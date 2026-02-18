80 ans du Petit Prince : La Poste dévoile une série spéciale de quatre timbres

Publié en France en 1946, Le Petit Prince s’est imposé comme un phénomène éditorial mondial. Traduit, lu, relu — génération après génération — ce conte poétique dépasse le simple cadre du livre pour enfants.

L’histoire est connue : celle d’un aviateur contraint d’atterrir dans le désert, où il fait la rencontre d’un enfant venu d’une autre planète. À travers leurs échanges, le récit interroge le regard des adultes, la perte de l’essentiel, la fragilité des liens. Une fable courte, presque limpide… et pourtant inépuisable.

80 ans après sa première édition française, le personnage blond à l’écharpe flottante continue d’habiter l’imaginaire collectif.

Pour marquer cet anniversaire, La Poste met en circulation un collector composé de quatre timbres. L’illustration est signée Antoine de Saint-Exupéry lui-même, fidèle aux dessins originaux qui accompagnent le texte. La mise en page a été réalisée par le Studio Pekelo.

L’ensemble est proposé au prix de 7,50 €, correspondant à quatre timbres au tarif Lettre Verte 20 grammes.

Crédit image : Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2026

Par Dépêche

