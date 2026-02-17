Je sais pas sur France.tv : le thriller adapté de Barbara Abel arrive le 13 mars

Tout démarre par une sortie scolaire en forêt. Emma, six ans, disparaît. La battue s’organise, puis l’enfant réapparaît « comme par miracle ». Mais l’institutrice, Jade, manque désormais à l’appel. À la question « où est Jade ? », Emma ne lâche qu’une formule : « Je sais pas. »

L’intrigue place d’emblée Emma au cœur des soupçons : elle porte sur elle le foulard de sa maîtresse, tandis que les gendarmes et le village cherchent ce qui s’est passé dans la forêt. Fort d’un certain succès en grand format (7800 ventes chez Belfond), l’ouvrage a trouvé un véritable public lors de sa parution chez Pocket en novembre 2017, avec près de 66.000 exemplaires écoulés.

Un casting resserré de thriller

Lola Dewaere incarne Camille, mère isolée après un déménagement à Aubin, en charge d’Emma et menant activité de freelance. Sa fillette, présentée comme « HPI », réclame une attention constante. David Kammenos joue Fabien.

Face à eux, Élodie Batard Gaultier prête ses traits à Emma. Pour ce rôle « essentiel », la production auditionne plus de 90 enfants avec une directrice de casting spécialisée, puis repère la jeune comédienne lors d’un « casting sauvage » dans un cours de tango.

Le casting réunit aussi Alysson Paradis, Hubert Delattre, Michaël Abiteboul et Selma Kouchy. Fred Grivois signe la réalisation, sur un scénario d’Olivier Prieur. « Les mensonges et les non-dits au sein d’une famille peuvent avoir des conséquences irrémédiables », explique la production.

Un tournage en Charente

Le tournage se déroule à Angoulême et dans ses environs, du 28 octobre 2024 au 8 janvier 2025. La production associe Troisième Œil Story (Mediawan), avec Sébastien Charbit et Sidonie Cohen de Lara, et DarkLight Content comme producteur associé.

MICHRONIQUE – Je sais pas, de Barbara Abel

Dans leur note d’intention, les producteurs décrivent une histoire où « l’enfance devient un territoire de doute et de danger. » Le dossier évoque aussi une bascule « de victime à suspecte » qui structure la tension autour d’Emma.

Avec sa mise en ligne sur france.tv dès le 13 mars, Je sais pas déroule quatre chapitres qui suivent l’enquête et l’onde de choc dans le village, autour d’un enfant qui refuse de répondre.

La bande annonce est à découvrir ci-dessous :

Crédits photo : © Jérome BONNET - Mediawan - France Télévisions

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com