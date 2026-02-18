L’universitaire français Salah Natij finaliste du Sheikh Zayed Book Award 2026

Le palmarès 2026 sera annoncé en mars, avant une cérémonie de remise des prix programmée le 13 avril au Zayed National Museum. Chaque lauréat recevra 750.000 dirhams des Émirats arabes unis (AED), soit 172.112 €, tandis que la « personnalité culturelle de l’année » se verra attribuer 1 million AED (229.483 €).

Une liste réduite internationale et un record de candidatures

Cette 20e édition a attiré plus de 4000 candidatures en provenance de 74 pays, dont 21 pays arabes et 53 autres pays du monde. Le Chili, l’Islande et le Luxembourg participent pour la première fois.

Parmi les finalistes, huit sont originaires des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d’Italie, d’Allemagne et des Pays-Bas. Une présence qui met en valeur l’engagement international du prix et sa volonté de promouvoir le dialogue entre les civilisations à travers la littérature et la recherche universitaire.

Le SZBA souligne également sa mission de soutien à la circulation internationale des œuvres : le prix accompagne depuis des années la publication de la littérature arabe à l’étranger via une bourse de traduction accordée chaque année à des éditeurs internationaux. Cette année, tous les titres présents sur les deuxièmes sélections « littérature » pourront bénéficier d’un appui à la traduction grâce à ce dispositif.

Deux décennies de distinctions et 136 lauréats

Pour son 20e anniversaire, le Sheikh Zayed Book Award revendique près de deux décennies de réalisations littéraires et culturelles, avec environ 136 lauréats distingués au fil des éditions. Le prix récompense des écrivains, universitaires, traducteurs, leaders culturels, institutions et organisations, en valorisant l’excellence intellectuelle et créative.

La sélection 2026 reflète, selon l’organisation, un engagement constant en faveur de la diversité des expressions culturelles arabes, dans la fiction et la non-fiction, à travers des disciplines comme la poésie, la linguistique et les études culturelles. Les œuvres finalistes traversent les époques, du patrimoine préislamique à la pensée contemporaine, illustrant la continuité des traditions intellectuelles et littéraires arabes.

La France mise à l’honneur : Salah Natij finaliste

Côté français, la présence la plus remarquée se trouve dans la catégorie « Culture arabe dans une autre langue », avec la sélection de l’universitaire français Salah Natij pour son essai : Le concept arabe de murūʾa : Vers une éthique de l’excellence dans la culture arabe classique, publié chez Brill en 2025.

Salah Natij est docteur en philosophie de l’Université Côte d’Azur, à Nice. Spécialiste de la pensée arabe classique, il consacre ses travaux aux concepts d’adab, de murūʾa, de bayān, ainsi qu’aux questions d’éthique, d’épistémologie et de sémiotique de la culture. Ses recherches explorent les traditions intellectuelles arabes, du patrimoine classique aux enjeux contemporains.

À noter également la présence d’un ouvrage francophone dans la catégorie Traduction : le Traité de l’Argumentation de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, ici dans sa version arabe traduite par le Dr Mohamed El Ouali en 2023.

Les finalistes 2026, catégorie par catégorie

Littérature

Births in the Zoo (Naissances au zoo), de l’écrivain égyptien Ashraf Elashmawy, publié par Al Dar Al Masriah Al Lubnaniah (2024).

Fourrure, de l’écrivain iraquien Nizar Abdulsattar, publié par Hachette Antoine Naufal (2024).

Secret of the Al Za‘farana (Le secret d'Al Za‘farana), de l’écrivaine saoudienne Badriah Albeshr, publié par Dar El Shorouk (2025).

Culture arabe dans une autre langue

The Emergence of Arabic Poetry : From Regional Identities to Islamic Canonization (L'émergence de la poésie arabe : des identités régionales à la canonisation islamique), de l’universitaire américain Nathaniel A. Miller, publié par University of Pennsylvania Press (2024).

Der arabische Diwan : Die schönsten Gedichte aus vorislamischer Zeit (Le Diwan arabe : les plus beaux poèmes de l'époque préislamique), de l’auteur et universitaire allemand Stefan Weidner, publié par Die Andere Bibliothek (2024).

Le concept arabe de murūʾa : Vers une éthique de l’excellence dans la culture arabe classique, de l’universitaire français Salah Natij, publié par Brill (2025).

Prendi, aggiungi, mescola e scrivi : Ricettari arabi sulla preparazione di inchiostri (Prends, ajoute, mélange et écris : Recettes arabes pour la préparation d'encres), de l’universitaire italienne Sara Fani, publié par Editrice Bibliografica (2023).

Jeune auteur

Plots and Characters: A Rhetorical Argumentative Approach to the Arabic Novel (Intrigues et personnages : une approche rhétorique argumentative du roman arabe), de l’auteur marocain

Mustapha Rajouane, publié par Kunouz Al Ma’refa Publishing and Distribution (2025).

My Undying Butterfly (Mon papillon éternel), de la poétesse palestinienne Dr Alaa Alqatrawi, publié par Arab Institute for Research & Publishing (2025).

The Companion: A Book About Books (Le compagnon : un livre sur les livres), de l’auteur jordanien Omar Zakaria, publié par Elharf Publications (2024).

Traduction

Contrariness in Classical Arabic Literature: Beautifying the Ugly and Uglifying the Beautiful (La contradiction dans la littérature arabe classique : embellir le laid et enlaidir le beau), de Abu Mansur al-Tha’alibi, traduit de l’arabe vers l’anglais par le Néerlandais Geert Jan Van Gelder, publié par Brill (2024).

Traité de L’Argumentation, de Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, traduit du français vers l’arabe par le Marocain Dr Mohamed El Ouali, publié par Dar Alkitab Aljadeed (2023).

Smorgasbords of Andalusi and Maghribi Dishes and Their Salutary Benefits, de l’autrice iraqo-américaine Nawal Nasrallah, traduisant de l’arabe vers l’anglais le livre de cuisine du XIIIe siècle (Anwāʿ al-Ṣaydala fī Alwān al-Aṭʿima), publié par Brill (2025).

A Demon Spirit : Arabic Hunting Poems (Un esprit démoniaque : poèmes de chasse arabes), de Abu Nuwas, traduit de l’arabe vers l’anglais par le Britannique James E. Montgomery, publié par Library of Arabic Literature / New York University Press (2024).

Critique littéraire et artistique

The Foundations of Arabic Linguistic Theory (Les fondements de la théorie linguistique arabe), de l’universitaire libanais Ramzi Mounir Baalbaki, publié par American University of Beirut Press (2025).

Perceiving the World : Mutual Stereotypes Between the Self and the Other (Percevoir le monde : stéréotypes réciproques entre soi et l'autre), par le professeur jordanien Dr Zuhair Tawfiq, publié par Alaan Publishers and Distributors (2025).

News and Eyewitness Accounts: Towards a New Conception of Perspective and Point of View in the Storytelling Arts (Actualités et témoignages oculaires : vers une nouvelle conception de la perspective et du point de vue dans les arts narratifs), par l’universitaire tunisien Dr Ahmed Gasmi, publié par Latrach Édition (2024).

Manuscrits arabes, encyclopédies et lexiques

Al-Mu’nis fī Akhbār Ifrīqiyya wa-Tūnis, édité par le professeur tunisien Dr Ahmed Elbahi, publié par Souhnoun Edition Diffusion (2025).

Encyclopaedia of World Religions (6 volumes), par le professeur égyptien Dr Mohamed Elkhosht, publié par Mohamed Bin Zayed University for Humanities (2025).

Martyrium Arethae Arabice, édité par le Dr italien Paolo La Spisa, publié par Harrassowitz Verlag (2021).

The Dīwān of Abū al-Ṭayyib al-Mutanabbī and His Anecdotes, édité par le Saoudien Ebraheem Mohammad Hamad Albatshan, publié par King Salman Global Academy for Arabic Language (2023).

Édition et technologie

Emirates Literature Foundation — Émirats arabes unis

Iqraaly Audio Books — Égypte

Dar Al Adab — Liban

« Honorer le passé, engager le présent, inspirer l’avenir »

Le Dr Ali bin Tamim, secrétaire général du SZBA et président du Centre de langue arabe d’Abu Dhabi, insiste sur la richesse du patrimoine mis en avant, « de la littérature arabe classique aux voix innovantes qui façonnent la pensée contemporaine ». Pour lui, le prix entend « honorer le passé, engager le présent et inspirer l’avenir » en renforçant son rôle de plateforme mondiale de dialogue culturel.

Enfin, le Sheikh Zayed Book Award affirme souhaiter contribuer durablement au rayonnement de la culture arabe en France, où celle-ci est déjà activement portée par des institutions, éditeurs et acteurs culturels.

La liste des lauréats 2025 du Sheikh Zayed Book Award, parmi lesquels un certain Haruki Murakami, est à découvrir ici.

Crédits photo : CC0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com