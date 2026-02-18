Thomas Massin (Albin Michel) rejoint le collège Livres du CFC

Le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) accueille, au sein du collège des éditeurs de livres de son conseil d’administration, le directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel, Thomas Massin. Celui-ci remplace Guillaume Montégudet, qui fut par ailleurs président du CFC entre juillet 2024 et décembre 2025.
Le 18/02/2026
18/02/2026 à 09:23
Thomas Massin exerce actuellement les fonctions de directeur général adjoint du Pôle Éducation du groupe Albin Michel (Magnard, Vuibert, Delagrave, De Boeck Supérieur), en charge des services transversaux. À ce titre, il pilote la stratégie opérationnelle du pôle et en assure la coordination avec les directions éditoriales, notamment sur les enjeux de marketing et de promotion, de numérique, de production et de contrats auteurs.
Diplômé de l’ISC Paris et titulaire d’un Master spécialisé en édition à l’ESCP, Thomas Massin a effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans le secteur de l’éducation et de l’édition. Il a notamment occupé des fonctions au sein des Groupes Nathan, Hatier, puis du groupe Editis, où il a exercé, chez Bordas, des postes de direction commerciale et marketing sur les segments parascolaire puis scolaire. Il a ensuite rejoint le groupe Hugo & Cie, au sein duquel il a dirigé pendant près de cinq ans les éditions Bibliothèque pour l’École.
Thomas Massin siège également au bureau des Éditeurs de l’Éducation, dans le cadre duquel il intervient régulièrement sur les enjeux collectifs de la filière éducative, en particulier en matière d’usages, de diffusion des œuvres et de transformation numérique.
Son expertise des problématiques d’usages collectifs, de valorisation du droit d’auteur et d’équilibre économique de la chaîne du livre, constituera un atout important pour le CFC, au service d’une gestion collective structurante dans un environnement en forte évolution.
« Je suis très heureux de rejoindre le Conseil d’administration du CFC au sein du collège des éditeurs de livres et je remercie ses membres de m’accueillir », remarque le principal intéressé. « Dans un contexte de profondes mutations des usages des contenus de livres et des modèles économiques, il est essentiel de défendre une gestion collective forte qui puisse répondre à nos nouveaux enjeux. Je m’engage à mettre toute mon expérience au service du dialogue entre les acteurs du livre et les utilisateurs afin de contribuer à une valorisation durable et équitable du droit d’auteur », ajoute Thomas Massin dans un communiqué.
Photographie : Thomas Massin (© DR)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
