Prix Nos Humanités 2026 : les lauréats de la première édition

Le jury professionnel, composé exclusivement de libraires et de bibliothécaires, a rassemblé 180 votants.

Les trois lauréats :

Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?, d'Emmanuelle Pouydebat, Delachaux et Niestlé

Ce livre est une pépite par l’originalité du sujet, ce qu’il nous apprend et l’éthique de sa démarche. — Mylène Rodriguez (Librairie La Machine à lire, Bordeaux)

Les Zones grises, d'Alexandra Saemmer, Bayard

Les Zones grises d’Alexandra Saemmer entraîne le lecteur dans une palpitante enquête familiale au cœur du IIIe Reich. — Loïc Bour (Librairie Lamartine, Paris 16e)

Mourir, le temps que ça aille mieux, de Julien De Sanctis, Philosophie magazine Éditeur

Julien De Sanctis se tourne vers la philosophie. L’objectif est de traverser la terre aride et sans envies de la phase dépressive et de retrouver le chemin de la joie. — Lyonel Sasso (Libraire)

Une remise de prix à l’Hôtel de Massa

Les prix ont été remis le lundi 16 février prochain lors d’une soirée organisée à l’Hôtel de Massa (Paris 14e). L’événement sera animé par Pauline Colonna d’Istria, coordinatrice de la rubrique Sciences humaines de la revue Page des libraires et présidente du jury.

Les auteurs et les éditeurs des ouvrages primés bénéficieront d’une aide destinée à soutenir l’organisation de rencontres en librairies.

Avec la création de ce nouveau prix, Page des libraires et la Sofia entendent mettre en avant des ouvrages de sciences humaines, un secteur souvent moins exposé mais riche de livres essentiels, ouvrant les portes de la connaissance et déjouant l’élitisme que ce champ peut parfois laisser supposer.

Page des libraires, revue des livres lus et conseillés par les libraires, accompagne les lecteurs depuis plus de 35 ans. Elle propose, dans une publication bimestrielle, les coups de cœur des libraires indépendants sur l’actualité littéraire.

La Sofia est l’organisme de gestion collective exclusivement dédié au secteur du livre. Elle perçoit et répartit aux auteurs et aux éditeurs les droits issus du prêt en bibliothèque, de la copie privée numérique et des livres indisponibles du XXe siècle.

