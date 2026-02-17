Allegra : le roman qui dissèque l’adolescence riche jusqu’à l’os

Sous un nom qui tinte, Jacob Allegra raconte l’envers d’une adolescence sous verre, entre murs bas et vies inaccessibles. Dès l’ouverture, la narratrice fixe un décor de privilège surveillé, où « se joue dès le portail quelque chose qui ne les concerne pas : un monde secret. » La maison maternelle, l’argent, les pensionnats, tout tient lieu d’enceinte.

L’adresse au lecteur coupe court à l’illusion : « C’est trop tard. Il fallait venir avant. » Puis survient le deuil : « Une fois mon frère enterré… nous sommes restées cloîtrées. » Dans ce retrait, la voix bascule vers une énergie brute : « Seulement de la rage. », et une faim de dehors qui heurte le silence des couloirs.

À quinze ans, Jacob s’étourdit pour ne pas rester seule, et le texte suit ce mouvement sans morale. Les nuits filent vers Anatole, « l’unique type… resté, par miracle. », jusqu’à l’aveu cru de la stratégie : « Je m’étais noyée dans ce garçon, nuit après nuit ; assez… pour ne plus avoir à penser au reste. » L’appel de Pénélope, un matin d’anniversaire, réouvre une promesse de cinéma : « Un rôle… Le rôle principal… » et, derrière la consolation, la logique d’atelier : « Tu dépends de mon désir. »

Un tournage comme accélérateur

Le roman s’accroche à un fil net : le cinéma comme échappatoire et comme piège. Pénélope, réalisatrice célèbre, rappelle la règle du jeu, sèche puis protectrice : « Le plus important c’est le film. » Elle encadre Jacob sans ménagement : « Ça n’a rien à voir avec ta manière de jouer. C’est ton comportement, le problème, Jacob. »

L’été de tournage, dans une bastide isolée, installe une tension de contrôle : « Tu es mineure, tu as une coach. » Judith, chargée de la surveiller, avoue son dénuement : « Je n’ai aucune idée de ce que je suis censée faire avec toi. » Ces phrases posent la mécanique : une adolescente déréglée, des adultes débordés, une équipe qui observe.

Le plateau impose aussi une fatigue physique, presque clinique. Dans la loge, la réalisatrice réclame « un noir-mauve… qui te donne l’air malade. », et Ruby tranche : « Tu as déjà l’air d’un zombie. » Jacob se dit « impossible de calmer mes mains. », sous l’œil de la caméra, avec la peur d’imploser et l’effort de tenir une façade.

Ardente, apparition et ligne de fracture

L’entrée d’Ardente relance la trame comme un choc silencieux. Dans le bar du village, la narratrice la voit « assise sur un tabouret… à six mètres de moi. », et la décrit sans emphase, mais avec précision : « un carré court, les yeux noirs. »

La fascination tient à l’opacité : « Entrée dans l’univers d’Ardente. », avec « une liste sans fin de numéros inconnus » et des indices matériels, lettres, dorures, reliques. L’intrigue avance par ces micro-objets et par une jalousie nerveuse, qui dérive vers l’impulsion : « je voulais lécher mes putains de plaies. » L’écriture, serrée, restitue l’obsession sans décoratif, au plus près des gestes.

Rythme, voix, nerf

Emmanuelle Fournier-Lorentz privilégie une première personne mobile, qui saute d’une scène à l’autre, du sarcasme à la peur, sans prévenir. Les dialogues claquent, souvent drôles, parfois cruels : « Tu as été ingérable. » Le rythme épouse l’épuisement du plateau, puis la bascule : « Je souffrais d’un burn-out et d’une dépression mélancolique. » La peur de Pénélope se formule en rafales, et le récit rend cette violence crédible, parce qu’elle s’appuie sur des actes : « Judith a été licenciée. »

La même intensité traverse l’amitié avec Emmanuel, solaire et inquiétante. Quand il montre « les hématomes magenta. », la phrase tombe, nue : « Mon père. » Plus tard, il invente des sorties folles, des plans d’évasion, une fuite en avant où l’argent devient dangereux, et où l’adolescence se cogne à des adultes destructeurs.

Défauts visibles, forces tenaces

À force de vitesse, le roman appuie parfois trop longuement sur l’auto-commentaire psychique, au risque d’écraser la scène. Certaines outrances verbales frôlent aussi la saturation, quand la tension narrative tient déjà.

Mais la force l’emporte : une narration qui suit le fil du désir, de la perte et de l’emprise, sans relâcher la pression. La rupture se résume d’un mouvement : « Pour partir, il suffit de dire au revoir… puis de mettre un pied devant l’autre. » Le texte entretient enfin un art de la question ouverte : messages sans réponse, départs précipités, villes quittées « laissant derrière nous des questions sans réponse. » Le lecteur reste accroché à cette impatience, sans que le récit livre son dernier mot.

À paraître, sans cinéma, mais avec allégresse, le 12 mars prochain.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com