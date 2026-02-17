(In)dépendances : une saison pour comprendre la concentration des médias et de la culture

Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?
Le 17/02/2026 à 14:41 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 2 Partages
Publié le :
17/02/2026 à 14:41
0
Commentaires
2
Partages
Avec sa nouvelle saison intitulée (In)dépendances – Qui tient le micro ?, Ground Control, lieu de vie et acteur culturel indépendant du 12e arrondissement de Paris, propose d’explorer ces zones de tension à travers une programmation qui mêle exposition, rencontres, débats et formats artistiques.
Artistes, éditeur·ices, journalistes, auteur·ices : celles et ceux qui fabriquent nos récits et nos représentations seront au cœur de cette saison. L’objectif n’est pas de proclamer une définition figée de l’indépendance, mais d’en montrer les conditions concrètes d’exercice : des choix, des luttes, des arbitrages permanents entre liberté, contraintes économiques et convictions.
À travers une exposition installée à la Cathédrale et une série d’événements à la Halle Event, Ground Control entend donner à voir les mécanismes de concentration culturelle, les fragilités des structures indépendantes et les stratégies déployées pour préserver des espaces de liberté. Une invitation à regarder autrement ce qui façonne la diversité des voix, des œuvres et des idées qui nourrissent le quotidien. La saison se déroulera du mercredi 25 février au dimanche 31 mai.
Mercredi 25 février
(In)dépendances – soirée d’ouverture
Vernissage de l’exposition, débats, échanges et formats participatifs pour décrypter la concentration culturelle, en présence de Mathis Grosos.
Mercredis 4 mars, 1er avril et 27 mai
Soirée Blast
Projection d’une émission de Blast, suivie d’une discussion avec des journalistes et invité·es.
Mercredi 11 mars
Musiques indé & concentration (SMA)
Table ronde professionnelle autour de la concentration dans les musiques actuelles, suivie de la présentation d’une infographie dédiée par le SMA.
Vendredi 28 et samedi 29 mars
Aurore Système
Deux jours pour explorer les imaginaires politiques contemporains : récits du futur, techno-capitalisme et urgences terrestres.
Mercredi 6 mai
Éditions indépendantes Agone
Rencontre avec les éditions Agone autour de l’édition indépendante : combats, fragilités et stratégies face aux logiques industrielles.
Mercredi 21 mai
Futur Parlé
Concerts et discussion avec des figures de la scène indépendante autour du fanzine Futur Parlé : qu’est-ce que l’indé aujourd’hui ?
Vendredi 25 et samedi 26 mai
Festival des médias indépendants
À LIRE - Mémoire du Feu, le nouveau bouquiniste “politique“ des quais de Seine
Deux jours pour croiser rédactions, médias et publics autour d’une information qui se veut libre.
À travers cette saison, Ground Control met en lumière celles et ceux qui tiennent le micro — ou tentent de le garder — dans un paysage culturel marqué par la concentration économique et la recomposition des pouvoirs médiatiques.
Crédits photo : (In)dépendances – Qui tient le micro ? (Ground Control)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.
17/02/2026, 12:52
Le samedi 25 avril 2026 se tiendra la 28e édition de la Fête de la librairie par les libraires indépendants. Plus de 700 librairies participeront à l’événement en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg francophones, invitant lecteurs et lectrices à franchir leurs portes pour une journée placée sous le signe de la rencontre et du partage.
12/02/2026, 18:03
Intitulée « Boualem Sansal en perspectives : littérature, éthique et politique », cette matinée d'étude sera composée d'interventions consacrées à différents aspects et moments de l'œuvre, du parcours et des engagements de l'écrivain Boualem Sansal.
09/02/2026, 11:20
Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire, la Sofia et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture sont associées au sein du dispositif « Territoires du livre ». Dans la région Grand Est, Interbibly, le centre de ressources du livre et du patrimoine écrit conçoit et met en œuvre les projets associés, avec 3 rendez-vous d'ores et déjà prévus en 2026.
30/01/2026, 20:44
Comment penser et agir face aux angoisses, aux crises et aux catastrophes qui semblent désormais structurer notre horizon commun ? C’est à cette question que s’attaque La Grande Trilogie, un cycle de rencontres conçu conjointement par Les Rencontres Philosophiques de Monaco et mk2 Institut, qui se déroulera au mk2 Nation, à Paris, sur trois soirées, de janvier à mars.
20/01/2026, 18:07
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, placées sous le thème « Villes et campagnes », le site Richelieu devient, les 23 et 24 janvier, un vaste espace de lectures ouvertes à tous. La Bibliothèque nationale de France (BnF), l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) et l’École nationale des chartes – PSL (ENC) unissent leurs forces pour proposer une programmation gratuite, accessible dans plusieurs lieux habituellement fermés au public ou rarement investis de cette manière.
20/01/2026, 17:23
Du 4 au 29 mars 2026, Strasbourg consacre un mois entier à l’illustration sous toutes ses formes. Avec les « Rencontres de l’Illustration », la ville invite un public large — amateurs éclairés, curieux de passage, familles ou professionnels — à parcourir expositions, rencontres, ateliers et spectacles disséminés dans plusieurs lieux emblématiques.
16/01/2026, 16:42
À l’occasion des Nuits de la lecture 2026, organisées partout en France sous l’égide du Centre national du livre, deux rendez-vous littéraires mettent en lumière la richesse des dialogues entre lieux, œuvres et mémoires. À Paris, une soirée rend hommage au poète hongrois Endre Ady et au compositeur Béla Bartók, dans un hôtel chargé d’histoire. À Thonon-les-Bains, une rencontre littéraire consacrée à Frédéric Dard invite à redécouvrir une œuvre populaire profondément ancrée dans les territoires, au sein d’une résidence pour seniors.
14/01/2026, 18:08
La 43ᵉ édition du Séminaire de perfectionnement de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri se tiendra du 27 au 30 janvier 2026 à la Fondation Giorgio Cini, à Venise. Intitulée L’intelligenza dei libri (L’intelligence des livres), cette nouvelle édition réunira éditeurs, libraires et acteurs du monde du livre venus d’Italie et de l’international pour quatre journées de réflexion, de formation et d’échanges.
14/01/2026, 12:41
À l’occasion des Nuits de la lecture et dans le cadre du cinquantenaire du décès d’André Malraux (1901-1976), le musée Guimet propose un cycle exceptionnel de conférences et de visites déambulées au cœur de ses collections. L’événement se déroulera sur quatre journées, du jeudi 22 au dimanche 25 janvier 2026, à partir de 16h30, au musée Guimet et à l’Hôtel d’Heidelbach.
13/01/2026, 18:03
Ce mardi 20 janvier à 18 heures, d’un événement exceptionnel placé sous le signe de la BD, les lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2026 seront à la Fnac La Défense, pour une rencontre avec le public.
12/01/2026, 17:01
Le musée de la bande dessinée d’Angoulême accueille, mardi 27 janvier, une journée de formation consacrée au « Matrimoine de la BD ». De 9h à 17h30, enseignants, médiateurs culturels, éducateurs et animateurs sont invités à revisiter une histoire du neuvième art longtemps racontée au masculin, afin de mieux reconnaître la place et l’apport des créatrices, encore trop souvent laissées en marge. Les autrices ont pourtant contribué à façonner des univers, des styles et des récits qui méritent d’être transmis et étudiés.
09/01/2026, 17:57
La poésie investira de nouveau la Normandie au cœur de l’hiver. Du 12 au 23 janvier 2026, la Maison de Poésie de Normandie – La Factorie déploiera la 8ᵉ édition des « Poètes n’hibernent pas », un événement consacré à la rencontre entre auteurs, publics scolaires et lecteurs, à travers un ensemble de résidences, de déplacements en milieu éducatif et de rendez-vous ouverts au public.
05/01/2026, 17:13
Depuis le début de l’année 2026, Oulu, en Finlande, et Trenčín, en Slovaquie, portent le titre de Capitales européennes de la culture. Deux villes éloignées géographiquement, l’une située dans le grand Nord européen, l’autre en Europe centrale, mais réunies par une ambition : faire de la culture un levier de transformation durable, à l’échelle de leur territoire et de leur région.
05/01/2026, 15:21
Pendant les vacances d’hiver et tout au long du mois de janvier, les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles proposeront de nombreuses animations à destination des enfants et de leurs familles.
24/12/2025, 13:12
Lancée en 2023, la Journée européenne des auteurs s’inscrit dans la stratégie culturelle de l’Union européenne visant à promouvoir la lecture, la diversité linguistique et la circulation des œuvres. Portée par un consortium européen et cofinancée par le programme Europe Créative, l’initiative répond à un constat partagé par de nombreuses institutions : recul de la lecture chez les jeunes, fragilisation de la chaîne du livre et montée des usages numériques fragmentés.
19/12/2025, 11:46
À l’occasion de la 10e édition des Nuits de la lecture, l’Institut de France ouvrira ses portes au public le 24 janvier pour une soirée placée sous le signe du plaisir de lire. Le thème retenu cette année, « Villes et campagnes », invite à explorer les territoires littéraires qui façonnent les imaginaires, entre espaces rêvés, vécus ou redoutés, loin des clichés opposant cités animées et paysages silencieux.
12/12/2025, 12:10
La Ville de Lyon organise cet automne la troisième édition de la Quinzaine des handicaps, un événement qui fait écho à la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.
20/11/2025, 11:11
Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025, le Festival BD Colomiers revient pour une édition historique : ses 40 ans. Porté par la Ville de Colomiers, l’événement s’impose depuis des décennies comme l’un des rendez-vous majeurs de la bande dessinée indépendante, avec plus de 18 500 visiteur·euses en 2024. Cette nouvelle édition poursuit cette dynamique, mêlant expositions, rencontres, spectacles, actions citoyennes et célébrations hautes en couleur.
19/11/2025, 18:26
Alors que la soirée Into the Wilde du festival Livres en Tête proposera le 21 novembre à Paris deux œuvres d’Oscar Wilde revisitées en Solo Théâtre, Élisabeth Viain, universitaire et interprète des Livreurs, nous invite à découvrir cette forme scénique singulière et novatrice.
19/11/2025, 17:29
À Périgueux, l’Espace débats bruisse d’une ambiance vive : c’est ici que Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré une question inattendue mais passionnante — comment la bande dessinée peut-elle raconter la cuisine autrement ? Une cuisine dessinée, narrée, vécue, parfois même éprouvée, loin des clichés un peu trop glacés des photos stylisées.
15/11/2025, 14:32
Du 1er au 15 novembre, la 8e édition de la Quinzaine des Librairies du Grand Est s’annonce comme un rendez-vous majeur pour les amoureux du livre. Près de 50 librairies indépendantes, réparties sur l’ensemble du territoire, s’uniront pour mettre à l’honneur la lecture sous toutes ses formes.
31/10/2025, 16:04
Deux cents ans après son invention, l’écriture braille continue d’ouvrir les portes du savoir, de la culture et de l’autonomie. Le 13 novembre 2025, la Bibliothèque nationale de France (BnF) célèbrera cette révolution toujours en marche lors du colloque Révolution Braille, placé sous le haut patronage du président de la République, en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de Santosh Kumar Rungta, président de l’Union mondiale des aveugles.
30/10/2025, 11:36
Les Assises du livre numérique changent d’échelle : rebaptisées « Nouvelles Assises du livre et de l’édition », elles se tiendront le jeudi 4 décembre à la Bibliothèque nationale de France (site François-Mitterrand, Paris) autour d’un thème fédérateur : « Le pouvoir des livres ».
27/10/2025, 18:06
L’Association des correcteurs de langue française (ACLF) relance son cycle « Convergences », en partenariat avec Fontaine O Livres, pour une cinquième édition placée sous le signe du graphisme. Le premier rendez-vous, intitulé « Le texte part en maquette ! », se tiendra le mercredi 5 novembre 2025, de 18 h à 19 h 30, en visioconférence.
25/10/2025, 18:34
Du 13 au 15 novembre 2025, Paris accueillera « La Révolution Braille », un événement international organisé à l’occasion du bicentenaire de l’écriture tactile inventée par Louis Braille. Trois lieux emblématiques seront mobilisés : la Bibliothèque nationale de France, le Campus Louis Braille et le Panthéon.
22/10/2025, 10:40
La Bibliothèque Gulbenkian célèbre ses 60 ans avec une journée d’étude consacrée aux échanges culturels entre la France et le Portugal. L’événement, organisé par la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian, se tiendra le vendredi 24 octobre à la Maison du Portugal – André de Gouveia, à la Cité internationale universitaire de Paris. Chercheurs, écrivains et universitaires y exploreront les passerelles intellectuelles, artistiques et littéraires qui unissent les deux pays.
20/10/2025, 16:10
À l’occasion de son 15ᵉ anniversaire, l’Association Auteurs des Hauts-de-France (ADAN) organise, le 11 novembre 2025, une Marche pour la Paix à Ors, dans le Cambrésis. En partenariat avec la municipalité, l’événement réunira poètes, artistes et citoyens autour d’un hommage au poète britannique Wilfred Owen, tué sur ces terres en 1918. Cette initiative, apolitique et ouverte à tous, veut rappeler la fragilité de la paix et la force de la mémoire.
20/10/2025, 11:35
Du 17 au 19 octobre 2025, l’Abbaye royale de Fontevraud accueillera la première édition de « Contretemps – Les rencontres qui parlent d’Histoire au présent », un nouveau rendez-vous culturel mêlant savoir, création et réflexion. Historiens, écrivains, philosophes et artistes se réuniront au cœur de l’Anjou pour interroger notre rapport au temps et à l’avenir, autour d’un thème inaugural : l’utopie et les visions du futur.
15/10/2025, 13:14
L'agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce l'ouverture d'un cycle de recherches, formations et actions autour des enjeux d’inclusivité, de diversité et d’égalité dans le secteur du livre. Le 6 novembre, à Venelles, un premier rendez-vous lancera ce mouvement d'ouverture et d'échange.
14/10/2025, 13:02
L’auteur Franck Thilliez rencontrera ses lecteurs le vendredi 17 octobre, de 17h30 à 19h30, à la librairie Le Furet du Nord de Roubaix. Cette séance de dédicace, organisée à l’occasion de la sortie de son roman jeunesse Le roman maudit publié aux éditions Auzou, est accessible sur inscription et réservée aux clients adhérents du programme Fidélité.
14/10/2025, 10:03
Du 7 au 9 novembre 2025, Arles accueille la 42e édition des Assises de la traduction littéraire, organisées par ATLAS. Trois jours d’échanges, de conférences et d’ateliers où traducteurs, écrivains et lecteurs exploreront le thème « Traduire sous contraintes ». Entre censure, jeux de langue et défis formels, la manifestation invite à repenser la liberté créatrice qui naît parfois des entraves mêmes du langage.
13/10/2025, 17:18
Ce vendredi 10 octobre, la Région Île-de-France donne le coup d’envoi de la 4ᵉ édition des Lectures à voix haute, un dispositif phare de sa politique de soutien au livre et à la lecture. L’événement sera lancé par Faten Hidri, déléguée spéciale chargée de l’éducation artistique et culturelle, à l’auditorium de la Région, à Saint-Ouen-sur-Seine.
10/10/2025, 09:58
Peut-on encore, en 2025, écrire ou dessiner librement, comme à l’époque des années 1970, lorsque la bande dessinée semblait s’affranchir de tout tabou ? La Cité de la bande dessinée et de l’image souhaite examiner ces enjeux, en France comme à l’international.
05/10/2025, 11:57
Le 21 octobre prochain se tiendra la traditionnelle rentrée solennelle des cinq académies, célébrant la création de l’Institut de France. Fondé le 25 octobre 1795 (3 Brumaire an IV) par la loi Daunou, l’Institut fut conçu pour promouvoir, sans but lucratif, le rayonnement des lettres, des sciences et des arts, par la poursuite de recherches interrompues, la publication des découvertes et l’échange avec les sociétés savantes, en France comme à l’étranger.
02/10/2025, 10:20
Un hommage à l’écrivain péruvien et prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa se tiendra le 7 octobre à 19 heures à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Organisée par l’Institut Cervantes, en collaboration avec l’ambassade du Pérou et la Maison de l’Amérique latine, la cérémonie réunira ses proches, des représentants du monde littéraire et diplomatique, ainsi que des spécialistes de son œuvre.
01/10/2025, 16:52
Autres articles de la rubrique Sortir
Fort du succès de l’édition 2025, la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et Séries Mania Forum s’associent à nouveau en 2026 pour proposer une offre enrichie aux producteurs de séries en recherche de licences et d'œuvres à adapter.
17/02/2026, 12:35
Invité phare de la 22e édition de Quais du Polar, du 3 au 5 avril 2026, Don Winslow a annulé sa participation après avoir reçu des menaces qu’il qualifie de « sérieuses et crédibles ». L’auteur américain, engagé publiquement contre Donald Trump et l’administration actuelle, voit son militantisme politique se heurter à un climat de tensions croissantes aux États-Unis.
16/02/2026, 18:33
Le Salon international du livre de Damas a rouvert début février pour une 57e édition, 15 ans après sa dernière édition. Présentée comme la première de l’ère post-Assad, la présidence syrienne et le ministère de la Culture en font une vitrine d’une Syrie « renouvelée » et d’un redémarrage culturel.
16/02/2026, 16:10
La Foire du livre de Francfort renforce son équipe dédiée aux coopérations internationales. Camille Fesquet vient d’y être nommée Responsable junior des projets internationaux au sein du département dédié à la dimension mondiale de l'événement.
16/02/2026, 16:00
Arundhati Roy, romancière et essayiste indienne qui a publié un nouveau texte chez Gallimard il y a quelques jours, annule sa venue à la Berlinale après les déclarations du président du jury, Wim Wenders, appelant les cinéastes à « rester en dehors de la politique ». Invitée pour accompagner la projection restaurée d’un film dont elle a écrit le scénario, l’autrice dénonce une façon de couper court au débat sur Gaza, qu’elle qualifie de crime contre l’humanité.
16/02/2026, 12:18
La 39e édition du festival Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme se tiendra du 10 au 12 avril 2026 à Metz. Pendant trois jours, près de 200 auteurs, journalistes, romanciers, illustrateurs jeunesse et auteurs de bande dessinée participeront à plus de 80 événements gratuits. Portée par le succès de l’édition 2025, la manifestation s’articulera autour de la thématique « Habiter le monde », consacrée aux différentes manières de percevoir et de vivre la réalité contemporaine.
13/02/2026, 16:35
Du 9 au 31 mars 2026, le Printemps des Poètes investira l’ensemble des territoires français et plus de 50 pays à travers le monde. Pour sa 28e édition, placée sous le thème « Liberté. Force vive, déployée », la manifestation accueillera Isabelle Adjani comme marraine et élargira son programme, notamment avec une collaboration inédite avec Reporters sans frontières.
12/02/2026, 18:00
L’association Étonnants Voyageurs annonce la nomination de Serge Roué comme délégué à la programmation. Il exercera ses fonctions aux côtés d’Emmanuel Braconnier, directeur du festival, et de Lucie Milledrogues, coordinatrice de la programmation.
12/02/2026, 11:44
Du 19 au 22 février 2026, le Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet accueille L’Homme qui aimait les chiens, nouvel opéra du compositeur Fernando Fiszbein, sur un livret d’Agnès Jaoui, d’après le roman de l’écrivain cubain Leonardo Padura. Après une création les 28 et 29 janvier au Théâtre de Caen, l’œuvre est reprise à Paris pour trois représentations en Grande Salle.
11/02/2026, 15:39
L'ambassade finlandaise en France, avec l'organisation Finnish Literature Exchange (qui promeut la traduction depuis le finlandais), la Fondation culturelle finlandaise, la Fondation Kone et Frame Contemporary Art Finland, fait de 2026 l'année de la BD finlandaise en France. Cinq expositions rythmeront la période, en partenariat avec certains événements autour du 9e art.
11/02/2026, 15:15
Du 20 février au 21 mars, la galerie parisienne Huberty & Breyne présente « Œuvres complètes », une exposition d'Ilan Manouach. Ce dernier s'est spécialisé dans les œuvres monumentales reliées, en proposant des intégrales de mangas très populaires. ONEPIECE, en 2022, avait interpelé : l'artiste revient avec cinq nouvelles créations.
10/02/2026, 15:03
Italissimo, le Festival de littérature et culture italiennes, est de retour à Paris du 7 au 12 avril 2026 pour sa onzième édition. Comme chaque année, le public pourra assister à une quarantaine de rencontres, débats, tables rondes, lectures et projections cinématographiques, avec la participation d’une trentaine d’invités.
10/02/2026, 12:01
Du 11 au 21 mars 2026, Le Projet Barthes sera créé à L’Échangeur Théâtre de Bagnolet. Porté par Vincent Dissez et mis en scène par Sylvain Maurice, le spectacle propose une adaptation scénique de La Préparation du roman, ultime séminaire donné par Roland Barthes au Collège de France entre 1979 et 1980. Un texte à part dans l’œuvre du penseur, à la frontière de la théorie, de l’intime et du témoignage existentiel, que le théâtre entend aujourd’hui réactiver comme une parole adressée, vivante, incarnée.
09/02/2026, 18:10
Du 18 février au 14 mars 2026, la Galerie Daniel Maghen réunit deux figures du 9e art : Victor Hubinon, dessinateur historique de Barbe-Rouge, et Bernard Vrancken, au moment de la parution de Nouvelle France, scénarisé par Stephen Desberg. L’affiche annonce une exposition-vente portée par un double moteur : la puissance d’un classique et l’arrivée d’un album neuf, en grand format.
08/02/2026, 10:27
À l'occasion de la première édition du Carnaval de Fontevraud, le musée d’Art moderne inaugure, à compter du 14 février prochain, une exposition entièrement centrée sur le Carnaval de Paris au XIXe siècle. À cette époque, la fête est telle qu'elle éclipse le fameux Carnaval de Venise...
04/02/2026, 13:39
L'Association pour l'écologie du livre annonce une première édition des Rencontres de l'écologie du livre, du vendredi 21 au dimanche 23 août 2026, à La Chapelle-Thouarault, non loin de Rennes, en Bretagne. Au programme, un événement professionnel mais festif, en vue de « créer ensemble des chemins possibles vers un futur du livre et de la lecture plus écologique ».
03/02/2026, 15:11
La Galerie Daniel Maghen, installée dans le 1er arrondissement de Paris, a conçu avec la famille d'André Juillard (1948-2024) la première rétrospective consacrée à son œuvre. Elle est à découvrir jusqu'au 14 février prochain, sous l'intitulé « Une vie à dessiner ».
02/02/2026, 12:14
Longtemps dispersé, parfois mutilé, souvent oublié, un pan majeur du patrimoine royal français réapparaît aujourd’hui. Réunis pour la première fois à grande échelle, les tapis monumentaux commandés par Louis XIV racontent autant la splendeur du pouvoir que la fragilité de la mémoire historique. Entre chef-d’œuvre artistique, enquête patrimoniale et sauvetage séculaire, cette exposition révèle un trésor que le Roi-Soleil lui-même ne contempla jamais.
02/02/2026, 11:58
La 33e édition des Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration BD à Bastia se déroulera du 26 au 29 mars 2026. Organisé par le Centre culturel Una Volta, l’événement proposera douze expositions, deux spectacles et de nombreuses rencontres avec 22 auteurices invités. Les manifestations auront lieu dans plusieurs sites de la ville, dont le Musée de Bastia, la galerie Una Volta, l’Arsenale de la citadelle, la médiathèque Centru Cità et le centre culturel Alb’Oru.
02/02/2026, 10:42
Sous la verrière du Grand Palais, le Festival du Livre de Paris garde l’allure d’un paquebot culturel. À quelques encablures du départ, pourtant, un vide s’affiche : une partie du groupe Hachette renonce à tenir stand à l’édition 2026, annoncée du 17 au 19 avril. Dans la filière, la défection résonne moins comme un détail logistique que comme un signal — commercial, symbolique, réputationnel.
01/02/2026, 19:25
Entre deux rayonnages, une bibliothèque rouvre un tiroir secret : ce que les lecteurs glissent, oublient, abandonnent. À la Bibliothèque publique historique d’État de Russie (GPIB), l’exposition Secrets des anciennes collections aligne ces traces minuscules — une botanique de papier, un musée de poche, une archéologie du quotidien.
01/02/2026, 17:06
Du 8 au 10 mai 2026, Montaigu accueille la 36e édition du Printemps du Livre. Le festival annonce un week-end de rencontres, de dédicaces et d’animations, avec plus de 200 auteurs invités. Rendez-vous présenté comme résolument populaire, l’événement revendique une programmation littéraire de qualité et une place importante accordée à la littérature jeunesse et à la BD.
31/01/2026, 18:38
À partir du 10 février et jusqu'au 14 juin 2026, la Rotonde du musée de la BnF, située sur le site Richelieu, accueille une exposition consacrée à Chypre, à l'occasion de la Présidence chypriote du Conseil de l’Union européenne. Antiquités, manuscrits, dessins, gravures et documents d’archives issues des collections de l'établissement seront mis à l'honneur, aux côtés de prêts de la Fondation culturelle de la Banque de Chypre et de l’église de la Vierge Phanéroméni de Nicosie.
30/01/2026, 16:15
À Paris, ce jeudi matin, Franck Bondoux, dirigeant de 9e Art+, a annoncé une assignation en référé, déposée avec l’Association du FIBD, pour faire annuler l’appel à projets de l’ADBDA visant à désigner l’organisateur d’un « nouveau festival » de bande dessinée à partir de 2027. Tout en reconnaissant des dysfonctionnements et la nécessité de faire évoluer la gouvernance, il a adopté un discours offensif, dénonçant une mise à l’écart de l’organisateur historique et une reprise qu’il juge illégitime des attributs du festival.
29/01/2026, 17:43
La Fédération Bretagne Poésie lance la 14ᵉ édition de Thé, café et poésie, un rendez-vous désormais installé dans le paysage littéraire breton. Depuis quatorze ans, l’événement propose une programmation consacrée à la poésie contemporaine, articulée autour de rencontres publiques organisées dans des cafés-librairies de la région.
29/01/2026, 17:31
Amiens s’apprête à fêter trente ans de bande dessinée. Juin reste à distance, mais le festival envoie déjà son signal : la 30e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens s’inscrit sur l’agenda, et la conférence de présentation de la programmation se tiendra le 31 mars.
29/01/2026, 12:15
La liste des nommé·es aux César 2026 met en avant plusieurs films directement tirés de romans, récits autobiographiques ou témoignages, jusque dans les catégories « reines » (meilleur film) comme dans les prix techniques.
28/01/2026, 17:14
Le monde de l’édition mondiale se dote d’un nouveau capitaine à Francfort. À l’automne 2026, Joachim Kaufmann prendra la tête de la Frankfurter Buchmesse, succédant à Juergen Boos, figure centrale de la foire depuis plus de vingt ans. Une transition préparée, annoncée en amont, presque chorégraphiée — comme on le fait pour les institutions qui entendent durer.
27/01/2026, 16:29
Du 14 avril au 6 juillet 2026, la Bibliothèque de l’Arsenal, site de la Bibliothèque nationale de France, présente « La poudre et l’encre. Une conversation avec Patrick Boucheron », une exposition gratuite conçue comme un dialogue inédit entre l’historien et les conservateurs de la bibliothèque. À partir d’une sélection de pièces issues des collections de l’Arsenal, l’exposition explore les rapports complexes, ambivalents et parfois troublants entre les livres et la violence.
27/01/2026, 14:21
Figure associée à la Foire du Livre de Francfort depuis plus de 20 ans, Juergen Boos, PDG de l'événement, raccrochera son tablier à l'automne 2026, une fois la prochaine édition terminée. Il sera remplacé par Joachim Kaufmann, PDG de la maison d'édition Carlsen Verlag, filiale du groupe suédois Bonnier.
27/01/2026, 13:55
Léa Seydoux rejoint le casting de The Masque of the Red Death (Le Masque de la mort rouge en français), adaptation libre et teintée d'humour noir de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, produite par A24 et Picturestart. L’actrice française partagera l’affiche avec Mikey Madison dans un film écrit et réalisé par Charlie Polinger, dont le tournage doit débuter en février en Hongrie. Longtemps associé au nom de Sydney Sweeney, le projet a évolué depuis son annonce initiale, avec un repositionnement artistique et un casting désormais stabilisé.
26/01/2026, 13:10
Les 30 et 31 janvier 2026, la Gaîté Lyrique à Paris accueillera la troisième édition du Festival & Prix des Littératures Urbaines. Pensé comme un espace de réflexion, de débats et de création, l’événement entend mettre en lumière des récits qui racontent la ville autrement, loin des clichés et des assignations sociales et culturelles encore très présentes dans le champ littéraire.
23/01/2026, 12:33
Du 22 janvier au 13 décembre 2026, une première exposition monographique en France est consacrée à Chaïm-Charles Kaliski (1929-2015), au musée d’art et d’histoire du Judaïsme (mahJ). Intitulée Chaïm Kaliski, Jim d’Etterbeek, elle réunit 120 dessins, photographies et documents d’archives, et propose un parcours chronologique mettant en lumière la trajectoire d’un artiste singulier, profondément marqué par la Shoah.
22/01/2026, 12:25
En 2026, pour le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée, le musée Guimet consacre l’ensemble de sa programmation à la culture coréenne. À Paris, trois expositions, une installation monumentale en façade et de nombreux événements proposent un parcours allant du royaume du Silla aux expressions contemporaines, en passant par la K-Beauty et la peinture en trompe-l’œil.
21/01/2026, 17:18
Top ArticlesJapon : les bibliothèques déclenchent la vague “tadoku” pour apprendre le japonais en lisant La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Des écrits romains invisibles pendant 2000 ans révèlent enfin leurs secrets McFadden écrase, Lemaitre décroche, la peste noire revient : le top livre de la semaine
Commenter cet article