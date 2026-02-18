Le Collège de France ouvre son prix 2026 dédié à la jeune recherche, 20 000 € à la clé

Doté d’une récompense de 20.000 €, ce prix s’accompagne d’une invitation à donner une conférence publique au Collège de France. L'institution entend, à travers cette distinction, encourager l’excellence et soutenir la recherche la plus audacieuse portée par la jeune relève scientifique.

Un prix pluridisciplinaire attribué en alternance

Fidèle à son esprit pluridisciplinaire, le Collège de France attribue ce prix alternativement, chaque année, dans l’un des deux grands domaines suivants :

les sciences mathématiques, informatiques, expérimentales et de la nature ;

les lettres, les humanités et les sciences sociales.

Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse depuis moins de sept ans et exercer dans un laboratoire public de recherche en France.

Les précédentes éditions ont distingué :

Chloé Santoro, philosophe (2025) ;

Fanny Brun, glaciologue (2024) ;

Naveen Kanalu Ramamurthy, historien (2023) ;

Aude Bernheim, biologiste (2022).

« Sciences mathématiques pour la planète »

En 2026, le prix sera attribué dans le domaine des mathématiques et de l’informatique, autour du thème : « Sciences mathématiques pour la planète ».

La modélisation mathématique, les simulations numériques et les sciences des données constituent aujourd’hui des outils majeurs pour faire progresser les connaissances sur des sujets tels que le climat et l’environnement. En contribuant à la compréhension des enjeux scientifiques et sociaux, ces approches nourrissent également la recherche en mathématiques et en informatique, notamment sur les questions de sobriété des modèles et des calculs.

En récompensant une jeune chercheuse ou un jeune chercheur ayant apporté des idées originales dans ces domaines, le Collège de France souhaite mettre en lumière le rôle des sciences mathématiques face aux grands défis planétaires.

Un jury composé de cinq personnalités

Le jury 2026 sera composé de cinq membres :

Nalini Anantharaman (coprésidente, Collège de France) ;

Xavier Leroy (coprésident, Collège de France) ;

Édouard Bard (Collège de France) ;

Laure Saint-Raymond (Institut des hautes études scientifiques) ;

Nigel Gilles Yoccoz (Université arctique de Norvège).

Les candidats devront obligatoirement solliciter le soutien d’un professeur d’université ou d’un directeur de recherche en activité, qui appuiera leur dossier par une lettre de présentation et de recommandation. Le dossier devra être déposé par le candidat lui-même via une plateforme numérique dédiée.

Avant tout dépôt, les candidats sont invités à prendre connaissance du règlement complet du prix. L’ensemble des informations relatives à cette édition, ainsi que les supports de communication numériques utiles — en complément de l’affiche et de la brochure — sont disponibles en ligne à cette adresse.

Le dépôt des candidatures ouvrira le 1er mars 2026 et sera clos le 30 avril 2026 à minuit. Les candidats seront informés des résultats au début du mois de juillet 2026.

