Le pays taliban : un documentaire inédit au cœur de l’Afghanistan sous les talibans

D’une durée de 75 minutes, ce documentaire propose une immersion au cœur du système taliban, près de cinq ans après leur retour au pouvoir. L’ancienne République afghane a laissé place à un « Émirat islamique d’Afghanistan », régime fondamentaliste largement non reconnu sur la scène internationale, y compris par certaines théocraties islamiques.

Le pouvoir en place se caractérise par sa fermeture au monde extérieur et à la presse étrangère.

Une plongée dans un système radical

Tourné à quatre reprises, principalement en dehors du cadre officiel, Le pays taliban s’attache à montrer le quotidien bouleversé des citoyens afghans, et en particulier celui des femmes, progressivement effacées de l’espace public.

Le film met en lumière les contradictions d’un régime qui persécute ses opposants tout en imposant, pour la première fois depuis des décennies, un silence des armes. Il montre un pays enfermé dans une succession d’interdits liberticides, revendiquant l’application de la charia, tout en pratiquant un extrémisme coutumier que nombre d’Afghans considèrent comme une déformation de leur religion. Le documentaire souligne également l’arrêt quasi total de la production nationale d’opium, dans un contexte de contrôle social renforcé et de revalorisation des zones rurales.

À hauteur d’hommes et de femmes confrontés à ces bouleversements, le film entend dresser le portrait d’un système présenté comme paradoxal et radical, offrant une analyse du fonctionnement d’un État à la rigueur extrême et sans équivalent dans le monde contemporain.

Deux réalisatrices familières des terrains sensibles

Solène Chalvon-Fioriti, réalisatrice du documentaire, est autrice, journaliste et documentariste spécialisée dans les zones de conflit. Correspondante en Afghanistan et au Pakistan pendant douze ans, elle a également travaillé en Asie centrale, en Iran et en Palestine.

Ses reportages ont été diffusés sur Arte, France 24, France 2 et M6, dans des formats de 25 à 70 minutes. Elle a couvert pendant dix ans les questions religieuses et les groupes armés pour Libération. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises, notamment pour son récit littéraire La femme qui s’est éveillée, une histoire afghane (Flammarion, 2021), enquête consacrée à l’avortement en Afghanistan. Ses projets proposent une lecture féministe des conflits contemporains.

Marianne Getti, cheffe opératrice du film, est réalisatrice et directrice de la photographie pour des magazines et documentaires diffusés sur les chaînes françaises depuis neuf ans. Après cinq années passées à couvrir le continent africain pour France Télévisions, elle travaille aujourd’hui sur des sujets de société en France et à l’international, notamment en Éthiopie, en Israël-Palestine et en Afghanistan.

Avec Agnès Nabat, elle a reçu le Prix Bayeux, les DIG Awards et le Grand Prix – 40 minutes au FIGRA 2025 pour L’Arme silencieuse, documentaire consacré aux viols commis durant la guerre du Tigré entre 2020 et 2022.

Le pays taliban est une production Chrysalide Production et Elephant Doc, avec la participation de France Télévisions. Le film est produit par Béatrice Schönberg. Il s’inscrit dans la collection Le monde en face, présentée par Aurélie Casse, au sein de l’unité documentaires dirigée par Antonio Grigolini, Renaud Allilaire et Sophie Chegaray.

Inédit, le documentaire sera diffusé le dimanche 8 mars à 21h05 sur France 5, puis disponible sur la plateforme france.tv.

Crédits photo : France Télévisions

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com