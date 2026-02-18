Une BD qui raconte l’étonnante histoire d’un homme qui défiait le ciel

Avec ce Rainmaker, nous allons découvrir l'histoire tout à fait vraie mais tout à fait méconnue de l'Américain Charles Hatfield (1875-1958) qui, au tout début du XXe siècle, faisait la pluie (mais pas le beau temps) dans une Californie en pleine sécheresse.

C'est le prolixe Rodolphe qui nous a sorti ce petit scénario de son chapeau de magicien et Griffo qui nous a dessiné de bien jolies planches. Ce petit album (une quarantaine de pages, l'équivalent d'une nouvelle) est le récit de la vie étonnante de Charles Hatfield.

Un faiseur de pluie du début du XXe siècle, aux États-Unis, juste avant la crise de 29.

Pour maintenir notre curiosité, le récit alterne trois époques : l'enfance de Charles et son appétence pour la météorologie, sa période faste de rainmaker dans une Californie victime de sécheresses à répétition, puis sa retraite lorsqu'un écrivain vient enregistrer ses « mémoires » pour écrire un livre.

Hatfield envoyait de gros pétards dans les nuages, chargés de produits chimiques de sa fabrication (un secret bien gardé) et son entreprise était souvent couronnée de succès : la pluie tombait.

« Non, je ne suis nullement sorcier. Un scientifique, un météorologue... un peu chimiste aussi. »

Les affaires d'Hatfield marchaient plutôt bien, du moins jusqu'à l'épisode de San Diego, début 1916 : à la demande de la ville asséchée, il lance ses fusées dans le ciel et la pluie arrive enfin pour remplir les réservoirs.

Mais cela continue, le déluge ne s'arrête plus et c'est bientôt la rupture des barrages, les inondations deviennent incontrôlables : une véritable catastrophe pour la ville et sa région, avec plusieurs victimes.

« J'imagine que certains m'en veulent encore. En tout cas, je n'ai pas laissé que de bons souvenirs... »

Alors cet apprenti météorologue, ce chimiste amateur, n'était-il finalement qu'un escroc plus ou moins bien avisé, un charlatan habile, ou tout simplement un doux rêveur, la tête dans les nuages ?

L'histoire ne tranche pas, mais sachez tout de même qu'il pleuvait le jour de son enterrement !

En ces temps de bouleversements climatiques, à l'heure où certains États se targuent de pouvoir manipuler le ciel et faire la pluie ou le beau temps, il n'est peut-être pas inutile de se rappeler les boires et les déboires de cet apprenti sorcier !

Le scénario est simple et court et cet album tient plus de la « nouvelle » que d'un ample récit. Mais c'est tout à fait le format qui convient à cette petite légende, qui n'en est pas une puisque l'histoire est bel et bien vraie. Une curiosité historique en quelque sorte, mais qui résonne avec notre actualité climatique.

Côté graphismes, c'est plutôt sage avec une ligne claire bien dessinée, mais Griffo s'en donne à cœur joie entre les reconstitutions historiques des différentes époques (costumes, décors, autos...), les plaines asséchées de Californie ou les débordements des inondations.

Par Bruno Ménétrier

