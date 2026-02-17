Les Escales du Livre 2026 : le programme complet

La 24ᵉ édition des Escales du Livre se tiendra du 27 au 29 mars et poursuit son déploiement sur la rive droite bordelaise. En 2025, le festival s’était installé pour la première fois sur ce territoire, marquant un tournant majeur. Cette implantation à Darwin Écosystème avait attiré plus de 25.000 visiteurs.
Le 17/02/2026 à 17:55 par Hocine Bouhadjera
17/02/2026 à 17:55
Pour son édition 2026, le festival renforce son implantation sur la rive droite de Bordeaux. Darwin et la Fabrique Pola accueilleront une partie de la programmation artistique, professionnelle et participative.
Créées il y a plus de vingt ans, les Escales du Livre se tiennent chaque printemps en Nouvelle-Aquitaine. L’événement rassemble à Bordeaux des auteur·ices confirmé·es et émergent·es et entend favoriser les échanges entre création, édition et publics.
Plus de 200 auteur·ices et illustrateur·ices français et internationaux sont attendus cette année. La programmation couvre la littérature générale, la littérature jeunesse et graphique, le théâtre et la poésie, et s’ouvre en 2026 à la romance. Des rencontres et entretiens croisés sont annoncés autour des enjeux contemporains, ainsi que des propositions associant le livre aux arts vivants. Des avant-premières auront lieu dans différents lieux de la métropole bordelaise, notamment à la Villa Valmont, au Glob Théâtre, aux Avant-Postes et dans des librairies partenaires.
En littérature jeunesse et young adult, sont annoncés Joëlle Jolivet (Miss Chat détective, tome 5, Hélium), Taï-Marc Le Thanh (Des ombres et du crépuscule, L’école des loisirs), Claire Renaud (Mamie Pirouette, Sarbacane) et Jo Witek (Boutis Paradis, Actes Sud).
En littérature graphique, participeront Isabelle Autissier et Zelba (Une bouteille à la mer, Futuropolis), Étienne Davodeau (Là où tu vas, voyage au pays de la mémoire qui flanche, Futuropolis), Philippe Dupuy (L’amant de la Chine du Nord, Futuropolis), Blanche Sabbah (La bataille culturelle, Casterman) et Quentin Zuttion (Sage, Le Lombard).
En littérature générale figurent Lucie Azema (Une saison à Téhéran, Les corps conducteurs), Matthieu Barbin alias Sara Forever (Brûle bébé, Diable Vauvert, premier roman), François Bégaudeau (Désertion, Verticales), Adélaïde de Clermont-Tonnerre (Je voulais vivre, Grasset), Rose Lamy (Ascendant beauf, Seuil), Félix Moati (Voir clair, L’Observatoire, premier roman), Marie NDiaye (Ma Chérie, L’Arbre Vengeur) et Mazarine Pingeot (Inappropriable : Ce que l’IA fait à l’humain, Climats).
Le festival accorde également une place à des auteur·ices émergent·es. En jeunesse, Margaux Othats (Le grand air, La Partie), Violette Pasques (Ito, L’école des loisirs) et Élise Peyrache (Je suis une ville, La Martinière) seront présentes.
En littérature graphique, sont annoncés Lisa Blumen (Sangliers, L’Employé du moi), Maxim Cain (Démontagner, Actes Sud BD), Lucile Corbeille (Abîmes, Delcourt) et Simon Ecary (Tornadino, Cornélius).
En littérature générale, participeront Charlotte Monsarrat (Le livre de Sève, Le Tripode), Ramsès Kefi (Quatre jours sans ma mère, Philippe Rey), Soufiane Khaloua (Chasseurs d’été, Agullo), Victor Malzac (Le monstre mur, Les corps conducteurs), Juliette Oury (Brûler grand, L’Observatoire) et Lune Vuillemin (Martha ou jamais, Cambourakis).
Parmi les propositions scéniques figure Ma chérie, adaptation du livre de Marie NDiaye, mise en scène par la compagnie Translation. La lecture de l’autrice y dialogue avec la musique de Christine Wodrsacka et une installation sonore et visuelle. La création sera présentée du 26 au 28 mars au Glob Théâtre.
Le festival propose également Étincelles, Enquête à Libertyland(es), une fiction-jeu interactive imaginée par l’écrivain Yvan Robin et les éditions Faction/In8, organisée sur le site du festival.
La programmation aborde des thématiques liées au changement climatique, aux questions de genre, aux évolutions de la famille, au masculinisme et à la liberté d’expression.
Pierre Mazet, président des Escales du Livre, déclare : « À l'heure où la censure s’étend et sous la pression des populismes en Europe, les Escales du livre accordent une place singulière dans la programmation à des thèmes comme le changement climatique, les questions de genre, les évolutions de la famille, la question de l'essor du masculinisme, la liberté d'expression. (…) Plus que jamais, il est urgent de lire ! »
Parmi les débats annoncés figurent L’après-Mazan, avec Élise Costa (Écrire Mazan, Marchialy) et Valérie Manteau (Entre chien et loup, Stock), ainsi que Menaces sur les sociétés démocratiques, réunissant François Dubet (Le mépris, Seuil) et Marc Crépon (Régressions, Des temps sombres à venir, Verdier). Sont également annoncés Elsa Deck Marsault, Joseph Incardona, Guillaume Viry et Marianne Chaillan.
Le Village Littéraire réunira des éditeurs et libraires indépendants. Des rencontres avec l’Association des Éditeurs Indépendants de Nouvelle-Aquitaine (AENA) et des parcours de découverte sont prévus. Le festival participera par ailleurs aux actions du Sidaction et mettra à disposition un espace pour des associations engagées.
Ci-dessous, le programme détaillé des 24e Escales du Livre :
Crédits photo : Affiche des Escales du Livre 2026 (Camille de Besombes - studio CDB)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
