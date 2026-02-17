Le jour d’une sortie en forêt avec une maternelle, Emma, cinq ans, disparaît. Son institutrice, Mylène, la retrouve à la nuit tombante, dans une cavité. Elle hisse l’enfant sur ses épaules, Emma s’échappe et rejoint le groupe. Mylène, elle, reste introuvable. Aux questions, la fillette répète : « Je sais pas. »

Autour de ce trou noir, Barbara Abel resserre l’intrigue sur un couple, Camille et Patrick, et sur les failles qui minent leur foyer. Des critiques décrivent un huis clos familial étouffant, travaillé par les secrets, les mensonges et les non-dits, jusqu’à faire craquer les apparences.

Abel joue la polyphonie et les décalages temporels : alternance de points de vue, récit morcelé, progression non linéaire. Le procédé maintient une tension continue et fait de l’enfance un territoire d’incertitude, où chaque silence pèse.

La phrase-titre devient un motif narratif, à la fois réponse d’enfant et écran de fumée pour les adultes. Elle alimente l’enquête, excite les soupçons et retourne la question : qui protège qui, et à quel prix ?