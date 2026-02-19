Deux livres d'art salués par les Prix Drouot et Gazette Drouot 2026

Créées conjointement par Drouot et Cocktail & Culture, ces deux distinctions récompensent des ouvrages consacrés à l’art et au patrimoine.

Le 10e Prix Drouot des Amateurs du Livre d’Art revient donc à l'ouvrage collectif Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg, dirigé par Bénédicte Gady, Turner Edwards et François Gilles (Le Passage).

Central dans l'élaboration du style rocaille, Nicolas Pineau (1684-1754) n'a pourtant fait l'objet que d'études ponctuelles. De ce sculpteur ornemaniste, ses contemporains disaient qu'il avait inventé « le contraste dans les ornements ». Adepte d'une asymétrie mesurée, jouant subtilement des pleins et des vides, il s'est illustré dans des domaines aussi divers que la boiserie, la sculpture des façades, l'architecture, l'estampe, le mobilier, l'orfèvrerie... Appelé à Saint-Pétersbourg par le tsar Pierre Ier en 1716, il a œuvré à l'ornement de Peterhof. De retour à Paris en 1728, il a travaillé pour la noblesse parisienne et pour Louis XV, tout en envoyant des modèles en Allemagne et en Russie. Cette monographie s'appuie sur d'importantes recherches d'archives et sur la publication du fonds de dessins — que conserve principalement le musée des Arts décoratifs — issu de l'atelier de l'artiste et de ses descendants, Dominique, son fils, également sculpteur d'ornement, et l'architecte François Nicolas, son petit-fils. Un groupe international de chercheurs y propose une vision complète et renouvelée de l'œuvre de Nicolas Pineau, alliant essais thématiques, notices sur l'ensemble de ses chantiers et catalogue de plus de six cents dessins. – Le résumé de l'éditeur pour Nicolas Pineau 1684-1754, un sculpteur rocaille entre Paris et Saint-Pétersbourg

Le Prix Gazette Drouot 2026 a été décerné à Karine Lacquemant pour le livre Georges Jouve, publié par les éditions Norma.

Le jury des deux récompenses réunissait Jean-Marie Rouart de l’Académie Française (président), Laurence des Cars, Nicolas Chaudun, Erik Desmazières de l’Académie des Beaux-Arts, Franck Ferrand, Anne-Sophie de Gasquet, Alexandre Giquello, Adrien Goetz de l’Académie des Beaux-Arts, Christophe Leribault de l’Académie des Beaux-Arts, Catherine Pégard, Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean-Louis Remilleux et Pierre Rosenberg de l’Académie Française.

Les Prix seront remis lors de la 10e Librairie Éphémère de Drouot, ce jeudi 19 février 2026, accueillant une cinquantaine d’auteurs de livres traitant d’art et de patrimoine, et dont l’invitée d’honneur sera l’artiste Orlan.

L'année dernière, les lauréats étaient Michèle Bimbenet-Privat avec La tabatière Choiseul (Faton, éditions du Louvre) ainsi que Sophie Guérinot et Olivier Bosc, pour L'Arsenal au fil des siècles (Le Passage/BnF).

