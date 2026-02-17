À Nice, la bibliothèque Louis-Nucéra rouvre sur fond de duel Estrosi-Ciotti

Fermée pour travaux depuis mai 2024, la bibliothèque Louis-Nucéra a été inaugurée dans sa nouvelle configuration le dimanche 15 février 2026, en présence du maire de Nice Christian Estrosi, et du préfet des Alpes-Maritimes Laurent Hottiaux.
Le 17/02/2026 à 17:35 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
17/02/2026 à 17:35
0
Commentaires
0
Partages
Si le bâtiment conserve ses murs, l’intérieur a été entièrement réaménagé. La bibliothèque s’étend désormais sur 4500 m² et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes simultanément. Elle abrite 90.000 documents et propose des espaces modernisés, conçus pour répondre à la diversité des usages contemporains.
Le fonds comprend, partage Ici Azur, 24.200 romans et récits, 20.000 bandes dessinées et mangas, 2700 livres audio, 315 titres de journaux et magazines, 29.000 CD et vinyles, 13.000 DVD, 1350 partitions, 130 jeux vidéo et 900 jeux. L’établissement dispose de 300 places assises et d’un espace jeunesse entièrement repensé, qui intègre notamment une « île aux histoires » ainsi qu’un « atelier du poulpe » consacré aux activités créatives.
La principale nouveauté concerne l’entrée, désormais située au 1, Traverse Barla, en lien direct avec l’extension de la Promenade du Paillon. L’équipement s’intègre ainsi davantage dans le tissu urbain et dans le projet de végétalisation du centre-ville.
La municipalité entend faire de Louis-Nucéra un « troisième lieu » : un espace intermédiaire entre le domicile et le travail, dédié à la lecture mais aussi à la création, à la rencontre et au partage.
L’offre a été élargie afin d’intégrer de nouveaux usages culturels : des boxes de projection permettent de visionner des films sur place, un espace est dédié aux jeux vidéo, et des cabines musicales équipées de guitare, piano et batterie diffusent le son directement dans un casque pour préserver le silence des lieux.
La bibliothèque propose également un studio de création, des ateliers numériques, un espace consacré à la presse et à l’actualité, des ateliers créatifs pour les enfants ainsi qu’une ludothèque, confirmant son évolution vers un espace culturel polyvalent.
Le chantier, d’un montant global de 16 millions d’euros - dont 12 millions consacrés au bâtiment -, s’est inscrit dans une démarche environnementale. L’isolation thermique a été améliorée et des panneaux acoustiques conçus à partir de bouteilles en plastique recyclées ont été installés.
Les aménagements intérieurs privilégient des matériaux naturels et biosourcés : bois pour les agencements, sol en linoléum, peintures certifiées Écolabel européen. Cette approche s’inscrit dans le projet plus large d’extension de la Promenade du Paillon, qui vise à renforcer la place du végétal dans le centre de Nice.
Sur le plan technologique, un robot de tri installé boulevard Risso permet désormais le retour des documents 24h/24.
Pour marquer sa réouverture, la bibliothèque accueille jusqu’au 31 juillet 2026 l’exposition « Palimpseste : l’abécédaire d’une bibliothèque », qui réunit les créations de 52 écrivains et plasticiens. La bibliothèque Louis-Nucéra est désormais ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.
Au-delà de sa dimension culturelle, la réouverture de la bibliothèque Louis-Nucéra intervient dans un contexte politique particulier. À Nice, les élections municipales de mars 2026 s’annoncent comme un scrutin particulièrement disputé autour de la figure de Christian Estrosi, maire depuis 2008, qui brigue un nouveau mandat à la tête de la ville et du conseil municipal.
Il est candidat sous l’étiquette Horizons, soutenu par une coalition élargie, alors que son principal rival est Éric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République (UDR) allié au Rassemblement national, qui a officialisé sa candidature et cherche à capter l’électorat de droite et du centre-droite.
Ce lundi 16 février, le député et candidat UDR-RN a demandé à la Ville de Nice de porter plainte dans le cadre de l’affaire des masques Covid achetés par la municipalité. Les échanges entre les deux responsables politiques se multiplient à chaque prise de parole, entre attaques et réponses. Éric Ciotti a notamment lancé : « Je n’ai jamais demandé à Christian Estrosi de publier ses notes de santé. Non, moi ce que je souhaite voir, ce sont ses notes de frais. »
À LIRE - Lyon : le maire veut transformer la Part-Dieu en “bibliothèque la plus créative d’Europe”
La semaine dernière, un collaborateur du député proche d’Éric Ciotti, Bernard Chaix, a déposé plainte contre Pierre-Paul Leonelli, adjoint au maire Christian Estrosi. La procédure engagée vise des menaces réitérées de violences qui auraient été proférées à l’issue d’une altercation survenue en marge de la manifestation des policiers organisée à la fin du mois de janvier.
Crédits photo : À gauche Christian Estrosi (Joao Pedro Correia, CC BY 2.0) / Éric Ciotti (European People's Party, CC BY 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Fermée depuis 2019, la bibliothèque Raymond-Queneau s’apprête à accueillir de nouveau le public. L’établissement du quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, rouvrira officiellement le samedi 21 février 2026, à l’issue d’un vaste chantier de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité.
13/02/2026, 15:56
Ce samedi 14 février, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), à Paris, tiendront un piquet de grève aux abords de l'institution, pour la troisième fois en quelques semaines. Les agents réclament une hausse de leurs salaires, pour qu'ils atteignent le même niveau que les rémunérations, à postes comparables, dans d'autres établissements du ministère de l'Enseignement supérieur.
13/02/2026, 15:08
L’initiative Reading in Gaza recherche actuellement des compétences de bibliothécaires afin de renforcer un travail de documentation consacré aux destructions de bibliothèques et d’infrastructures culturelles sur les territoires palestiniens. L’appel s’inscrit dans un projet plus large visant à préserver, recenser et rendre visible un patrimoine documentaire menacé ou détruit.
21/01/2026, 13:22
Longtemps perçues comme des havres de silence et de savoir, les bibliothèques publiques élargissent aujourd’hui leur champ d’action. À Lyon, elles s’inscrivent désormais dans une démarche plus large de protection et d’inclusion, assumant un rôle social renforcé au cœur de la cité. Depuis plusieurs années, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) affirme une vision de l’accueil qui dépasse la seule médiation culturelle : garantir à chacune et chacun un espace sûr, respectueux, accessible. Une ambition qui trouve un prolongement concret dans l’intégration au dispositif Angela.
09/01/2026, 17:23
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.
05/01/2026, 11:37
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau.
04/01/2026, 09:18
Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
03/01/2026, 19:45
En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.
03/01/2026, 19:39
Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.
27/12/2025, 10:50
Huit mois après l’attaque à la voiture-bélier qui a ravagé la bibliothèque Chantal-Mauduit et son dojo dans le quartier Mistral, la Ville de Grenoble rouvre une bibliothèque temporaire à quelques mètres du bâtiment détruit. Tandis que les équipements transitoires entrent en service, les travaux de réhabilitation définitive du site d’origine se préparent, pour un chantier estimé entre trois et quatre années.
10/12/2025, 12:21
Pour célébrer ses 60 ans, La Petite Bibliothèque Ronde lance une résidence artistique confiée à l’auteur-illustrateur Loïc Froissart. De novembre 2025 à juin 2026, il partagera le quotidien de l’institution à Clamart, animera des ateliers gratuits ouverts à tous et réalisera un portrait créatif de la bibliothèque, conçu avec les enfants et les familles dans l’Antenne temporaire.
10/12/2025, 10:18
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
La Bibliothèque apostolique vaticane et la Bibliothèque nationale de France (BnF) ont conclu, lundi 17 novembre, un accord de coopération culturelle et scientifique lors d’une cérémonie organisée à la villa Bonaparte, siège de l’ambassade de France près le Saint-Siège.
19/11/2025, 17:13
Les bibliothèques parisiennes entreront en grève reconductible à partir du mercredi 19 novembre. Les syndicats SUPAP-FSU, CGT et FO dénoncent une accumulation de décisions jugées « opaques, verticales et autoritaires » dans la mise en œuvre du Plan Lire à Paris 2 (PLAP2), porté par le Service des bibliothèques et de la lecture (SBL) et la Direction des affaires culturelles (DAC).
18/11/2025, 16:23
Fermée depuis le 2 mars, dans le sillage de la fermeture progressive du Centre Pompidou - devenue totale le 22 septembre -, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) a retrouvé son public dès le mois d’août, désormais installée dans l’immeuble Lumière, avenue des Terroirs de France. À quelques encablures de la bibliothèque François-Mitterrand ou de la Cinémathèque française, elle s’inscrit dans un quartier vivant et bien desservi : un environnement pratique, même si elle y perd sa centralité.
13/11/2025, 19:04
La commune de La Haye-Fouassière, en Loire-Atlantique, vient d’inaugurer la bibliothèque Babouillec, un lieu qui se veut moderne et modulable, entièrement dédié à la lecture et à la culture. Réalisé par l’entreprise Demco-Diblio.
23/10/2025, 17:44
Du 7 au 16 novembre, l’initiative de l’Association italienne des éditeurs (AIE) fête son dixième anniversaire. Elle mobilise plus de 4,2 millions d’élèves, 29.000 écoles et 4000 librairies à travers le pays. Une grande fête inaugurale aura lieu le 7 novembre, tandis que l’AIE annonce l’ouverture de cinq nouvelles bibliothèques scolaires dans des territoires fragiles du Sud.
22/10/2025, 16:55
Le jeudi 27 novembre 2025, le département Documentation régionale & Dépôt légal de la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, organise une nouvelle journée professionnelle consacrée aux fonds photographiques. Cette quatrième édition mettra l’accent sur la dimension intime dans la photographie vernaculaire.
15/10/2025, 17:07
Alors que toutes les études montrent que la lecture tend à reculer dans la population française, le livre reste un pilier culturel et économique solide. Une nouvelle étude du Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture, signée par Joeffrey Drouard et Marianne Lumeau, s’est penchée sur les différences entre deux modes d’accès à la littérature : l’achat et l’emprunt.
15/10/2025, 13:01
Des agents des bibliothèques municipales de Toulouse appellent à une grève et un rassemblement le mercredi 15 octobre à 10h, devant la Médiathèque José Cabanis. Une mobilisation soutenue par le syndicat CGT Mairie de Toulouse, qui alerte sur une situation jugée « intenable » dans les établissements du réseau.
13/10/2025, 18:11
Coorganisées par la Bibliothèque publique d'information et la Ville de Strasbourg, les rencontres « Comment faire vivre le pluralisme en bibliothèque ? » prolongent la journée d’étude tenue à Paris le 8 avril 2025 et s’inscrivent dans la continuité du congrès 2025 de l’Association des bibliothécaires de France. Les échanges aborderont les menaces sur le pluralisme et la liberté de programmation, les outils pour y faire face, l’organisation du débat au sein des établissements ou encore la prise en compte de l’inclusion dans la diversité des collections.
09/10/2025, 11:56
Les Français et Françaises plébiscitent les bibliothèques et médiathèques publiques, avec un nombre d'inscrits particulièrement élevé, à 6,9 millions, selon l'estimation du ministère de la Culture. La contribution forfaitaire de l'État au titre de la rémunération pour le prêt en bibliothèque, elle, dépasse les 10 millions €.
09/10/2025, 09:44
Se félicitant de la participation de 1585 bibliothèques et médiathèques à l'opération « Biblis en folie », le ministère de la Culture annonce sa reconduction en 2026, les 2, 3 et 4 octobre. Et met en branle une nouvelle méthode de comptage, afin de mieux mesurer la fréquentation des établissements et ainsi « valoriser ce premier service culturel de proximité ».
08/10/2025, 15:27
L’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) lance une campagne destinée à sensibiliser les candidates et candidats à l’importance des bibliothèques publiques, véritables alliées du développement et du bien-être des communautés.
01/10/2025, 15:50
Présenté en 2022 à l'occasion des Assises de la formation en bibliothèque territoriale, le référentiel national des compétences posait un cadre bienvenu pour l'évolution des carrières, mais aussi l'élaboration des fiches de postes, entre autres. Le ministère de la Culture en publie une nouvelle version, mise à jour et enrichie.
30/09/2025, 12:13
Après deux mandats de cinq années chacun à la direction de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNUS), Alain Colas est sur le départ. Le ministère chargé de l'Enseignement supérieur recherche les candidats à même de lui succéder, pour une entrée en fonction à partir du 1er janvier 2026.
29/09/2025, 09:44
Le poste de directeur de la Bibliothèque publique d'information (Bpi) sera vacant à compter du 1er janvier 2026, annonce le ministère de la Culture. Conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques sont invités à postuler, tandis que l'actuelle directrice, Christine Carrier, termine son troisième mandat.
19/09/2025, 10:38
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Autres articles de la rubrique Métiers
Une nouvelle maison d’édition fait son entrée dans le paysage littéraire : Les Belles Personnes, fondée par Florence Lécuyer au sein du groupe Combo Éditions. Avec ce label dédié aux textes inspirants et aux récits de transformation, l’éditrice revendique une ligne tournée vers la quête intérieure et la dimension spirituelle de l’existence.
17/02/2026, 15:22
L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.
17/02/2026, 13:29
Dans la filière italienne, un même dysfonctionnement revient : la vitesse de circulation des ouvrages ne suit plus le rythme des parutions. Un constat résume l’alerte lancée ces derniers jours : « Un livre qui sort aujourd’hui en librairie arrivera chez le distributeur dans 60 jours. »
17/02/2026, 13:29
La maison d'édition munichoise Klinkhardt & Biermann bascule dans une nouvelle ère, apprend ActuaLitté. Le 17 février 2026, la maison d’édition d’art fondée en 1907 change de pilote. Nicolas Marchioni et le Dr Peter Scholz reprennent le flambeau laissé par Annette von Altenbockum. Une transition rapide entre Cologne et la Haute-Bavière.
17/02/2026, 13:02
Au Brésil, la pratique de la lecture diminue. La 6e édition de l’enquête Retratos da Leitura no Brasil place désormais les non-lecteurs à 53 % de la population, contre 47 % de lecteurs — définis comme ayant lu au moins un livre dans les trois mois précédents. Le Sénat brésilien résume cette bascule en chiffres : « Le nombre de personnes qui ne lisent pas représente 53 % de la population. »
17/02/2026, 12:59
La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.
17/02/2026, 11:18
L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.
16/02/2026, 18:07
80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.
16/02/2026, 16:46
Une décision rendue le 12 janvier 2026 par la cour d’appel fédérale du 5th Circuit dans l’affaire Vetter v. Resnik modifie la compréhension de nombreux contrats culturels internationaux. Elle porte sur les « termination rights », un mécanisme du droit américain qui permet à un auteur ou à ses ayants droit de résilier, après plusieurs décennies, certaines cessions anciennes de droits d’auteur.
16/02/2026, 14:33
En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.
16/02/2026, 14:29
Le Département des Yvelines lance « Dessins & Liberté », troisième volet de son programme pédagogique Citoyenneté. Conçu en partenariat avec Cartooning for Peace, association internationale de dessinateurs de presse, ce nouveau parcours s’adresse aux collégiens, aux jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et aux seniors.
16/02/2026, 14:19
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.
16/02/2026, 12:16
Au Portugal, la série de tempêtes qui frappe le pays depuis la fin janvier a laissé des traces dans le réseau des bibliothèques publiques : la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) recense un peu plus de 250 établissements endommagés au sein de la Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Le pointage, encore en cours d’actualisation, situe l’ordre de grandeur à environ 255 équipements touchés, soit 52 % des 489 bibliothèques du réseau, majoritairement dans la région Centre.
16/02/2026, 11:52
Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.
16/02/2026, 11:15
Au Japon, la promotion de la lecture quitte les discours feutrés pour entrer dans le réel, frontalement, presque physiquement : 24 livres ont surgi comme un kit de survie intellectuelle destiné à une génération qui bascule vers l’âge adulte entre cérémonies officielles, diplômes en poche et vertige du premier emploi. Dans les bibliothèques, les tables se transforment en balises culturelles : lire ne relève plus seulement du loisir, cela devient un geste d’orientation personnelle.
16/02/2026, 09:56
Le ministère de la Culture a publié un avis d'appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'un plat ovale aux armes du connétable Anne de Montmorency réalisé par l'émailleur Léonard Limosin (vers 1505-1576/1577). La scène représentée n'est autre qu'un banquet des dieux auquel est invitée Psyché, un épisode tiré des Métamorphoses d'Apulée (125-170)...
16/02/2026, 09:52
Une effraction dans une maison de Tall Pine Lane a débouché, quelques jours plus tard, sur une scène inattendue au comptoir d’une grande librairie d’occasion : des objets de collection, issus du cambriolage, ont refait surface au moment d’une tentative de revente. Selon une déclaration sous serment de la police de Chattanooga, l’intrusion se situe le 4 janvier 2026, sur un créneau d’absence du propriétaire, entre 13 h et 17 h 20. Les enquêteurs relèvent des traces d’arrachement sur la porte d’entrée, cohérentes avec une entrée forcée.
14/02/2026, 12:24
À l’Assemblée de l’Iowa, un projet de loi remet le tourniquet à l’entrée des rayonnages : House File 2309 (HF 2309) impose aux mineurs un consentement parental annuel pour emprunter des documents jugés « harmful to minors ». Sur le papier, le texte ne vise pas les adultes. Dans les bibliothèques, il installe surtout une mécanique de tri, de cloisonnement et de traçabilité qui colle aux doigts.
14/02/2026, 11:52
En Russie, la bibliothèque cesse de jouer les annexes poussiéreuses du passé. Elle sert de salon public, d’atelier, de scène, parfois de bureau partagé. Une fréquentation qui grimpe quand l’institution accepte une idée simple : la visite ne tourne plus seulement autour du prêt. Le ministère russe de la Culture et avance une hausse de 167 % du nombre de visiteurs entre 2020 et 2024.
14/02/2026, 11:19
Les auteurs britanniques voient surgir dans leur boîte de réception une nouvelle faune d'arnaqueurs. Ils se présentent comme des « marketers » spécialisés, mais surtout autoproclamés. Polis, bien qu'insistants, parfois étonnamment informés, qui promettent de « booster » les ventes de livres contre paiement. Car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
14/02/2026, 10:57
Le 30 janvier 2026, les autorités américaines ont exécuté des mandats de saisie visant trois noms de domaine enregistrés aux États-Unis et associés à des services de piratage exploités depuis la Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org. Les visiteurs ont découvert une bannière de saisie indiquant une prise de contrôle fédérale et rappelant le caractère pénal de la contrefaçon.
14/02/2026, 10:33
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.
13/02/2026, 14:00
Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.
13/02/2026, 10:51
Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...
12/02/2026, 17:46
À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.
12/02/2026, 16:42
Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.
12/02/2026, 16:16
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.
12/02/2026, 15:22
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.
12/02/2026, 12:14
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...
12/02/2026, 10:30
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets
Commenter cet article