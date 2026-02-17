À Nice, la bibliothèque Louis-Nucéra rouvre sur fond de duel Estrosi-Ciotti

Si le bâtiment conserve ses murs, l’intérieur a été entièrement réaménagé. La bibliothèque s’étend désormais sur 4500 m² et peut accueillir jusqu’à 1000 personnes simultanément. Elle abrite 90.000 documents et propose des espaces modernisés, conçus pour répondre à la diversité des usages contemporains.

Le fonds comprend, partage Ici Azur, 24.200 romans et récits, 20.000 bandes dessinées et mangas, 2700 livres audio, 315 titres de journaux et magazines, 29.000 CD et vinyles, 13.000 DVD, 1350 partitions, 130 jeux vidéo et 900 jeux. L’établissement dispose de 300 places assises et d’un espace jeunesse entièrement repensé, qui intègre notamment une « île aux histoires » ainsi qu’un « atelier du poulpe » consacré aux activités créatives.

La principale nouveauté concerne l’entrée, désormais située au 1, Traverse Barla, en lien direct avec l’extension de la Promenade du Paillon. L’équipement s’intègre ainsi davantage dans le tissu urbain et dans le projet de végétalisation du centre-ville.

Un « troisième lieu » culturel

La municipalité entend faire de Louis-Nucéra un « troisième lieu » : un espace intermédiaire entre le domicile et le travail, dédié à la lecture mais aussi à la création, à la rencontre et au partage.

L’offre a été élargie afin d’intégrer de nouveaux usages culturels : des boxes de projection permettent de visionner des films sur place, un espace est dédié aux jeux vidéo, et des cabines musicales équipées de guitare, piano et batterie diffusent le son directement dans un casque pour préserver le silence des lieux.

La bibliothèque propose également un studio de création, des ateliers numériques, un espace consacré à la presse et à l’actualité, des ateliers créatifs pour les enfants ainsi qu’une ludothèque, confirmant son évolution vers un espace culturel polyvalent.

Une rénovation de 16 millions d’euros

Le chantier, d’un montant global de 16 millions d’euros - dont 12 millions consacrés au bâtiment -, s’est inscrit dans une démarche environnementale. L’isolation thermique a été améliorée et des panneaux acoustiques conçus à partir de bouteilles en plastique recyclées ont été installés.

Les aménagements intérieurs privilégient des matériaux naturels et biosourcés : bois pour les agencements, sol en linoléum, peintures certifiées Écolabel européen. Cette approche s’inscrit dans le projet plus large d’extension de la Promenade du Paillon, qui vise à renforcer la place du végétal dans le centre de Nice.

Sur le plan technologique, un robot de tri installé boulevard Risso permet désormais le retour des documents 24h/24.

Pour marquer sa réouverture, la bibliothèque accueille jusqu’au 31 juillet 2026 l’exposition « Palimpseste : l’abécédaire d’une bibliothèque », qui réunit les créations de 52 écrivains et plasticiens. La bibliothèque Louis-Nucéra est désormais ouverte du mardi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 14h à 18h.

Des municipales 2026 sous tension

Au-delà de sa dimension culturelle, la réouverture de la bibliothèque Louis-Nucéra intervient dans un contexte politique particulier. À Nice, les élections municipales de mars 2026 s’annoncent comme un scrutin particulièrement disputé autour de la figure de Christian Estrosi, maire depuis 2008, qui brigue un nouveau mandat à la tête de la ville et du conseil municipal.

Il est candidat sous l’étiquette Horizons, soutenu par une coalition élargie, alors que son principal rival est Éric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République (UDR) allié au Rassemblement national, qui a officialisé sa candidature et cherche à capter l’électorat de droite et du centre-droite.

Ce lundi 16 février, le député et candidat UDR-RN a demandé à la Ville de Nice de porter plainte dans le cadre de l’affaire des masques Covid achetés par la municipalité. Les échanges entre les deux responsables politiques se multiplient à chaque prise de parole, entre attaques et réponses. Éric Ciotti a notamment lancé : « Je n’ai jamais demandé à Christian Estrosi de publier ses notes de santé. Non, moi ce que je souhaite voir, ce sont ses notes de frais. »

La semaine dernière, un collaborateur du député proche d’Éric Ciotti, Bernard Chaix, a déposé plainte contre Pierre-Paul Leonelli, adjoint au maire Christian Estrosi. La procédure engagée vise des menaces réitérées de violences qui auraient été proférées à l’issue d’une altercation survenue en marge de la manifestation des policiers organisée à la fin du mois de janvier.

Crédits photo : À gauche Christian Estrosi (Joao Pedro Correia, CC BY 2.0) / Éric Ciotti (European People's Party, CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com