Pourquoi un livre met jusqu’à 60 jours à arriver dans une librairie d'Italie ?

En Italie, se dessine une chaîne où les flux financiers s’étirent encore davantage : « Chez l’éditeur dans 90 jours, et l’éditeur paiera l’auteur dans 180 jours. » Dans ce contexte, la trésorerie des maisons se contracte, surtout chez les indépendants, déjà fragilisés par la conjoncture, souligne Corriere nazionale.

Le contexte de marché ajoute de la pression. D’après les données AIE, le trade (adultes et jeunesse) clôt 2025 à 1,484 milliard d’euros, avec 99,531 millions d’exemplaires vendus, en recul de 2,1 % en valeur et 3 % en volume. Le nombre de nouveautés publiées progresse encore, de 69 168 titres (2024) à 70.409 (2025). Et ces nouveautés se vendent moins : « 1,2 million d’exemplaires en moins. »

La mécanique des effets

La distribution italienne repose sur quelques acteurs intégrés à plusieurs étages (distribution, grossiste, parfois vente au détail). L’Autorité garante de la concurrence (AGCM) rappelle ce rôle pivot des grossistes : « Les grossistes achètent les livres, puis les revendent aux librairies », indique l’AGCM.

Dans une décision sur la concentration EmmeEffe Libri/Centro Libri, l’AGCM souligne un niveau de parts de marché estimé à « [70-75 %] en volume. » pour l’opérateur issu de l’opération, sur la base de données 2019.

Dans ce paysage, les services logistiques s’industrialisent, tout en rendant la chaîne plus sensible à l’engorgement. Giornale della Libreria décrit Messaggerie Libri comme un acteur desservant « environ 3000 points de vente. » Et près de « 800 marques éditoriales. », avec, côté librairies, des services de gestion des retours.

Les retours, justement, constituent un marqueur central du modèle. L’article de Corriere Nazionale évoque « 30 à 35 % des exemplaires reviendront comme invendus. » À l’échelle d’une nouveauté, cette mécanique multiplie les manipulations (expédition, mise en place, reprise), augmente les coûts logistiques et brouille la lecture immédiate des ventes pour l’éditeur.

La tension se lit aussi dans les fragilités des plus petits. Sur les données 2025 synthétisées par Il Bo Live, les indépendants hors grands groupes dépassant 5 millions d’euros de chiffre reculent davantage (-7,5 % en valeur) que les grands groupes (+0,3 %). Dans une chaîne où les paiements aux auteurs arrivent tard, l’écart de résistance financière devient un facteur de sélection.

Le temps, nerf de la visibilité en librairie

Au final, le « délai » ne se réduit pas à un problème de transport : il s’inscrit dans une organisation très concentrée, appuyée sur le compte dépôt et les retours, et sur un calendrier de règlements qui décale la rémunération de la création.

Dans un marché où le volume de titres continue de grimper, chaque jour perdu sur la mise en place pèse sur la visibilité en librairie et sur la capacité des éditeurs à financer la prochaine saison.

