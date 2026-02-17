Les Belles Personnes : une nouvelle maison d’édition au sein du groupe Combo

« Maison d’édition dédiée aux textes inspirants, créateurs de liens et de lumière, Les Belles Personnes est le fruit de mon expérience d’éditrice et de femme », explique Florence Lécuyer. « Les livres que je publie sont autant d’invitations à entrer en contact avec notre intériorité. Ils nous accompagnent sur le chemin de nos questionnements existentiels et nous guident vers une compréhension plus profonde de notre réalité spirituelle. »

Un label du groupe Combo Éditions

Les Belles Personnes est un label du groupe Combo Éditions, fondé en 2023, qui réunit à présent six maisons d’édition - avec Faces Cachées, En Pire, Heureusement, JOUUUE ! Éditions, Tumulte -, fondé par Guillaume Silvestri - également fondateur de Combo Factory.

Combo Factory est un groupe média indépendant dédié aux industries créatives et culturelles. Positionné à la croisée de l’édition littéraire, de l’audiovisuel, de la musique et de l’expérience, il développe des actifs culturels propriétaires et accompagne des entrepreneurs et des créatifs sur le long terme. Le groupe dispose de plus de 1750 m² d’espaces et de studios, et a contribué à la création de plus de 25 sociétés.

Florence Lécuyer revendique 35 années d’expérience dans l’édition. Elle a occupé des fonctions de direction éditoriale au sein de maisons telles que Flammarion, La Martinière, Hachette, le groupe Guy Trédaniel ou encore Le Seuil.

La maison entend publier essais, récits de vie, romans, manuels pratiques et manifestes. « Les livres des Belles Personnes sont destinés aux chercheurs en existence, aux passionnés de la vie, à toutes celles et ceux qui, comme moi, pressentent que quelque chose de plus grand et de beau nous dépasse et que nous pouvons nous y abandonner », précise l’éditrice.

Les premières publications sont annoncées pour les mois de mars et avril 2026.

En mars paraîtront : La voie pratique de l’invisible, de Tiphaine, Nicolas Keller et Laureline Hautecouverture Keller, et Il faut tomber bien des fois pour apprendre à marcher, de Victoria Lipskier. En avril suivront : La quête, d’Aurélie Croiziers de Lacvivier, et Sur la ligne sacrée de Saint Michel, de Morgane Le Moelle.

Crédits photo : Groupe Combo

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com