derniers mois, ils ont été présents, engagés, solidaires, d'un professionnalisme remarquable. La librairie était ce qu'elle était grâce à eux. Leur soutien et leur loyauté ont été précieux, d'autant plus que cette fermeture représente également pour eux une situation humainement et professionnellement très difficile », poursuit-elle.

« Ce n'est pas seulement une fermeture, c'est la fin d'un chapitre de vie. Mais ce qui a été construit ensemble demeure, dans les liens, dans les souvenirs, dans les rencontres », termine le message signé par Emmanuelle Debail-Cagnon, mais aussi « Ketty, Pierre et toute l'équipe de la Librairie ».

Sur une surface de 200 m2 environ, le commerce proposait un espace jeunesse, un autre consacré à la littérature générale, ainsi qu'une offre en essais, sciences humaines, livres de poche, scolaire, parascolaire, ainsi qu'en titres techniques et universitaires...

En 2019 et 2020, la Librairie Vauban avait affiché un résultat déficitaire, revenu dans le vert en 2021 (à 76.400 €) et en 2022 (7469 €). Nous avons tenté de joindre la Librairie Vauban pour plus de précisions, sans succès.

Photographie : La Librairie Vauban, à Maubeuge (crédits Librairie Vauban)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com