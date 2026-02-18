Une “police du livre” rejouée en droit constitutionnel

La plainte, déposée le 6 janvier 2026 devant la U.S. District Court for the District of Utah, cite comme défendeurs le procureur général Derek Brown, l’Utah State Board of Education et ses membres, ainsi que les districts scolaires de Davis, Salt Lake City et Washington, avec leurs responsables.

Le cœur du litige : une censure qui impose le retrait non discrétionnaire de livres jugés « contenus objectivement sensibles », puis une « interdiction à l’échelle de l’État » qui généralise l’interdiction dès qu’un titre franchit le seuil prévu. La plainte fixe un point d’appui net : « 22 titres ont été interdits dans chaque autorité éducative locale (LEA) et dans chaque bibliothèque scolaire publique. »

Publishers Weekly résume l’architecture d’HB 29 et l’effet d’entraînement : « Trois districts scolaires seulement peuvent déclencher une interdiction à l’échelle de l’État, ce qui entraîne l’interdiction d’un nombre croissant d’auteurs et d’ouvrages. »

22 titres pour un couperet

PEN America publie la liste statewide, au moment de la plainte : A Court of Thorns and Roses; A Court of Frost and Starlight; A Court of Mist and Fury; A Court of Silver Flames; A Court of Wings and Ruin; Empire of Storms (Sarah J. Maas) ; What Girls are Made of; Damsel (Elana K. Arnold) ; Milk and Honey (Rupi Kaur) ; Forever (Judy Blume) ; Tilt ; Fallout (Crank, Book 3); Tricks (Ellen Hopkins) ; Oryx and Crake (Margaret Atwood) ; Blankets (Craig Thompson) ; Living Dead Girl (Elizabeth Scott) ; Like A Love Story (Abdi Nazemian) ; Water for Elephants (Sarah Gruen) ; Thirteen Reasons Why (Jay Asher) ; Wicked: Life and Times of the Wicked Witch of the West (Gregory Maguire) ; Nineteen Minutes (Jodi Picoult) ; The Perks of Being a Wallflower (Stephen Chbosky).

Cette liste évolue par ajouts successifs. PEN America et Publishers Weekly relèvent l’inscription de Wicked, Nineteen Minutes et The Perks of Being a Wallflower, qui portent le total à 22.

La plainte relie ce niveau fédéral à un flux de signalements : entre juillet et décembre 2024, 163 livres ont été reportés à l’État comme « des oeuvres litigieuses », avec une forte concentration sur deux LEA, Davis et Washington. Les demandeurs soutiennent que cette dynamique locale alimente des effets statewide, sans débat sur la valeur des œuvres ni sur l’âge des lecteurs.

Deux lycéens, une bibliothèque qui se vide

Les deux élèves, anonymisés, cherchaient des livres précis avant de les voir retirés. L’un explique rechercher des récits sur l’identité et la transition vers l’âge adulte ; l’autre, survivante d’une agression sexuelle, lit des œuvres sur ces violences pour comprendre et se reconstruire. La plainte affirme que la loi prive des jeunes lecteurs d’ouvrages qui aident à saisir leur propre expérience et celle des autres.

Côté auteurs, l’attaque vise aussi le stigmate. Le dossier soutient que l’État qualifie à tort des œuvres de pornographiques ou indécentes, en dehors des standards juridiques d’obscénité rappelés dans la plainte. Slaughterhouse-Five sert d’emblème : le texte indique que le roman a été retiré dans le Washington School District et étiqueté « pornographique ».

Nanette Vonnegut estime que cette mesure « prive d’innombrables jeunes dans l’Utah de la liberté de lire, de penser et de se construire ». Les demandeurs demandent au tribunal une déclaration d’inconstitutionnalité, une injonction permanente et le retour des livres retirés sur les étagères, ainsi que le remboursement des frais et honoraires.

Livres “indécents”

La procédure s’appuie sur le Premier et le Quatorzième amendements, via 42 U.S.C. § 1983. Les plaignants contestent une restriction de contenu jugée excessive, appliquée sans examen de la valeur de l’œuvre « prise dans son ensemble » et sans considération pour l’âge des lecteurs.

La plainte souligne aussi un point tactique : l’Utah écarte déjà les contenus réellement obscènes par d’autres dispositions, plus étroites, et le mécanisme attaqué vise, selon eux, des livres protégés par le Premier amendement.

En toile de fond, l’industrie du livre lit déjà l’effet : une liste statewide coupe la diffusion scolaire et redessine la vie d’un catalogue, loin des débats pédagogiques, au rythme d’un mécanisme automatique.

