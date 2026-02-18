Philippe Besson présidera Lire à Limoges 2026

Parmi ses œuvres marquantes figurent Son frère, adapté au cinéma par Patrice Chéreau, L’Arrière-saison (Grand Prix RTL-Lire), Arrête avec tes mensonges (Prix Maison de la Presse, adapté au cinéma par Olivier Peyon) ainsi que Paris-Briançon.

En janvier 2026, Philippe Besson publiera un nouveau roman, Une pension en Italie. Présenté comme une fresque lumineuse située dans l’Italie des années 60, le livre explore les secrets de famille et les moments décisifs d’une vie. L’ouvrage est résumé en quelques lignes évocatrices :

L’été où tout bascule.

Les années 60 en Italie.

Une famille française.

Des vies bouleversées.

Un secret imposé, longtemps gardé.

Un écrivain à la recherche de la vérité.

Le roman est annoncé « entre Call me by your name et Sur la route de Madison ».

La présidence de Philippe Besson correspond, selon les organisateurs, à l’ambition du Salon : défendre toutes les littératures et favoriser la rencontre entre les auteurs et le public.

Une édition 2026 renouvelée

Lire à Limoges poursuit son évolution et proposera une expérience inédite aux auteurs comme aux visiteurs dans un lieu unique, en centre-ville. Près de 200 auteurs, régionaux et nationaux, seront réunis autour de tous les genres : littérature générale, jeunesse, polar, bande dessinée, manga et littérature régionale.

Le public pourra assister à des rencontres, des remises de prix littéraires, des actions scolaires et de nombreux temps d’échanges.

Afin de faciliter les rencontres et de valoriser tous les formats d’échanges, le Salon se déploiera cette année sur trois sites :

Le Manège, rue du Pont Saint-Martial, spécialement aménagé pour les séances de dédicaces. Cet espace, rarement ouvert au public, offrira un cadre exceptionnel aux échanges entre auteurs et lecteurs.

L’Hôtel de Ville, qui accueillera notamment les remises des Prix jeunesse.

La Bfm centre-ville, dédiée aux rencontres.

Ce nouveau dispositif vise à renforcer la proximité avec le centre-ville et à améliorer l’accessibilité pour les auteurs comme pour le public.

