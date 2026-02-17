À Lille, Shoot the Book ! rempile lors de Séries Mania

Shoot the Book ! Series Mania réunira à Lille Grand Palais, les 24 et 25 mars, plus de 110 marques éditoriales françaises et internationales proposant une sélection de livres, webtoon et même de jeux de plateau adaptables en séries.

Le programme est le suivant :

Mardi 24 mars

9h30 – 17h30

Project & IP Market

Rendez-vous B2B entre éditeurs et producteurs

Une journée dédiée à l’adaptation au cœur du Project & IP Market

400 rendez-vous attendus cette année entre professionnels du livre et de l’écran

Mercredi 25 mars

10h45 – 11h45

Salle 3.2

Session de pitches Shoot the Book! Series Mania

Temps fort du programme pour découvrir des IP sélectionnés par un jury d’experts de l’audiovisuel. 8 projets seront mis en lumière devant 150 producteurs : un rendez-vous à ne pas manquer

Le jury Shoot the Book! Series Mania réunit Alexandre Charlet, producteur, Swan & Les Films du Cygne ; Carole Della Valle, productrice, Banijay ; Jimmy Desmarais, producteur, Drama Queen Prod ; François-Pier Pelinard Lambert, directeur de la rédaction, Le Film français ; Vera Peltekian, consultante, script doctor, et Hélène Zylberait, directrice littéraire, Haut et Court.

Afin d’offrir aux producteurs une vision globale des tendances narratives émergentes sur le marché des IP, un catalogue de projets adaptables sera mis à disposition des professionnels accrédités à Séries Mania Forum.

Shoot the Book ! Series Mania est un événement organisé par la SCELF et le Festival Series Mania, en partenariat avec le CNL, la SOFIA, le CFC, la SACD et Le Film français.

