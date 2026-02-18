Après La Porteuse de lettres, le nouveau roman de Francesca Giannone

Dans le sud de l’Italie, à la fin des années 1950, Agnese et son frère Lorenzo rêvent de faire prospérer la savonnerie familiale, « Casa Rizzo », fondée par leur grand-père. Mais leur père, aspirant à une existence différente, décide de vendre l’entreprise, brisant net leurs projets. Tandis que Lorenzo choisit de partir, Agnese refuse d’abandonner l’œuvre familiale. Par amour pour son métier et par fidélité à l’héritage reçu, elle accepte de rester et de travailler pour le nouveau propriétaire.

Très vite, elle se heurte à l’autoritarisme d’un patron intransigeant, qui étouffe ses ambitions et son désir de créer de nouvelles fragrances. La rencontre avec Giorgio, marin originaire de Savone, bouleverse sa trajectoire. À ses côtés, Agnese prend conscience de sa propre valeur et trouve la force de s’affirmer face à l’injustice, jusqu’à envisager la rébellion pour défendre sa dignité et ses rêves.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Originaire du Salento, Francesca Giannone est diplômée en sciences de la communication et s’est formée au Centre expérimental de cinématographie. Son premier roman, La Porteuse de lettres, a rencontré un succès considérable en Italie et à l’international, étant traduit dans de nombreux pays et distingué par le prix Bancarella, attribué par des libraires. À nous, demain est son deuxième roman publié chez Albin Michel.

