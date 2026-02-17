Un livre du XVIe siècle pourrait changer notre regard sur Galilée

L’Almageste est le grand traité astronomique de Claude Ptolémée (IIe siècle apr. J.-C.). Il expose de manière systématique le modèle géocentrique : la Terre immobile au centre de l’univers, autour de laquelle tournent les astres selon des combinaisons complexes de cercles - déférents, épicycles, excentriques.

Mais l’ouvrage n’est pas seulement cosmologique. C’est avant tout un traité mathématique, qui fournit des méthodes de calcul extrêmement sophistiquées pour décrire les mouvements célestes. L’Almageste a constitué pendant plus de mille ans la référence principale de l’astronomie savante en Europe et dans le monde arabe.

Même après la publication du De revolutionibus de Copernic en 1543, les outils mathématiques de Ptolémée demeurent indispensables. Le système change, mais les méthodes restent en partie communes.

L’hypothèse : Galilée connaissait Ptolémée de manière approfondie

Ivan Malara, de l’Université de Milan, s’attache depuis plusieurs années à déterminer à partir de quelle édition précise de l’Almageste Galilée a travaillé. Jusqu’ici, on savait que Galilée connaissait le texte. Ce que cette découverte apporte, c’est un objet matériel : un volume conservé dans le fonds dit magliabechien de la BNCF, richement annoté.

Selon Finestre sull’Arte, l’attribution repose sur une double analyse. D’une part, l’examen paléographique montre que les notes manuscrites présentent des caractéristiques compatibles avec l’écriture de jeunesse de Galilée. D’autre part, plusieurs annotations correspondent directement à des passages des De motu antiquiora (1589–1592), ses premiers écrits consacrés à la mécanique, ainsi qu’à d’autres textes rédigés avant et après le Sidereus Nuncius (1610).

Ces éléments suggèrent qu’il ne s’agit pas d’une simple lecture, mais d’un véritable travail d’étude et d’appropriation.

Comprendre le géocentrisme pour penser l’héliocentrisme

L’intérêt historique de la découverte réside dans un paradoxe. Galilée est associé à la défense de l’héliocentrisme copernicien, selon lequel la Terre tourne autour du Soleil. Pourtant, cette découverte suggère qu’il a étudié avec précision le système ptolémaïque, qui place au contraire la Terre immobile au centre de l’univers et fait tourner autour d’elle le Soleil, la Lune et les planètes selon des combinaisons complexes de cercles.

L’hypothèse avancée est la suivante : la maîtrise des outils mathématiques de Ptolémée aurait constitué une étape nécessaire pour comprendre et développer la pensée copernicienne.

Copernic lui-même conserve une partie des dispositifs géométriques hérités de la tradition ptolémaïque. Le débat du XVIe siècle ne porte pas uniquement sur la position de la Terre, mais sur la cohérence mathématique des modèles. L’exemplaire annoté montre donc possiblement un Galilée en train de travailler le système ancien, non pour l’adopter, mais pour le comprendre en profondeur.

Le contexte florentin

La Bibliothèque nationale centrale de Florence conserve déjà un important Fonds galiléen, composé de 347 manuscrits. Ces documents sont entrés dans les collections lors de l’union, au XIXe siècle, de la Bibliothèque palatine et de la Bibliothèque Magliabechiana.

Le volume provient du fonds magliabechien, le noyau historique de la bibliothèque, un ensemble qui n’était pas particulièrement identifié comme susceptible de conserver des livres utilisés par Galilée.

Par ailleurs, la BNCF a constitué une collection spécifique d’ouvrages annotés, les « Postillati », consacrée aux livres imprimés comportant des marginalia d’auteurs identifiés.

À la Renaissance, l’annotation des livres fait pleinement partie du travail intellectuel. Les savants ne lisent pas passivement : ils soulignent, commentent, corrigent, discutent les arguments dans les marges, ajoutent des renvois ou des calculs. L’histoire intellectuelle offre plusieurs exemples célèbres de ces livres devenus laboratoires de pensée. Johannes Kepler a ainsi annoté son exemplaire du De revolutionibus de Copernic, laissant apparaître le cheminement qui le conduira à formuler ses propres lois sur les orbites planétaires.

Voltaire, plus tard, a couvert de remarques les ouvrages de sa bibliothèque de Ferney, transformant la marge en espace de débat et de critique. Plus près de nous, les exemplaires annotés de Darwin permettent de suivre la maturation de sa réflexion sur l’évolution.

Reconstituer la bibliothèque de Galilée

Les recherches sur la bibliothèque de Galilée sont anciennes mais incomplètes. Le Museo Galileo de Florence a développé une base de données consacrée aux ouvrages ayant appartenu au savant, identifiant environ 600 titres.

Toutefois, la bibliothèque personnelle d’un auteur ne résume pas ses lectures réelles. Un savant peut consulter des volumes conservés dans d’autres bibliothèques, emprunter, annoter, travailler sans que les livres lui appartiennent juridiquement. C’est ce qui rend cette découverte particulièrement précieuse : elle documente une pratique concrète de lecture et d’étude.

Un savant face à l'Église

Le travail de Galileo Galilei (1564-1642) marque un tournant dans l’histoire des sciences par l’importance qu’il accorde à l’observation, à l’expérimentation et au raisonnement mathématique. À partir de 1609, il perfectionne la lunette astronomique et réalise des observations décisives : relief de la Lune, satellites de Jupiter, phases de Vénus, taches solaires.

Ces découvertes remettent en cause la cosmologie traditionnelle héritée d’Aristote et de Ptolémée. En défendant publiquement le modèle héliocentrique de Copernic, il s’oppose aux autorités ecclésiastiques.

En 1633, il est jugé par l’Inquisition et condamné pour avoir soutenu publiquement l’héliocentrisme. Assigné à résidence jusqu’à sa mort, il poursuit néanmoins ses recherches, notamment en mécanique et en physique du mouvement. Son œuvre contribue à fonder la science moderne en affirmant que le livre de la nature s’écrit en langage mathématique et doit être étudié par l’expérience et le calcul.

