Avec L'Ourse et l'oiseau, l'illustratrice Marie Caudry anime son trait

Marie Caudry a déjà illustré des dizaines d'albums, notamment Coco Mocote, paru en octobre 2025 chez Casterman et à nouveau imaginé avec Gauthier David, ou encore Le Petit Poucet, c'est moi !, avec Christophe Mauri (Casterman) et Naître animal, avec Karine Granier-Deferre (Casterman).

Le travail d'adaptation, pour passer de l'album au film, a été crucial : « Mon style graphique a beaucoup évolué durant les dix années qui séparent l’album du film. Par ailleurs, Loïc Gimenez, le chef-animateur, m’a aidée à identifier les caractéristiques essentielles des personnages pour que les animateur·trices puissent s’en emparer tout en conservant leur identité et la nature de mon trait », explique Marie Caudry à ce sujet.

En salles à partir de ce mercredi 18 février, L'Ourse et l'oiseau est accompagné par trois autres programmes courts : Animal rit d'Aurore Peuffier, Chuuut ! de Nina Bisyarina et Émerveillement de Martin Clerget.

