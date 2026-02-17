Prix Nos Humanités 2026 : les lauréats de la première édition

Pour sa première édition, le Prix Nos Humanités 2026, organisé en partenariat par Page des libraires et la Sofia, distingue trois ouvrages parmi une sélection de dix titres publiés en 2025. Tous appartiennent au champ des sciences humaines au sens large : de l’Histoire à la philosophie, en passant par les essais politiques ou sociologiques.
Le 17/02/2026 à 12:23 par Hocine Bouhadjera
Le jury professionnel, composé exclusivement de libraires et de bibliothécaires, a rassemblé 180 votants.
Les trois lauréats :
Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ?, d'Emmanuelle Pouydebat, Delachaux et Niestlé
Ce livre est une pépite par l’originalité du sujet, ce qu’il nous apprend et l’éthique de sa démarche.
— Mylène Rodriguez (Librairie La Machine à lire, Bordeaux)
Les Zones grises, d'Alexandra Saemmer, Bayard
Les Zones grises d’Alexandra Saemmer entraîne le lecteur dans une palpitante enquête familiale au cœur du IIIe Reich.
— Loïc Bour (Librairie Lamartine, Paris 16e)
Mourir, le temps que ça aille mieux, de Julien De Sanctis, Philosophie magazine Éditeur
Julien De Sanctis se tourne vers la philosophie. L’objectif est de traverser la terre aride et sans envies de la phase dépressive et de retrouver le chemin de la joie.
— Lyonel Sasso (Libraire)
Les prix ont été remis le lundi 16 février prochain lors d’une soirée organisée à l’Hôtel de Massa (Paris 14e). L’événement sera animé par Pauline Colonna d’Istria, coordinatrice de la rubrique Sciences humaines de la revue Page des libraires et présidente du jury.
Les auteurs et les éditeurs des ouvrages primés bénéficieront d’une aide destinée à soutenir l’organisation de rencontres en librairies.
Avec la création de ce nouveau prix, Page des libraires et la Sofia entendent mettre en avant des ouvrages de sciences humaines, un secteur souvent moins exposé mais riche de livres essentiels, ouvrant les portes de la connaissance et déjouant l’élitisme que ce champ peut parfois laisser supposer.
Page des libraires, revue des livres lus et conseillés par les libraires, accompagne les lecteurs depuis plus de 35 ans. Elle propose, dans une publication bimestrielle, les coups de cœur des libraires indépendants sur l’actualité littéraire.
La Sofia est l’organisme de gestion collective exclusivement dédié au secteur du livre. Elle perçoit et répartit aux auteurs et aux éditeurs les droits issus du prêt en bibliothèque, de la copie privée numérique et des livres indisponibles du XXe siècle.
Crédits photo : Prix Nos Humanités
Paru le 05/09/2025
208 pages
Delachaux et Niestlé
22,90 €
Paru le 10/09/2025
297 pages
Bayard
20,90 €
Paru le 03/10/2025
232 pages
Philosophie Magazine Editeur
19,50 €
