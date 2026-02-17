Prix Les Visionnaires 2026 : des romans pour éclairer le présent et interroger l’avenir

Le déclic tient au mot « visionnaire ». Il ne décrit pas un label, mais une boussole, à savoir « rechercher des romans qui ont une réflexion sur notre monde, présent et à venir. » Ainsi, les récits retenus interrogent l’avenir, mais convoquent également le passé, car un détour historique « éclaire plus spécifiquement notre vision du présent », précise-t-il à ActuaLitté.

Les sous-thématiques couvrent large : inventions et ruptures technologiques, retours d’histoire, réflexions sur l’environnement, en résonance directe avec les bouleversements contemporains et la question climatique.

Cet engagement reste profondément personnel. Grégory Launay revendique un rapport intime au vivant. « Je suis un amoureux de la nature », nous glisse-t-il, ajoutant que sa formation en philosophie apporte une autre clef. Les romans qu’il partage nourrissent des ateliers philosophiques, parfois même avec des enfants.

« Ces réflexions-là, des romans que je parcours, je peux aussi parfois les questionner en atelier philo avec des enfants. » Le prix sort alors de son image classique : il circule dans les conversations, dans les questions, dans cette manière de relier une intrigue à un débat de société sans jamais assécher le plaisir de lire.

Avant d’arriver dans cet établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines, Grégory Launay a travaillé dix ans dans une autre médiathèque du Réseau autour d’un prix du premier roman. Comités, lectures, débats : l’habitude installe une méthode solide. « C’était une continuité… presque logique et intellectuelle », que de poursuivre avec Les Visionnaires. De la sorte, le projet prend presque une forme expérimentale : lire, trier, défendre, et accepter de se laisser surprendre.

D’autant que la mécanique quotidienne de la médiathèque impose, pour le prix, une chronologie bien précise : présélection, sélection, réunions, puis arbitrage d’une liste d’une dizaine de titres, avant les trois ouvrages finalistes. Cette organisation se transforme au fur et à mesure en actions concrètes : mises en avant physiques, échanges en médiathèque, et, surtout, lectures à voix haute. Le travail occupe les bibliothécaires et médiathécaires jour après jour.

Mais le moteur reste humain : convaincre à la voix. Grégory Launay présente les titres sélectionnés dès l’accueil des nouveaux inscrits, au moment où la médiathèque devient un réflexe culturel. « Dans mon argumentaire, je fais une promotion du prix. J’invite les adhérents à faire la lecture des trois ouvrages, et après voter, et puis je parle surtout de la remise de prix, qui est l’événement important. »

Les lectures à haute voix jouent le rôle de tremplin pour les ouvrages sélectionnés. Parfois, l’équipe se risque elle-même au micro ; parfois, elle sollicite des artistes et des lectures musicales, souvent construites autour du livre lauréat. Grégory Launay le dit sans détour : « Je pense qu’il faut lire à haute voix. » Derrière cette phrase, une conviction forte : la littérature se transmet aussi par le corps, la voix, et l’émotion partagée.

La médiation fait également partie d’un partage territorial. Le médiathécaire cite des partenariats avec des bibliothécaires du territoire, mais aussi avec la bibliothèque de la MGEN : des patients et des personnes âgées participent au prix via la lecture et le vote. Le prix quitte alors les murs et s’invite dans d’autres lieux. Il évoque aussi le relais de la presse locale et institutionnelle, mais revient toujours à l’essentiel. « Le meilleur moyen, je pense, c’est le bouche-à-oreille. » Pour lui, la recommandation orale fait la différence : elle permettrait de toucher des publics qui ne se sentent pas spontanément concernés par ce type d’événement.

À l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Visionnaires repose sur un équilibre du jury : 50 % public, 50 % jury professionnel. Le dispositif s’accompagne d’une dotation de 5000 euros et d’objectifs clairs : promouvoir la lecture, sensibiliser le public au regard des écrivains, et valoriser le travail du réseau des médiathèques. La présidence du jury 2026 revient à la journaliste et autrice Delphine Minoui. Le vote des lecteurs se déroule en ligne jusqu’au 10 avril 2026, avant une remise du prix programmée le 11 avril à l’UGC Ciné Cité de Saint-Quentin-en-Yvelines.

C’est ici que Grégory Launay insiste : le jury reste avant tout un collectif. Il cite des bibliothécaires du réseau, dont le directeur Pascal Visset, mais aussi des libraires, des associations de promotion de la lecture, et la MGEN. « Ce collectif nous nourrit… la littérature n’est plus tout à fait intime ou subjective. » Le vote devient un moment d’ajustement, une dernière chambre d’écho. Launay garde une marge de mouvement : « Rien n’est gravé dans le marbre. Ce que j’aime, c’est qu’une appréciation soit en devenir. »

Au fond, l’entretien dessine une vision du métier : moins prescrire, plus partager. Pour finir, le médiathécaire, titulaire d’une formation en philosophie, convoque Socrate pour rappeler la modestie du lecteur, même professionnel. « On sait qu’on ne sait rien, et qu’on a tout à apprendre. » Dans une période saturée de certitudes, la médiathèque redevient un lieu d’essai, de discussion et de doutes utiles.

DOSSIER - Prix Les Visionnaires 2026 : des livres tournés vers l'avenir

Par Ewen Berton

