Pourquoi un livre met jusqu’à 60 jours à arriver dans une librairie d'Italie ?

Dans la filière italienne, un même dysfonctionnement revient : la vitesse de circulation des ouvrages ne suit plus le rythme des parutions. Un constat résume l’alerte lancée ces derniers jours : « Un livre qui sort aujourd’hui en librairie arrivera chez le distributeur dans 60 jours. »
Le 17/02/2026 à 13:29 par Nicolas Gary
17/02/2026 à 13:29
En Italie, se dessine une chaîne où les flux financiers s’étirent encore davantage : « Chez l’éditeur dans 90 jours, et l’éditeur paiera l’auteur dans 180 jours. » Dans ce contexte, la trésorerie des maisons se contracte, surtout chez les indépendants, déjà fragilisés par la conjoncture, souligne Corriere nazionale.
Le contexte de marché ajoute de la pression. D’après les données AIE, le trade (adultes et jeunesse) clôt 2025 à 1,484 milliard d’euros, avec 99,531 millions d’exemplaires vendus, en recul de 2,1 % en valeur et 3 % en volume. Le nombre de nouveautés publiées progresse encore, de 69 168 titres (2024) à 70.409 (2025). Et ces nouveautés se vendent moins : « 1,2 million d’exemplaires en moins. »
La distribution italienne repose sur quelques acteurs intégrés à plusieurs étages (distribution, grossiste, parfois vente au détail). L’Autorité garante de la concurrence (AGCM) rappelle ce rôle pivot des grossistes : « Les grossistes achètent les livres, puis les revendent aux librairies », indique l’AGCM.
Dans une décision sur la concentration EmmeEffe Libri/Centro Libri, l’AGCM souligne un niveau de parts de marché estimé à « [70-75 %] en volume. » pour l’opérateur issu de l’opération, sur la base de données 2019.
Dans ce paysage, les services logistiques s’industrialisent, tout en rendant la chaîne plus sensible à l’engorgement. Giornale della Libreria décrit Messaggerie Libri comme un acteur desservant « environ 3000 points de vente. » Et près de « 800 marques éditoriales. », avec, côté librairies, des services de gestion des retours.
Les retours, justement, constituent un marqueur central du modèle. L’article de Corriere Nazionale évoque « 30 à 35 % des exemplaires reviendront comme invendus. » À l’échelle d’une nouveauté, cette mécanique multiplie les manipulations (expédition, mise en place, reprise), augmente les coûts logistiques et brouille la lecture immédiate des ventes pour l’éditeur.
À LIRE - Italie : le piratage de livres aura coûté 722 millions € en 2025
La tension se lit aussi dans les fragilités des plus petits. Sur les données 2025 synthétisées par Il Bo Live, les indépendants hors grands groupes dépassant 5 millions d’euros de chiffre reculent davantage (-7,5 % en valeur) que les grands groupes (+0,3 %). Dans une chaîne où les paiements aux auteurs arrivent tard, l’écart de résistance financière devient un facteur de sélection.
Au final, le « délai » ne se réduit pas à un problème de transport : il s’inscrit dans une organisation très concentrée, appuyée sur le compte dépôt et les retours, et sur un calendrier de règlements qui décale la rémunération de la création.
Dans un marché où le volume de titres continue de grimper, chaque jour perdu sur la mise en place pèse sur la visibilité en librairie et sur la capacité des éditeurs à financer la prochaine saison.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
La maison d'édition munichoise Klinkhardt & Biermann bascule dans une nouvelle ère, apprend ActuaLitté. Le 17 février 2026, la maison d’édition d’art fondée en 1907 change de pilote. Nicolas Marchioni et le Dr Peter Scholz reprennent le flambeau laissé par Annette von Altenbockum. Une transition rapide entre Cologne et la Haute-Bavière.
17/02/2026, 13:02
Au Brésil, la pratique de la lecture diminue. La 6e édition de l’enquête Retratos da Leitura no Brasil place désormais les non-lecteurs à 53 % de la population, contre 47 % de lecteurs — définis comme ayant lu au moins un livre dans les trois mois précédents. Le Sénat brésilien résume cette bascule en chiffres : « Le nombre de personnes qui ne lisent pas représente 53 % de la population. »
17/02/2026, 12:59
La mise en ligne de millions de documents relatifs à Jeffrey Epstein par l'administration américaine, le 30 janvier dernier, a révélé ou confirmé les relations de l'homme d'affaires, pédocriminel condamné, avec de nombreuses personnalités. Parmi celles-ci, plusieurs auteurs réputés, mais aussi un ex-Premier ministre, ou encore le roman Lolita de Vladimir Nabokov... Des mentions ou échanges qui, toutefois, ne prouvent aucune participation à des activités criminelles.
17/02/2026, 11:18
En 2023, les bibliothèques publiques québécoises ont consolidé leur rôle essentiel dans la vie culturelle et sociale de la province, tout en s'adaptant aux nouvelles réalités numériques et aux défis post-pandémiques. Les données les plus récentes fournissent un aperçu détaillé de cette évolution.
16/02/2026, 14:29
Au Portugal, la série de tempêtes qui frappe le pays depuis la fin janvier a laissé des traces dans le réseau des bibliothèques publiques : la Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) recense un peu plus de 250 établissements endommagés au sein de la Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). Le pointage, encore en cours d’actualisation, situe l’ordre de grandeur à environ 255 équipements touchés, soit 52 % des 489 bibliothèques du réseau, majoritairement dans la région Centre.
16/02/2026, 11:52
Au Japon, la promotion de la lecture quitte les discours feutrés pour entrer dans le réel, frontalement, presque physiquement : 24 livres ont surgi comme un kit de survie intellectuelle destiné à une génération qui bascule vers l’âge adulte entre cérémonies officielles, diplômes en poche et vertige du premier emploi. Dans les bibliothèques, les tables se transforment en balises culturelles : lire ne relève plus seulement du loisir, cela devient un geste d’orientation personnelle.
16/02/2026, 09:56
À l’Assemblée de l’Iowa, un projet de loi remet le tourniquet à l’entrée des rayonnages : House File 2309 (HF 2309) impose aux mineurs un consentement parental annuel pour emprunter des documents jugés « harmful to minors ». Sur le papier, le texte ne vise pas les adultes. Dans les bibliothèques, il installe surtout une mécanique de tri, de cloisonnement et de traçabilité qui colle aux doigts.
14/02/2026, 11:52
En Russie, la bibliothèque cesse de jouer les annexes poussiéreuses du passé. Elle sert de salon public, d’atelier, de scène, parfois de bureau partagé. Une fréquentation qui grimpe quand l’institution accepte une idée simple : la visite ne tourne plus seulement autour du prêt. Le ministère russe de la Culture et avance une hausse de 167 % du nombre de visiteurs entre 2020 et 2024.
14/02/2026, 11:19
Les auteurs britanniques voient surgir dans leur boîte de réception une nouvelle faune d'arnaqueurs. Ils se présentent comme des « marketers » spécialisés, mais surtout autoproclamés. Polis, bien qu'insistants, parfois étonnamment informés, qui promettent de « booster » les ventes de livres contre paiement. Car tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.
14/02/2026, 10:57
Le 30 janvier 2026, les autorités américaines ont exécuté des mandats de saisie visant trois noms de domaine enregistrés aux États-Unis et associés à des services de piratage exploités depuis la Bulgarie : zamunda.net, arenabg.com et zelka.org. Les visiteurs ont découvert une bannière de saisie indiquant une prise de contrôle fédérale et rappelant le caractère pénal de la contrefaçon.
14/02/2026, 10:33
Du 9 au 15 février 2026, la Russie donne des livres sous les projecteurs. Le ministère de la Culture soutient une collecte nationale qui mobilise bibliothèques, librairies, maisons d’édition et institutions culturelles. Objectif affiché : faire entrer des titres récents et des rééditions de classiques dans des établissements dont les fonds réclament de l'aide...
12/02/2026, 17:46
À Tokyo, la bibliothèque publique cesse d’être un simple lieu de prêt. Elle devient un moteur d’apprentissage, au plus près du quotidien, pour des habitants qui apprennent le japonais et cherchent autre chose qu’un manuel. Dans plusieurs établissements, la lecture extensive — le “tadoku” — prend corps à travers des animations, des fonds adaptés, et des bibliothécaires qui tirent les services multiculturels vers le concret.
12/02/2026, 16:42
Au Brésil, le chiffre rassure et le terrain résiste. Le pays recense 6057 bibliothèques publiques en fonctionnement, mais l’accès au livre demeure inégal, parfois laborieux, souvent décourageant. Le sujet a surgi à Brasilia lors d’une audition de la Commission de la culture de la Chambre des députés, le 17 octobre 2019. Et depuis, fait amplement parler.
12/02/2026, 12:14
En décembre 2025, l’édition américaine boucle l’année sur une accélération nette. Les revenus déclarés par les éditeurs américains dans l’outil StatShot de l’Association of American Publishers (AAP) progressent de 9,4 % par rapport à décembre 2024, pour atteindre 1 milliard de dollars. Sur l’ensemble de l’exercice 2025, le total cumulé grimpe de 1,1 %, à 14,6 milliards de dollars.
10/02/2026, 20:05
En Allemagne, le dimanche reste un terrain miné dès qu’il s’agit d’employer du personnel. Et c’est précisément ce verrou que le ministre d’État à la Culture et commissaire du gouvernement fédéral à la Culture et aux Médias, Wolfram Weimer, veut desserrer — au moins pour les bibliothèques publiques. À l’occasion du « Tag der Bibliotheken » (journée nationale des bibliothèques), il réclame une adaptation du droit du travail afin de permettre leur ouverture les dimanches et jours fériés.
10/02/2026, 16:35
La justice iranienne a prononcé une nouvelle condamnation contre Narges Mohammadi, lauréate du prix Nobel de la paix 2023. Selon son avocat, Mostafa Nili, la militante iranienne des droits humains a été condamnée, dimanche 8 février, à six ans de prison pour « rassemblement et collusion en vue de commettre des crimes ». Elle a également écopé d’une interdiction de quitter le territoire iranien pendant deux ans.
10/02/2026, 15:51
À Delhi–NCR, la bataille contre le piratage scolaire a pris la forme d’un raid industriel, à l’aube. Le 16 janvier 2026, une équipe conjointe du National Council of Educational Research and Training (NCERT) et de la Crime Branch de la police de Delhi a perquisitionné une imprimerie clandestine à Ghaziabad, dans l’Uttar Pradesh, et saisi environ 32.000 manuels NCERT contrefaits, couvrant plusieurs classes et matières. Sur le terrain, tout s’accélère.
10/02/2026, 11:24
À Larnaca, deux librairies se sont retrouvées dans la même liste noire que des cafés et un salon de coiffure. Entre le 16 et le 25 janvier 2026, cinq commerces ont été cambriolés en neuf jours, selon Knews (Kathimerini Cyprus). Les voleurs n’ont pas cherché le spectaculaire : ils ont cherché le rapide, le transportable, le revendable.
09/02/2026, 15:35
Dans le Maine, un projet de loi place les bibliothèques parmi les « lieux sensibles » face aux opérations de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Le texte, LD 2106, soutenu par la gouverneure Janet Mills et porté par la représentante Ellie Sato (Démocrate, Gorham), encadre l’action d’agents engagés dans l’« immigration enforcement » ou son soutien.
07/02/2026, 17:09
De l'autre côté du Rhin, l'Office fédéral des ententes (Bundeskartellamt), autorité allemande qui lutte contre l'installation de monopoles, a infligé une amende de 59 millions € à Amazon. Elle s'accompagne d'une interdiction formelle « d'exercer une influence sur les prix affichés par les vendeurs allemands » sur sa marketplace.
06/02/2026, 09:51
Quand un milliardaire achète un journal, il est généralement plus motivé par des perspectives d'influence que par l'amour de l'information. Une assertion qui se vérifie une nouvelle fois, aux États-Unis : Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et propriétaire du Washington Post depuis 2013, pourrait ainsi perdre jusqu'à un tiers de ses effectifs, à l'occasion d'une vague de licenciements. Si la décision aurait une justification économique, beaucoup d'observateurs y voient un geste de complaisance à l'égard de Donald Trump. La section du titre consacrée aux livres, pour sa part, disparait purement et simplement.
06/02/2026, 09:45
En Suisse, l’Open Access quitte les colloques feutrés et s’impose comme une question de pouvoir : qui organise l’accès au savoir, et qui paie l’addition. swissuniversities et le Fonds national suisse (FNS) portent une stratégie nationale révisée en 2024. Elle reprend l’ambition formulée dès 2017 — un accès ouvert généralisé — mais acte un nouvel horizon : une mise en œuvre « au plus tard » en 2032.
05/02/2026, 16:32
Au Portugal, la tempête Kristin n’a pas seulement arraché des tuiles et transformé des rues en canaux improvisés. Elle a frappé là où l’on pense que rien ne bouge : les bibliothèques. En quelques jours, ces bastions silencieux ont basculé dans le réel brut. Certaines ont baissé le rideau. D’autres ont changé de mission. Postes de secours improvisés, prises électriques prises d’assaut, points d’info, bulles humaines dans des villes privées de courant, de réseau, parfois de repères. Dans les territoires les plus touchés, la situation a été jugée suffisamment grave pour que l’état de calamité soit prolongé jusqu’au 8 février.
05/02/2026, 14:56
Dans les bibliothèques publiques américaines, des titres quittent les rayonnages. Parfois après une contestation formelle, parfois après une décision administrative. Au moins 45 États sont concernés, selon Noticiero Univision, qui s’appuie sur des données de PEN America. Les retraits visent des ouvrages jugés « inappropriés », notamment pour des passages à caractère sexuel, ou écartés au nom d’orientations hostiles aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).
05/02/2026, 13:08
Les librairies indépendantes de Belgique francophone referment 2025 avec un paradoxe familier : le chiffre d’affaires progresse, la fragilité demeure. L’Observatoire de la librairie, suivi par le Syndicat des libraires francophones de Belgique (SLFB), relève une hausse de 1,4 % sur l’année, plus douce qu’en 2024 (+2,76 %). Dans le même mouvement, la rentabilité moyenne frôle 1 %.
05/02/2026, 11:56
Le choc n'aura heureusement duré que quelques secondes, mais il a suffi pour transformer une bibliothèque en scène de débâcle silencieuse. Dans la nuit du 8 décembre 2025, un séisme au large de l’est d’Aomori (magnitude 7,6, valeur provisoire) secoue le nord du pays. Au matin, à Mutsu, les rayonnages ont vomi leur contenu : piles partout, tranches écornées, cotes à retrouver une à une
05/02/2026, 11:20
Disney a tranché sa succession : Josh D’Amaro, patron des parcs et de Disney Experiences, prendra la direction du groupe le 18 mars 2026, à l’issue de l’assemblée annuelle. Le conseil d’administration, unanime, confie les clés à celui qui pilote l’activité la plus rentable de l’entreprise, entre parcs, croisières, produits dérivés et le laboratoire Imagineering. Bob Iger, revenu aux commandes en 2022 après la parenthèse Bob Chapek, conserve un rôle de conseiller senior jusqu’à la fin de l’année 2026.
04/02/2026, 08:44
Après plus d’un an de silence, Neil Gaiman, figure majeure de la littérature fantastique, a publié le 2 février 2026 une déclaration radicale niant les accusations d'agressions sexuelles portées contre lui. L’auteur de Sandman et American Gods qualifie ces allégations de « campagne de diffamation » et affirme détenir des preuves contredisant les faits rapportés.
03/02/2026, 12:46
En Chine, le livre ne meurt pas : il mute, et la mue claque comme un coup de tonnerre discret. Pendant que les ventes reculent à peine, le vrai séisme se joue ailleurs : l’étagère perd son pouvoir, la vidéo dicte le désir. Dans ce basculement brutal, libraires, éditeurs et agents observent un futur possible — un monde où un livre n’existe vraiment que s’il survit à l’algorithme et à la vitesse du scroll.
02/02/2026, 14:29
Sous la verrière de l'établissement, ce n’est pas qu’un plan RH qui vacille : c’est l’idée même d’une bibliothèque comme sanctuaire du savoir qui se cabre. Entre algorithmes séduisants et rayonnages vivants, la Bibliothèque d'État du Victoria a frôlé la bascule. Mais auteurs, chercheurs et lecteurs ont sorti les griffes. Derrière les tableaux Excel, une bataille bien plus viscérale s’est jouée : celle de la mémoire contre la mise en spectacle du savoir.
02/02/2026, 13:01
La guerre des données entre dans une phase frontale. Pendant que les géants de l’IA avalent des montagnes de textes, le Parlement européen dégaine enfin le droit d’auteur comme un coupe-circuit. Transparence forcée, rémunération exigée, opacité ciblée : derrière le jargon législatif, une bataille brute se joue — celle de la survie économique et symbolique des créateurs face aux machines affamées.
02/02/2026, 10:31
Dans la rue de Malasaña, les valises roulent plus fort que les chariots de livres. Au cœur de ce vacarme touristique, l’annonce de la fermeture de Tipos Infames agit comme un signal. Le commerce du livre subit un choc urbain, « non éditorial », qui réorganise tout, du bail au stock, de la fréquentation au modèle économique. « La gentrification nous oblige à mettre la clé sous la porte. »
31/01/2026, 13:33
À Venise, la clôture de la Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri a pris des allures de bulletin météo : ciel chargé sur le livre italien. En 2025, le marché du livre – fiction et essais – recule de 3 % en volumes. Les Italiens ont acheté 99,5 millions d’exemplaires imprimés en librairies, en ligne et en grande distribution, soit trois millions de moins qu’en 2024, selon l’Associazione Italiana Editori (AIE) sur la base de données NielsenIQ BookData.
31/01/2026, 13:25
Dans les allées de la foire du livre de Bagdad, le doute s’est immiscé entre les piles et les couvertures : qui écrit, qui traduit, qui signe ? Un journaliste et écrivain irakien, Sadeq Al‑Taai, affirme avoir repéré des titres dont les auteurs et traducteurs paraissent introuvables, et des bibliographies impossibles à recouper.
31/01/2026, 13:18
Un appel à la grève générale a été lancé à l'ensemble des travailleurs américains, ce vendredi 30 janvier, afin de protester contre la politique du président Donald Trump et plus particulièrement contre les opérations menées par la police de l'immigration. Les librairies indépendantes, très engagées dans ce combat, y ont répondu.
30/01/2026, 16:15
L’Association of American Publishers (AAP) change de présidence au sommet de son conseil d’administration. Ses directeurs ont ainsi élu Tyrrell Mahoney, présidente de Chronicle Books, pour le mandat 2026-2027. La décision s’inscrit dans une continuité organisée : Mahoney siège au conseil depuis 2019 et occupait récemment la fonction de vice-présidente. Dans son communiqué, l’AAP met en avant une dirigeante avec une voix importante pour les maisons indépendantes, dans une période que l’organisation décrit comme marquée par des défis et des transformations pour l’industrie.
30/01/2026, 15:44
L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.
17/02/2026, 13:29
L’écrivain et latiniste Jacques Gaillard est mort le 12 février 2026, à l’âge de 77 ans. Professeur de latin à Strasbourg, maître de conférences à l’université Marc-Bloch, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé de lettres classiques, il laisse une œuvre marquée par l’Antiquité autant que par le goût du jeu littéraire. Son nom reste aussi attaché à l’un des canulars les plus commentés du « petit monde » intellectuel français : l’affaire Jean-Baptiste Botul.
16/02/2026, 18:07
80 ans après sa publication, le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, fera l’objet d’une édition événement, illustrée et animée par le studio MinaLima, connu pour avoir façonné l’univers graphique des films Harry Potter. La parution, annoncée comme mondiale, est prévue le 2 avril chez Gallimard Jeunesse, avec une sortie simultanée en 22 langues.
16/02/2026, 16:46
Une décision rendue le 12 janvier 2026 par la cour d’appel fédérale du 5th Circuit dans l’affaire Vetter v. Resnik modifie la compréhension de nombreux contrats culturels internationaux. Elle porte sur les « termination rights », un mécanisme du droit américain qui permet à un auteur ou à ses ayants droit de résilier, après plusieurs décennies, certaines cessions anciennes de droits d’auteur.
16/02/2026, 14:33
Le Département des Yvelines lance « Dessins & Liberté », troisième volet de son programme pédagogique Citoyenneté. Conçu en partenariat avec Cartooning for Peace, association internationale de dessinateurs de presse, ce nouveau parcours s’adresse aux collégiens, aux jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance et aux seniors.
16/02/2026, 14:19
La coopérative des Librairies indépendantes du Québec (LIQ) lance booksellers.ca, déclinaison anglophone de leslibraires.ca, afin de fédérer les librairies indépendantes à l’échelle du pays. Soutenue par des fonds publics fédéraux, la plateforme entend offrir une alternative nationale aux grands détaillants en ligne, dans un contexte marqué par la politique « Achetez canadien », et les tensions commerciales avec les États-Unis.
16/02/2026, 13:05
Ouverte fin novembre 2025, la librairie d'occasion Les Voraces, située au 4 rue Duviard, à Lyon, est venue prolonger l'expérience en bouquinerie de Clovis Billard et Mathilde Houzet. Tous deux souhaitent faire de l'enseigne un lieu de passages et de proximité, dont le quotidien est rythmé par des événements autour des livres et de la création.
16/02/2026, 12:16
Ce livre est une exploration visuelle et culturelle du hamac à travers les continents. Objet familier mais méconnu, il est ici abordé sous des angles inédits : à la croisée de l’histoire, des cultures, de l’artisanat, des bienfaits, de l’art et des usages insolites. Ludique, documenté, chaleureux, ce livre s’adresse à tous ceux qui aiment voyager avec les yeux. Une campagne portée par Régine Cenci.
16/02/2026, 11:15
Le ministère de la Culture a publié un avis d'appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'un plat ovale aux armes du connétable Anne de Montmorency réalisé par l'émailleur Léonard Limosin (vers 1505-1576/1577). La scène représentée n'est autre qu'un banquet des dieux auquel est invitée Psyché, un épisode tiré des Métamorphoses d'Apulée (125-170)...
16/02/2026, 09:52
Une effraction dans une maison de Tall Pine Lane a débouché, quelques jours plus tard, sur une scène inattendue au comptoir d’une grande librairie d’occasion : des objets de collection, issus du cambriolage, ont refait surface au moment d’une tentative de revente. Selon une déclaration sous serment de la police de Chattanooga, l’intrusion se situe le 4 janvier 2026, sur un créneau d’absence du propriétaire, entre 13 h et 17 h 20. Les enquêteurs relèvent des traces d’arrachement sur la porte d’entrée, cohérentes avec une entrée forcée.
14/02/2026, 12:24
Dix ans après une première tentative restée sans suite, Pollen annonce le redémarrage d’une activité de diffusion à partir du 1er mai. Le projet s’appuie sur une équipe commerciale de six représentants, un catalogue limité à 60 à 80 éditeurs, et une volonté affichée de se concentrer sur ses rayons forts, avec un centre de gravité qui se déplace vers la librairie indépendante. En filigrane : l’idée qu’il faut adapter l’outil commercial à un marché qui se contracte, plutôt que de courir après des volumes impossibles à retrouver.
13/02/2026, 17:41
Au troisième trimestre 2025, l’économie marchande de la culture recule en volume, tout en restant presque stable en valeur. Le chiffre d’affaires global diminue de 2 % en volume par rapport au même trimestre 2024, et d’environ 1 % en valeur, soit – 161 millions d’euros. Ce repli constitue le cinquième glissement annuel négatif consécutif en volume, sous l’effet d’une contraction persistante de l’audiovisuel, secteur le plus lourd en chiffre d’affaires.
13/02/2026, 16:42
Fermée depuis 2019, la bibliothèque Raymond-Queneau s’apprête à accueillir de nouveau le public. L’établissement du quartier des Provinces, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, rouvrira officiellement le samedi 21 février 2026, à l’issue d’un vaste chantier de modernisation et d’amélioration de l’accessibilité.
13/02/2026, 15:56
Ce samedi 14 février, les bibliothécaires du Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), à Paris, tiendront un piquet de grève aux abords de l'institution, pour la troisième fois en quelques semaines. Les agents réclament une hausse de leurs salaires, pour qu'ils atteignent le même niveau que les rémunérations, à postes comparables, dans d'autres établissements du ministère de l'Enseignement supérieur.
13/02/2026, 15:08
Les éditions Actes Sud annoncent l’arrivée de trois nouveaux collaborateurs au sein de leur direction commerciale et de leur service de diffusion. Ces recrutements, présentés comme une étape stratégique, visent à renforcer et enrichir les liens de la maison avec les libraires et l’ensemble des partenaires de la chaîne du livre.
13/02/2026, 14:00
Le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la fermeture immédiate d'un magasin Cultura situé rue du Docteur George Baillat, dans la ville du sud de la France. 9 commerçants du centre-ville contestaient l'ouverture de l'enseigne, réalisée d'après eux sans dépôt de dossier auprès de la Commission départementale d’aménagement commercial.
13/02/2026, 10:51
Ernée, commune du département de la Mayenne, gagnera bientôt une librairie-café, doublée d'une papeterie et d'un « lieu de créativité » proposant aussi des espaces de coworking. Amandine Andouard Hubert réhabilite un vaste espace de 150 m2, pour en faire un commerce générateur « de lien social ». L'ouverture de Chez Jeanne est prévue dans quelques mois.
12/02/2026, 16:16
Depuis le 2 février 2025, Élise Rouyer a rejoint l’équipe de Fluide Glacial en tant qu’éditrice bande dessinée. Une arrivée qui ressemble à l’aboutissement d’un long clin d’œil professionnel : « Depuis 2012, Élise Rouyer et Clément Argouarc’h [rédacteur en chef de Fluide Glacial, NdR] plaisantaient à chaque rencontre : “Et si on bossait ensemble chez Fluide Glacial ?” », partage Bamboo Édition, qui détient aujourd’hui Fluide Glacial.
12/02/2026, 15:42
L’écrivain néerlandais Cees Nooteboom est mort le 11 février 2026 à Menorca, en Espagne, à l’âge de 92 ans. Né le 31 juillet 1933 à La Haye, Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom aura traversé plus de soixante-dix ans de littérature européenne, construisant une œuvre singulière où se mêlent roman, poésie, reportage et récit de voyage.
12/02/2026, 15:22
Créée en mars 2024 par Vincent Bernière pour assumer le lancement de la revue Charlotte mensuel, la société Les Bons Pères de famille a été placée en liquidation judiciaire le 27 janvier dernier, apprend ActuaLitté. L'avenir de la publication semble compromis.
12/02/2026, 12:58
La maison d’édition Le Tripode annonce l’arrivée d’une nouvelle autrice à son catalogue : Charlotte Monsarrat. Son roman, Le Livre de Sève, qui paraîtra le 5 mars, entraîne le lecteur dans un univers végétal et oppressant, où deux sœurs tentent d’échapper à un monde clos. Le mois sera également marqué par la parution d’un nouveau volume de Gen aux pieds nus de Keiji Nakazawa, ainsi qu’une biographie consacrée à Edgar Hilsenrath, dont on célèbre le centenaire de la naissance.
12/02/2026, 12:09
Dans une économie mondialisée, encore dominée par le dollar, difficile d'échapper aux termes tirés de l'anglais lorsque l'on évoque la finance et le secteur bancaire. La Commission d'enrichissement de la langue française propose une liste d'équivalents dans la langue de Molière, pour ne pas uniquement parler taux de change et devises...
12/02/2026, 10:30
C’est une page de près de deux siècles qui s’apprête à se tourner à Blois. Olivier Labbé, à la tête de la librairie éponyme située rue Porte-Chartraine, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement en juin prochain. Fondée en 1837, devenue librairie-imprimerie Vannier, elle est reprise par la famille Labbé en 1973. L'enseigne est l’une des plus anciennes de France encore en activité.
11/02/2026, 18:24
Sur proposition de Régine Hatchondo, présidente du Centre national du livre (CNL), la ministre de la Culture Rachida Dati a nommé trois nouveaux présidents de commission. Ils prendront leurs fonctions lors des sessions de janvier et mars 2026. Ces nominations concernent les commissions Vie littéraire, Partir en Livre et Printemps des Poètes.
11/02/2026, 18:14
Les éditions du Cherche Midi publieront en janvier 2028 En dessous du volcan, chef-d’œuvre de Malcolm Lowry, dans une nouvelle traduction confiée à Claro. Le roman paraîtra dans la collection « Lot 49 », relancée pour l’occasion.
11/02/2026, 17:33
À Paris, face au 86 quai de l’Hôtel de Ville, Mémoire du Feu rouvre le jeu du bouquinisme à hauteur d’idées : livres politiques épuisés, essais de critique sociale, histoire sociale, catalogues de maisons indépendantes, mais aussi un peu de littérature et d’illustré. Né d’un parcours de libraire confronté aux loyers, aux refus d’aides et à la surproduction éditoriale, le projet revendique un tempo plus lent, une sélection resserrée et une ambition simple : faire des quatre boîtes vertes un lieu de rencontres, de discussions… et de trouvailles.
11/02/2026, 17:03
Réuni le 9 février 2026, le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas réussi à statuer sur la contestation du licenciement de Guillaume Meurice par Radio France. Le dossier sera rejugé par un magistrat professionnel, dans un délai compris entre six mois et deux ans.
11/02/2026, 14:32
À l'occasion de la conférence de présentation du Festival du Livre de Paris, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est finalement exprimée au sujet de la vague d'agressions et de dégradations vécues par les librairies indépendantes ces derniers mois. « Je le redis : la violence n'a sa place nulle part et certainement pas dans des lieux de culture », a-t-elle ainsi déclaré. Sans évoquer la perquisition subie par la librairie parisienne Violette & Co, ni le comportement de son camp politique au Conseil de Paris.
11/02/2026, 12:03
Une plainte déposée contre l'autrice-compositrice Amanda Palmer et son ex-mari, l'auteur britannique Neil Gaiman, dans l'État du Massachusetts, a été classée sans suite par la justice américaine le vendredi 6 février dernier. Le tribunal a estimé que la procédure devait se dérouler en Nouvelle-Zélande, où les faits allégués d'agressions sexuelles se seraient produits.
11/02/2026, 10:46
Amazon a changé les règles, sans conférence de presse. Dans les coulisses de la boutique en ligne, les spécialistes du référencement décrivent depuis 2024-2025 une évolution du moteur de recherche interne : moins de réactions au quart d’heure, plus de poids accordé aux signaux cumulatifs. Plusieurs analyses parlent ainsi d’un modèle “A10”, étiquette officieuse, utile pour nommer un faisceau de comportements observés.
11/02/2026, 10:39
C’est la fin d’une adresse bien identifiée des amateurs de culture japonaise à Strasbourg. La librairie Le Camphrier, installée place Kléber, a annoncé sa fermeture définitive après une liquidation judiciaire.
10/02/2026, 17:54
Rencontres rares, confiance fragile, paroles arrachées au silence : France Huser raconte sa relation singulière avec René Char, des Busclats à l’épreuve de l’entretien, entre colère, fidélité et naissance d’un livre inachevé. Un récit de proximité avec un poète qui refusait les journalistes mais accepta, un jour, de se livrer.
10/02/2026, 17:11
Cashmere surgit dans le champ de mines de l’IA générative et de l’édition avec une annonce nette : un tour d’amorçage de 5 millions de dollars, mené par Reach Capital, avec Ingram Content Group, Pearson et Naver parmi les investisseurs. L’opération place au centre une promesse très « industrie » : bâtir une infrastructure de licence et de livraison de données pour relier des contenus premium à des modèles, sans dilution des droits. D’autres fonds figurent autour, dont Founders Future et Fortitude Ventures, selon plusieurs annonces du dossier.
10/02/2026, 14:40
L'est de la métropole nancéienne gagnera prochainement une librairie généraliste. Sandrine Platti inaugurera en effet dans quelques semaines Essey Littéraire, une enseigne installée dans un grand local de 135 m2. Passionnée, à égalité, par les littératures blanche et noire, elle prépare un lieu « proche des gens, pour faire vivre le livre », place de la République, à Essey-lès-Nancy.
10/02/2026, 11:47
