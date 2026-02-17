La Grande Librairie : la littérature appelle à renouer avec le vivant

Après la terre, dans Humus (L’Observatoire), et avant l’air et le feu, c’est à l’eau que le philosophe et romancier Gaspard Kœnig consacre le deuxième volet d’une étonnante tétralogie des éléments. Aqua (L’Observatoire) nous plonge dans un village de Normandie engagé dans une terrible guerre de l’eau. Cinglante satire sociale sur le « vivre ensemble », c’est aussi une réflexion philosophique ô combien contemporaine et un roman jubilatoire mené tambour battant !

La romancière franco-italienne Simonetta Greggio explore également, dans Le Souffle de la forêt (Arthaud), notre lien au vivant. Elle y enquête sur le destin d’une scientifique polonaise, Simona Kossak, qui vivait dans une cabane en bois, en harmonie avec la nature. Une femme dont elle fait une grande héroïne de roman, dont elle traque chaque mouvement ou frémissement de la pensée et de l’engagement, et dont elle fait surtout un exemple à suivre, aujourd’hui, tant qu’il est encore temps.

Et si les forêts pouvaient nous parler ? C’est autour de cette question que Bernard Werber, l’homme aux 35 millions de livres vendus, qui a connu un succès planétaire avec sa Trilogie des fourmis (Le Livre de Poche), a construit un polar dont le criminel est… un arbre ! Ça s’appelle La Voix de l’arbre (Albin Michel) et c’est un roman haletant ainsi qu’une fable écologique… qui vaut le détour.

Lui, ce n’est pas à la voix d’un arbre, mais aux chants des oiseaux qu’il tend l’oreille… Dans Une forêt (Albin Michel), le critique d’art et écrivain Jean-Yves Jouannais nous conte l’histoire fascinante, dans l’Allemagne d’après-guerre, d’un procès d’oiseaux reprenant des chants nazis. C’est un court récit, crépusculaire et brillant, qui interroge notre histoire, notre culpabilité et, là encore, notre relation aux espèces qui nous entourent…

Enfin, on vous présentera une romancière étourdissante chez qui tout s’éprouve, tout se sent, tout est vivant ! Après L’Âge de détruire (Minuit), Prix Goncourt du premier roman il y a un peu plus de deux ans, Pauline Peyrade signe Les Habitantes (Minuit). Derrière la tragédie d’une femme qui doit quitter sa maison de famille, c’est un poème où les intrigues humaines ne sont qu’une partie infime du bruissement du monde. Qu’elle nous propose, précisément, de ressentir, d’embrasser, d’écouter…

Cette semaine, on partira aussi au bord de l’eau, dans la station balnéaire de La Bernerie-en-Retz, en Loire-Atlantique. C’est là qu’Eloïse Boutin tient sa librairie « L’Embellie ». Elle nous donnera quelques conseils de livres qui célèbrent, eux aussi, la nature…

Enfin, nous irons faire un tour à la librairie Galignani à Paris, où la comédienne Françoise Gillard de la Comédie-Française a rencontré Cerise Couderc-Staquet, finaliste de la saison 5 de notre grand concours Si on lisait à voix haute. Elles y ont lu ensemble un extrait d’un immense roman qui fait grande place au vivant et aux éléments : Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë (trad. Frédéric Delebecque) !

Un extrait des ouvrages est disponible en fin d'article.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com