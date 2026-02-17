Klinkhardt & Biermann change d’ère, avec deux nouveaux éditeurs aux commandes

Marchioni, Parisien d’origine, prend les commandes économiques et commerciales depuis Cologne. Il insiste sur le climat du passage de relais : « C’était une passation exceptionnellement harmonieuse, pour laquelle je remercie très chaleureusement Annette von Altenbockum. » Et pose le décor en une phrase : « J’ai la plus grande estime pour la manière dont elle a façonné, en entreprise unipersonnelle soutenue par quelques collaborateurs indépendants, cet éditeur auparavant à l’arrêt en un joyau. »

Scholz, lui, tient le gouvernail scientifique et éditorial depuis Inzell. L’homme ne cache pas son attachement à la maison : « J’étais fan de KliBi depuis longtemps. L’histoire de cette maison est tout simplement impressionnante. » Puis le vertige du défi : « La diriger et la développer moi-même constitue un défi merveilleux. »

Passation assumée, ligne maintenue

Annette von Altenbockum acte un retrait contraint par des raisons personnelles. « Comme je ne peux plus poursuivre le travail d’édition comme jusqu’ici, je passe le relais à la prochaine génération. ». Elle valide le duo sans réserve, présenté comme « deux personnalités entre les mains desquelles je peux remettre KliBi en toute bonne conscience ».

Le cap éditorial reste clair : recherche exigeante, écriture accessible, ouverture large. Les collections existantes continuent, de nouvelles arrivent. Le programme veut montrer l’envers du décor du monde culturel et réaffirme la dimension sociétale de l’art. En filigrane, un objectif : sortir des logiques de silos idéologiques et pousser plus loin l’internationalisation du catalogue.

Côté production, 2026 s’annonce dense. Au printemps : England für Kunstgenießer et Der Garten von Ada und Emil Nolde, centré sur l’importance du jardin chez Nolde. À l’automne : un catalogue raisonné consacré à la peinture sous verre de Gabriele Münter et Wassily Kandinsky.

Une maison façonnée par l’Histoire

Fondé à Leipzig, déplacé à Berlin en 1933, Klinkhardt & Biermann marque rapidement le champ éditorial. La série Junge Kunst documente les artistes de son temps : Pechstein, Picasso, Nolde, Modersohn-Becker, Dix, Kokoschka, Klee. Des signatures majeures accompagnent cette dynamique, parmi lesquelles Meier-Gräfe, Grohmann, Osborn ou Hartlaub. En 1937, des ouvrages sont saisis et détruits lors de l’opération « Entartete Kunst ». Plusieurs auteurs subissent persécutions et exil.

La maison publie aussi des monographies sur les arts anciens et des revues structurantes comme Monatshefte für Kunstwissenschaft ou Cicerone, avec des auteurs tels que Wittkower, Steinmann, Friedländer, von Bode ou von Schlosser.

Les bureaux berlinois sont détruits en 1944. Après-guerre, la maison se replie à Brunswick et se spécialise dans les arts décoratifs. Les années 1980 ouvrent une phase de reventes successives. En 2010, Annette von Altenbockum relance un catalogue quasi dormant, réactive Junge Kunst et obtient en 2021 le Deutscher Verlagspreis.

Deux profils, deux trajectoires internationales

Marchioni vient d’un parcours en lettres et gestion, avec des étapes à Grenoble, Zurich et Düsseldorf. Il fonde ensuite la Kölner Verlagsgesellschaft, dédiée à la sauvegarde de maisons patrimoniales.

Scholz cumule histoire de l’art, philologie et archéologie, avec un doctorat à Zurich. Il travaille en Europe, dirige des collections au Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum puis exerce à la Klassik Stiftung Weimar. Il fonde en 2025 scholz and art et développe une activité autour d’expositions, colloques et publications internationales.

Crédits photo : Klinkhardt & Biermann

Par Clément Solym

