Et si vous pouviez revenir au jour où tout a basculé ?

Prudence, animatrice de télévision et jeune mère, tente de maintenir l’équilibre entre sa vie publique et son intimité fragilisée. Gilles, agriculteur, a vu son existence s’effondrer après avoir tout perdu. Valentin, dix-sept ans, découvre les vertiges de son premier amour, encouragé par les défis lancés sur les réseaux sociaux par sa bande d’amis. Rien ne relie ces trois personnages, sinon ce moment précis où tout bascule : le 13 janvier 2024.

Ce jour-là, chacun d’eux commet une erreur ou prend une décision aux conséquences irréversibles. Dans un même élan, au même instant, ils font le vœu de revenir à cette date fatidique pour corriger le passé. Mais jouer avec le temps a un prix. À mesure que leur souhait semble s’exaucer, ils découvrent que modifier un événement peut en entraîner d’autres, plus graves encore. Le roman explore ainsi la culpabilité, le regret et la tentation de réparer l’irréparable, en interrogeant la responsabilité individuelle face au destin.

La maison Éditions XO vous proposent les premières pages en avant-première :

Coralie Janne, âgée de 36 ans, cultive depuis l’enfance un rapport passionné à la lecture et à l’écriture. À onze ans, elle rédige déjà un premier manuscrit, imaginant une héroïne capable de voyager à travers les tableaux qu’elle peint.

Ses deux premiers romans, publiés chez XO, ont rencontré un large public, séduisant par leur mélange d’humour, de sensibilité et de profondeur. Avec Jour après jour, elle poursuit son exploration des émotions intimes et des choix qui façonnent une vie.

Par Clotilde Martin

