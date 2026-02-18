Patrimoine en danger : un guide d'aide à la gestion de crise

Dans un contexte d'événements climatiques de plus en plus extrêmes, et après plusieurs incidents aux importantes conséquences patrimoniales, les autorités organisent la protection d'urgence du patrimoine culturel. Un document interministériel ORSEC, tout juste publié, vise l'anticipation des risques, mais aussi une bonne coordination des acteurs impliqués en cas de situation de crise.
Le 18/02/2026
18/02/2026 à 10:18
Ministères de l'Intérieur et de la Culture se retrouvent autour d'une publication consacrée à la protection du patrimoine culturel, dans le cadre de l'organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) aux crises majeures qui peuvent se déclencher. Parmi ces dernières, les inondations ou les incendies sont cités, mais d'autres types de sinistres peuvent survenir, parfois liés à la dégradation du bâti.
Parmi les lieux et institutions exposées, le document recense, entre autres, les archives communales, intercommunales, départementales, nationales ou hospitalières, mais aussi les bibliothèques patrimoniales (municipales, territoriales, universitaires, de grands établissements) ou encore les lieux de stockages ou collections d’œuvres non accessibles au public.
Le guide disponible en fin d'article présente, en une cinquantaine de pages, les mesures de protection du patrimoine culturel présentes au sein du plan ORSEC. Ces dispositions se classent dans deux catégories, que les conservateurs connaissent d'ores et déjà : la prévention, d'une part, l'anticipation et l'organisation, d'autre part.
Pour la première catégorie, le maintien en bon état du bâti et le respect absolu des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public (ERP) permettent d'assurer la protection préventive des bâtiments et des biens qui s’y trouvent.
Mais le guide interministériel se concentre sur la seconde catégorie, plus directement centrée sur la gestion de crise. Cette fois, cinq principes directeurs sont à l’œuvre : l'identification des acteurs publics et privés concernés en situation d'urgence, le recensement du patrimoine et l'identification des risques, la définition d'une stratégie générale, des planifications préparatoires et opérationnelles et enfin la réalisation d'exercices in situ.
6 fiches pratiques sont mises à disposition par le guide, chacune présentant une étape différente de la préparation collective du dispositif ORSEC, sous l’autorité du préfet et avec l’implication directe des divers acteurs.
L’organisation d’exercices « est indispensable pour tester l’ORSEC “protection du patrimoine culturel” ainsi que les différents plans qui y sont associés », précise encore le document interministériel. Sur le terrain ou en salle, avec une partie ou tous les acteurs concernés, ces exercices permettront de s'assurer de la bonne connaissance du plan, de son efficacité et de sa mise à jour régulière.
Le document complet est disponible en lecture/téléchargement ci-dessous.
Photographie : Des ouvrages endommagés après les crues qui ont touché la ville indienne de Sangli, en 2019 (सुबोध कुलकर्णी, CC BY SA 4.0)
