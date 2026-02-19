Sur l’archipel de Stockholm, un meurtre réveille les ombres vikings

La Française Johana Gustawsson est faite d’un croisement de cultures : née à Marseille, elle a vécu longtemps à Londres, a épousé un Suédois et vit désormais en Suède ! On l’avait déjà croisé avec Mör, un polar assez horrifique.

Son Île de Yule fut son premier roman véritablement suédois (même si elle écrit en français) lorsqu’elle s’est installée sur l’île de Lidingö dans l’archipel de Stockholm. Il est sorti en 2023 puis en poche début 2024, mais elle vient de publier un polar écrit à quatre mains avec le norvégien Thomas Enger : Ici.

Cette auteure fait partie de la meute des Louves du polar, le collectif qui entend promouvoir les plumes féminines du polar francophone. L’agglomération de Stockholm est bâtie sur un archipel de plus de 20.000 îles de toutes sortes et de toutes tailles : ce roman va nous emmener sur celle, très chic, de Storholmen où vivent quelques riches et nobles familles.

Niklas Gussman est « l’image même de l’héritier qui exhibe fièrement ses armoiries » et son arrière-grand-père, Gustav Gussman, était « un collectionneur vorace, proche de nombreux cercles artistiques des Années folles ».

Emma Lindhal, experte en art, doit se rendre « chaque jour à Storholmen pour photographier, étiqueter et analyser les trésors de la famille Gussman ». Jusqu’au jour où elle découvre, cachée dans un objet, « une note dont les mots hérissent [son] corps de chair de poule : aidez-moi, je suis enfermée ici ! »

Très vite on va apprendre que Sofia, la sœur d’Emma, est « la pendue de Storholmen », celle dont on a retrouvé le cadavre supplicié accroché à un sapin il y a neuf ans. Et voilà que l’on retrouve aujourd’hui un autre cadavre pendant la fête de Yule...

« Sofia a été tuée et retrouvée un 29 décembre, soit le neuvième jour à partir du solstice d’hiver. C’est une date cruciale dans le paganisme nordique : la nuit cède enfin le pas et les jours rallongent. Les festivités de Yule, l’ancêtre de Noël, débutaient à ce moment-là. Pour s’attirer les faveurs des dieux, les Vikings leur faisaient des offrandes…

[...] Tous les neuf ans, au moment des festivités de Yule, donc, les peuples vikings organisaient un blót, c’est-à-dire un sacrifice par le sang, qui durait neuf jours. Neuf jours durant lesquels on mettait… enfin, ils mettaient neuf victimes à mort. Des animaux, mais aussi des hommes, dont ils suspendaient les corps aux branches d’un arbre.

[...] Mais, à neuf ans d’intervalle, le fait que deux jeunes filles du même âge aient été tuées à peu près au même endroit et à la même date ne suffit pas à lier les affaires. L’élément déterminant réside forcément dans la façon dont on les a assassinées. »

Les Vikings sont-ils de retour ? Que cache la sombre famille Gussman et quels sont les secrets de Storholmen ?

Emma aura fort à faire pour démêler les fils de cette intrigue dont les nœuds remontent à plusieurs générations et il lui faudra l’aide du flic Karl Rosén qui vient de perdre son épouse partie nager en mer. Alors lecteur, « tu veux qu’on trinque à quoi ? Aux mères toxiques ou aux sœurs disparues ? »

Au-delà de son parcours personnel pour le moins « international », Johana Gustawsson ne prétend pas bouleverser le paysage déjà surpeuplé du polar nordique. Ses thrillers sortent du moule à glaçons habituel : suspense psychologique, intrigues tarabiscotées, crimes horrifiques et personnages tordus,... le lecteur sait d’avance à quelle sauce il va être manipulé.

Mais il y a souvent un petit plus historique ou culturel qui vient pimenter le décor pour titiller notre curiosité, et puis reconnaissons que c’est plutôt bien écrit, mieux en tout cas que nombre de ses confrères ou consœurs qui se contentent de surfer sur la vague marketing venue du froid.

Et puis parce que c’est une française qui vit désormais en Suède, cette auteure prend le temps de nous faire visiter les us et coutumes de ses nouveaux concitoyens : on apprend donc plein de petites choses sur la vie quotidienne des habitants du « pays allongé », le pays bleu et jaune.

Par Bruno Ménétrier

