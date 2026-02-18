Publier à dessein ce qu’on trouve au hasard” : promesse d’une jeune maison qui remet la fiction au centre

Maison d’édition de littérature générale tournée vers la fiction, sa ligne éditoriale privilégie une littérature d’histoires, résolument narrative, qui joue avec le réel sans perdre l’exigence de style. Les textes cherchent à divertir, mais aussi à interroger le monde contemporain.

L’objectif éditorial repose sur une promesse claire : proposer des récits accessibles sans renoncer à l’ambition littéraire, avec une attention constante portée à l’originalité des sujets et des formes.

Trois collections qui structurent le catalogue

Le programme éditorial s’organise autour de trois collections complémentaires. Mythos accueille des romans ancrés dans les enjeux contemporains. Réel détraqué développe une identité singulière où le réel se dérègle sans jamais basculer dans le fantastique.

Signature éditoriale propre, la maison entend travailler ce concept au fil de ses différentes parutions, et en collaboration avec des universitaires. Enfin Le Labexplore de nouvelles formes narratives, y compris hors du livre imprimé.

La première saison éditoriale repose sur trois primo-romanciers, avec deux dates de parution : 12 mars 2026 et 12 mai 2026. La maison confie sa distribution à Pollen tout en assurant elle-même sa diffusion commerciale.

Trois romans

Le 12 mars 2026 paraît Chez la Turque, de Charles Flamand, dans la collection Réel détraqué. Un jeune éphèbe éboueur au chômage, Roland Magenta, accepte par hasard un poste dans un manoir normand délabré où vit Zora, une châtelaine Turque plus que fantasque. Elle lui propose un marché vénéneux : elle le peint, il écrit sa vie – mensonges inclus. Entre farce, huis clos et tendresse, ce thriller champêtre faussement léger explore la façon dont on s’invente une place quand le monde ne vous en laisse pas.

Le même jour sort Par-delà le consentement, d’Evariste Pimplis, dans Mythos. Le roman confronte deux visions masculines opposées autour des questions de désir et de liberté, quinze ans après le mouvement #MeToo. Ce roman suit le parcours de deux hommes que tout semble opposer, l'un masculiniste, l'autre queer, qui se retrouvent sur le terrain du désir, de la sexualité et du consentement.

À travers ces deux trajectoires, le récit se demande : si un “non” est un non, alors qu’est-ce qu’un “oui” ? Porté par une langue crue et pudique, Par-delà le consentement est une plongée dans l’intime, à la fois dérangeante et profondément humaine.L’ouvrage a d’abord été publié en Grèce le 24 novembre 2025 chez Polis.

Le 12 mai 2026, la maison publie Assis là sur la plage, d’Hugo Gitton, dans Mythos. Sur l’île fictive de Mageley, Jacques, vieux pêcheur, voit la mer se vider et les liens autour de lui se défaire. Face à sa fille qui s’en va, son ex-femme qui lutte contre des moulins, il ne cesse de ruminer un événement traumatique, qui traverse tout le roman. Une fiction mélancolique et sobre sur les grands bouleversements du monde qui entraînent des effondrements ordinaires.

Crédits photo : Paul Giraud-Hanin et Amaury Joubert © Au hasard éditions

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com