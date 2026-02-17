Brésil : la lecture recule, l’analphabétisme fonctionnel alerte

Le Brésil dispose peut-être de quelque 6000 établissements publics de prêt, il n’en demeure pas moins que de sérieux problèmes structurels éloignent le lectorat des ouvrages.

Le recul concerne aussi la capacité déclarée à lire. Senado Notícias indique que 36 % des personnes interrogées mentionnent un obstacle de compétence, comme une difficulté de concentration ou une compréhension limitée.

La même source souligne l’augmentation du « manque de patience et de concentration pour lire », passé de 18 % en 2007 à 40 % en 2024. La perception du plaisir évolue aussi : la part de ceux qui disent « aimer beaucoup lire » recule de 31 % en 2019 à 26 % en 2024, tandis que ceux qui déclarent ne pas aimer lire passent de 22 % à 29 %.

Le temps libre migre vers les écrans. Dans la transcription de Rádio Senado, la coordinatrice de l’étude Zoara Failla note « une augmentation de plus de 30 % depuis 2015 dans l’utilisation du temps libre sur Internet ». En parallèle, la lecture pendant ce temps diminue : « 24 %… sont tombés à 20 %. » Chez les enfants de 5 à 10 ans, la même source indique : « 43 % des enfants utilisent ce temps pour jouer aux jeux vidéo. »

Éducation et analphabétisme fonctionnel

Le débat public mélange souvent plusieurs indicateurs. Selon l’IBGE, via la PNAD Contínua Educação, le Brésil compte en 2024 environ 9,1 millions de personnes analphabètes âgées de 15 ans ou plus, soit 5,3 % de la population, le niveau le plus bas depuis 2016.

Mais l’analphabétisme fonctionnel relève d’une autre mesure. Le Sénat reprend la définition de l’Unesco : « Il concerne des personnes qui reconnaissent les lettres et les chiffres, mais ne parviennent pas à comprendre des textes simples ni à utiliser la lecture et l’écriture dans la vie quotidienne. »

Sur ce terrain, l’Inaf alerte. Une communication relayée par l’UNICEF Brésil indique que 29 % des 15-64 ans restent en situation d’analphabétisme fonctionnel en 2024, au même niveau qu’en 2018. Chez les 15-29 ans, l’indicateur progresse : 14 % en 2018, 16 % en 2024.

Bibliothèques, école, politiques publiques : pistes débattues

Au Sénat, ces données nourrissent les discussions sur les politiques culturelles et éducatives. Le sénateur Confúcio Moura résume la situation : « Des millions d’élèves vont à l’école, mais n’atteignent pas le niveau minimum attendu. » Il ajoute : « Cet effondrement silencieux et persistant accentue les inégalités et compromet l’avenir du pays. »

Rádio Senado mentionne plusieurs axes législatifs étudiés, dont une Politique nationale de lecture et d’écriture, avec renforcement des bibliothèques publiques et valorisation des bibliothécaires, ainsi qu’une Politique nationale du livre incluant un prix unique temporaire après lancement ou importation.

Dans l’enquête Retratos, la lecture se pratique d’abord à domicile : 85 % des lecteurs déclarent lire chez eux, tandis que la salle de classe recule comme lieu principal de lecture déclarée, à 19 %.

