Centre-Val de Loire : 5 auteurs et autrices en résidence

Chaque année, Ciclic Centre-Val de Loire accompagne et soutient financièrement des auteurs dans leur projet d’écriture et de création à travers des résidences de travail pensées comme des temps d’échange avec les habitants.

Chaque résidence se construit en lien avec les acteurs locaux — associations, établissements scolaires, médiathèques ou structures culturelles — afin d’ancrer les projets dans la réalité du territoire et de favoriser des rencontres durables.

Les auteurs iront par ailleurs à la rencontre des habitants à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou des créations participatives. L’objectif : ouvrir le processus artistique, susciter la curiosité et créer des espaces d’échanges entre professionnels de la culture et publics de tous horizons.

Au premier semestre 2026, 5 auteurs et autrices sont accueillis dans 5 départements (28, 36, 37, 41, 45). Poésie, jeunesse, romans et carnets de voyage, chacun aura l’occasion de faire découvrir son univers au grand public.

Emmanuelle Favier est accueillie par l’Association des Amis de la Ferté-Vidame (Eure-et-Loire) de janvier à juin 2026

Juliette Binet, autrice illustratrice jeunesse, est accueillie par l’École maternelle Paul-Bert d'Argenton-sur-Creuse (Indre) dans le cadre de la création de son prochain ouvrage, de janvier à juin 2026

Magali Attiogbé, illustratrice, présente une « exposition collective » intitulée « Comment ça va ? » au Tiers-lieu de Tours (Indre-et-Loire) jusqu’au 25 février 2026

Lapin, l’illustrateur et carnettiste documentera par le croquis le projet de réhabilitation de la maison éclusière de Vineuil (Monthou-sur-Cher, Loir-et-Cher) de mars à juin 2026

Sara Mychkine est accueillie par le Pôle de lecture publique de Saint-Jean de la Ruelle (Loiret) de janvier à juin 2026

Ces résidences sont soutenues par Ciclic Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre.

Photographie : Jardins du château de Chenonceau, à Chenonceaux, dans le département d'Indre-et-Loire en région Centre-Val de Loire (Jean-Paul Tonnelier, CC BY-NC-ND 2.0)

