Un ultime numéro pour Charlotte mensuel, et pas mal de questions

Un ultime numéro pour Charlotte mensuel : la 13e parution de ce mensuel consacré à la bande dessinée mettra un terme à une aventure commencée en octobre 2024. La liquidation judiciaire de la société Les Bons Pères de famille, révélée par ActuaLitté le 12 février dernier, n'était pas de bon augure pour la revue.

Malgré nos efforts, nous n'avons pas reçu de réponse de la part de la rédaction de Charlotte mensuel, ni des éditions Revival, une autre marque gérée par l'écrivain et journaliste Vincent Bernière, via sa société Vagator Productions. Il était également le dirigeant de la société éditrice de Charlotte mensuel, Les Bons Pères de famille.

L'article du 12 février dernier n'est pourtant pas passé inaperçu. Le lendemain, des contributeurs et contributrices des campagnes de financement participatif de Charlotte mensuel sur la plateforme Kickstarter ont en effet reçu un message les informant de la réception prochaine du numéro 13. « Celui-ci sera le dernier de la formule mensuelle », précise-t-il.

« Un nouveau titre est à l’étude qui devrait vous satisfaire et vos abonnements seront servis. Je vous en dit [sic] plus bientôt ! », avance la communication. Cette dernière est « signée » par Charlotte Braun, éphémère personnage imaginé par Charles M. Schulz pour sa série Peanuts, qu'il « exécuta » dans une lettre envoyée en janvier 1955 pour répondre à Elizabeth Swaim, lectrice qui réclamait l'abandon de cette figure.

Des abonnés laissés en attente

Aucune autre information n'est donnée sur ce « nouveau titre » et la manière dont il pourrait satisfaire les quelque 176 personnes ayant participé à la campagne de financement participatif pour la « saison 2 » de Charlotte mensuel.

Cette dernière devait compter 9 parutions, dont 3 numéros doubles, l'ensemble étant proposé pour 100 € lors de la campagne — contre 140 € pour le prix habituel. Cette saison 2 commençant au n° 8, seuls 5 titres auront donc été produits, malgré les 32.654 € récoltés à l'issue de cette deuxième campagne de financement terminée en septembre 2025. La première, pour la création du titre, avait abouti sur la somme de 63.370 € collectés.

Sur Kickstarter et les réseaux sociaux, les messages s'accumulent concernant les contreparties liées aux deux projets. Les posters signés par Bastien Vivès, Pierre Van Hove et Michaël Salanville se sont visiblement fait attendre : le message signé récemment par Charlotte Braun garantit qu'elles « ont été imprimées et sont en cours de signature ».

Sur la page Instagram de la revue, un utilisateur interpelle par ailleurs : « Et est ce que les abonnés de la première campagne verront un jour la couleur des contreparties annoncées ? (Affiches, club des amis de Charlotte...) » À nouveau, Charlotte mensuel assure que « cela arrive bientôt ».

(À suivre), aurait conclu un autre mensuel de bande dessinée...

Photographie : La couverture du n°13 de Charlotte mensuel, pour février-mars 2026

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com