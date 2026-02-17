(In)dépendances : une saison pour comprendre la concentration des médias et de la culture

Avec sa nouvelle saison intitulée (In)dépendances – Qui tient le micro ?, Ground Control, lieu de vie et acteur culturel indépendant du 12e arrondissement de Paris, propose d’explorer ces zones de tension à travers une programmation qui mêle exposition, rencontres, débats et formats artistiques.

Interroger l’indépendance en actes

Artistes, éditeur·ices, journalistes, auteur·ices : celles et ceux qui fabriquent nos récits et nos représentations seront au cœur de cette saison. L’objectif n’est pas de proclamer une définition figée de l’indépendance, mais d’en montrer les conditions concrètes d’exercice : des choix, des luttes, des arbitrages permanents entre liberté, contraintes économiques et convictions.

À travers une exposition installée à la Cathédrale et une série d’événements à la Halle Event, Ground Control entend donner à voir les mécanismes de concentration culturelle, les fragilités des structures indépendantes et les stratégies déployées pour préserver des espaces de liberté. Une invitation à regarder autrement ce qui façonne la diversité des voix, des œuvres et des idées qui nourrissent le quotidien. La saison se déroulera du mercredi 25 février au dimanche 31 mai.

Programmation

Mercredi 25 février

(In)dépendances – soirée d’ouverture

Vernissage de l’exposition, débats, échanges et formats participatifs pour décrypter la concentration culturelle, en présence de Mathis Grosos.

Mercredis 4 mars, 1er avril et 27 mai

Soirée Blast

Projection d’une émission de Blast, suivie d’une discussion avec des journalistes et invité·es.

Mercredi 11 mars

Musiques indé & concentration (SMA)

Table ronde professionnelle autour de la concentration dans les musiques actuelles, suivie de la présentation d’une infographie dédiée par le SMA.

Vendredi 28 et samedi 29 mars

Aurore Système

Deux jours pour explorer les imaginaires politiques contemporains : récits du futur, techno-capitalisme et urgences terrestres.

Mercredi 6 mai

Éditions indépendantes Agone

Rencontre avec les éditions Agone autour de l’édition indépendante : combats, fragilités et stratégies face aux logiques industrielles.

Mercredi 21 mai

Futur Parlé

Concerts et discussion avec des figures de la scène indépendante autour du fanzine Futur Parlé : qu’est-ce que l’indé aujourd’hui ?

Vendredi 25 et samedi 26 mai

Festival des médias indépendants

Deux jours pour croiser rédactions, médias et publics autour d’une information qui se veut libre.

À travers cette saison, Ground Control met en lumière celles et ceux qui tiennent le micro — ou tentent de le garder — dans un paysage culturel marqué par la concentration économique et la recomposition des pouvoirs médiatiques.

Crédits photo : (In)dépendances – Qui tient le micro ? (Ground Control)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com