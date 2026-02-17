Super Charlie : la série jeunesse de Camilla Läckberg au cinéma

Illustrés par Millis Sarri et Therese Larsson, 9 tomes ont été publiés par Camilla Läckberg, dont quelques-uns seulement ont été traduits aux éditions Actes Sud Junior, par Lena Grumbach, Johanna Brock et Erwan Le Bihan.

Les livres Super-Charlie sont à présent portés sur le grand écran par le réalisateur Jon Holmberg, qui s'est également chargé de l'écriture du scénario. « L’offre de films d’animation est nombreuse, mais un film familial d’animation qui se passe en Suède... C’est beaucoup plus rare. C’est pour cela que nous avons insisté sur les détails, les couleurs, les lieux de la ville de Stockholm », souligne-t-il.

L’histoire de Super-Charlie s'est manifestée au moment de la naissance de Charlie, le fils de Camilla Läckberg, qui faisait irruption au sein d'une famille déjà nombreuse. « J’ai alors eu l’idée de le présenter comme un bébé super-héros qui semait le trouble avec ses cris et ses pleurs certes, mais qui vivait des aventures extraordinaires la nuit... », expliquait Läckberg au Sweden Herald en décembre 2024. « Après six mois de mensonges, je me suis dit : “Mais attendez, cela ferait un très bon livre pour enfants !” »

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com