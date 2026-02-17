Dialogues franco-libanais : Marseille accueille une édition augmentée des Rencontres d’Averroès

Créées en 1994, les Rencontres d’Averroès sont l’un grands rendez-vous consacrés à la vie des idées à l’échelle méditerranéenne, en lien avec le reste du monde. Devenues depuis deux ans les Nouvelles Rencontres, elles poursuivent ce travail d’exploration intellectuelle et sensible. Cette édition, conçue comme une série de « traversées méditerranéennes », marque une étape importante de leur histoire.

Seul quotidien francophone au Moyen-Orient, L’Orient-Le Jour a récemment célébré son centenaire, revendiquant un siècle d’indépendance, de liberté de ton et de rigueur journalistique. Exempt de tout financement étatique ou politique, guidé par des principes humanistes et attaché à la défense de l’État de droit, de la liberté d’expression, de la diversité culturelle et du dialogue des religions, le journal s’associe ici à la manifestation marseillaise pour une programmation franco-libanaise inédite.

Une programmation franco-libanaise sous le signe de l’émancipation

Placée sous le double mot d’ordre « Franchir / s’affranchir », l’édition 2026 explorera les dynamiques de circulation, de transformation et d’émancipation à l’œuvre aujourd’hui en Méditerranée.

Trois grands axes structureront les débats :

Corps et luttes pour l’émancipation, qu’il s’agisse des récits migratoires ou des combats sociaux et politiques ;

« Trafic des idées », pour interroger la circulation des concepts et la possibilité de pensées communes d’une rive à l’autre ;

Aspirations contrariées, citoyennetés réinventées, quinze ans après les Printemps arabes.

Dialogues entre les deux rives, rencontres d’auteurs, de chercheurs, d’artistes et de journalistes composeront cette programmation conçue en commun avec L’Orient-Le Jour.

Averroès, passeur de savoirs

La Saison Méditerranée coïncide avec un anniversaire symbolique : les 900 ans de la naissance du philosophe andalou Averroès (Ibn Rushd). Figure majeure de la pensée islamique médiévale, traducteur et passeur de savoirs, il sera au cœur d’un grand entretien, notamment avec le philosophe Jean-Baptiste Brenet, pour interroger l’actualité de son héritage.

Des masterclasses viendront également enrichir les débats, en donnant la parole à des acteurs de terrain.

Fidèles à leur identité, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposeront de grandes soirées mêlant musique, littérature et arts visuels, où la connexion franco-libanaise se déploiera pleinement.

Parmi les temps forts annoncés :

Loghofète, ou le prénom perdu, création de Fred Nevché à l’Espace Julien, conçue à partir d’une enquête familiale menée avec la chercheuse Diala Lteif à Beyrouth ;

Un concert dessiné de Charles Berberian autour de sa bande dessinée L’Éducation orientale ;

Un grand concert au Silo de Bachar Mar-Khalifé, revisitant les chansons de Christophe ;

Le Rima Poésie Club, porté par Rima Abdul Malak, directrice de L’Orient-Le Jour, réunissant des voix poétiques de la Méditerranée.

Une Méditerranée vécue et partagée

Au-delà des débats et des spectacles, la manifestation investira la ville et ses publics. Parcours culinaires avec les restaurateurs de Noailles et du cours Julien, programme Averroès Junior associant collégiens, lycéens et étudiants autour d’un musée imaginaire de la Méditerranée, exposition photographique avec le collectif féminin Solar : autant de propositions destinées à faire dialoguer territoires, disciplines et générations.

Soutenues par de nombreux partenaires culturels, institutionnels et médiatiques, les Nouvelles Rencontres d’Averroès se présentent comme un laboratoire vivant des idées méditerranéennes contemporaines.

L’Orient-Le Jour publiera une édition spéciale afin de prolonger les débats au-delà des cinq jours du festival, auprès de ses 1,5 million de lecteurs répartis dans une centaine de pays.

Un Temps fort de la Saison Méditerranée 2026

La Saison Méditerranée 2026 met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes. Après une ouverture populaire et festive à Marseille du 15 au 24 mai 2026, elle se déploiera dans toute la France jusqu’au 31 octobre 2026. Les Nouvelles Rencontres d’Averroès ont été labellisées Temps fort de la Saison.

Cette édition s’invente à Marseille avec Rémi Baille, Sobhi Bouderbala, Chloë Cambreling, Julien Loiseau, Nadia Champesme et Fabienne Pavia, et à Beyrouth avec Rima Abdul Malak, Sabyl Ghoussoub, Anthony Samrani et Emilie Sueur.

Crédits photo : Mer Méditerranée, Marseille (Chabe01, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com