Prix littéraire de Dublin 2026 : 20 auteurs en lice, dont Brigitte Giraud et Laurent Binet

Vingt œuvres de fiction composent la première sélection du Prix littéraire de Dublin 2026. Depuis trente et un ans, cette récompense distingue chaque année un roman publié en anglais et s’est imposée comme l’une des plus importantes dans ce domaine.

Le 17/02/2026 à 12:21

17/02/2026 à 12:21

Doté de 100.000 €, le Prix littéraire de Dublin récompense une œuvre de fiction publiée en anglais. Lorsque le livre primé est une traduction, la somme est répartie entre l’auteur (75.000 €) et le traducteur (25.000 €), une reconnaissance rare du travail de traduction.

Autre singularité : les ouvrages sont proposés par des bibliothécaires issus d’un réseau international de bibliothèques. Ce sont donc les professionnels du livre, au contact direct des lecteurs, qui soumettent les candidatures.

Parmi les auteurs retenus figurent les Français Brigitte Giraud et Laurent Binet, tous deux déjà primés à plusieurs reprises. Vivre vite de Brigitte Giraud, traduit en anglais par Cory Stockwell et proposé par la Bibliothèque municipale de Lyon, est en lice. auteu de Laurent Binet, traduit par Sam Taylor et présenté par les Bibliothèques municipales de Genève, fait également partie des vingt titres sélectionnés.

Une sélection internationale

La première liste 2026 met en avant des écrivains reconnus, parmi lesquels Chimamanda Ngozi Adichie, Alan Hollinghurst et Ocean Vuong. La traduction occupe une place notable : six des vingt titres retenus sont issus d’une autre langue.

Parmi eux figure Le Banquet des Empouses (The Empusium) d’Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature, traduit en anglais par Antonia Lloyd-Jones. Sur les trente dernières années, un tiers des lauréats du prix étaient d’ailleurs des œuvres traduites.

La première sélection : 

Rachel Kushner Creation Lake (Simon & Schuster) (En français : Lac de la Création (Stock), Traduction Philippe Aronson, Emmanuelle Aronson)

Chimamanda Ngozi Adichie Dream Count (En français Compte de rêves (Gallimard), traduction Blandine Longre)

Marie Reva Ending (Doubleday)

Ali Smith Gliff (Hamish Hamilton)

Aria Aber Good Girl (Bloomsbury)

Magdalena Blažević In Late Summer (Linden Editions - traduction Anđelka Raguž) (En français : À la fin de l'été (Bleu & Jaune), Traduction Chloé Billon)

Sally Rooney Intermezzo (Faber & Faber) (En français Intermezzo (Gallimard), Traduction Laetitia Devaux)

Brigitte Giraud Live Fast (Ecco / Harper Collins, traduction de Cory Stockwell) (En français Vivre Vite (Flammarion))

Niamh Ní Mhaoileoin Ordinary Saints (Manilla Press)

Alan Hollinghurst Our Evenings (Picador) (En français Nos soirées (Albin Michel), traduction David Fauquemberg) 

Laurent Binet Perspective(s) (Harvill Secker, VINTAGE, Penguin Random House UK) (traduction Sam Taylor) (En français Perspective(s) (Grasset))

Karen Russell The Antidote (Chatto & Windus, Vintage)

Donatella Di Pietrantonio The Brittle Age (Europa Editions UK Ltd) (traduction Ann Goldstein) (En français L'Âge fragile (Albin Michel), traduction Laura Brignon)

Siphiwe Gloria Ndlovu The Creation of Half-Broken People (Picador Africa)

Evie Wyld The Echoes (Vintage) (En français : Les Échos (Actes Sud), traduction Mireille Vignol)

Océan Vuong The Emperor of Gladness (Jonathan Cape, Penguin Press) (En français L'Empereur de la Joie (Gallimard), traduction Hélène Cohen)

Olga Tokarczuk L'Empusium (Fitzcarraldo Editions) (traduction Antonia Lloyd-Jones) (En français Le banquet des Empouses (Noir Sur Blanc), traduction Maryla Laurent)

Jemimah Wei The Original Daughter (Weidenfeld & Nicolson)

Elif Shafak There Are Rivers in the Sky (Viking) (En français Les fleuves du ciel (Flammarion), traduction Dominique Goy-Blanquet)

Éric Chacour What I Know About You (Coach House Books) (traduction Pablo Strauss) (En français Ce que je sais de toi (Philippe Rey))

La sélection finale sera dévoilée le mardi 7 avril prochain. Le nom du 31e lauréat sera annoncé le jeudi 21 mai, dans le cadre du Festival international de littérature de Dublin (ILFD), également financé par le Conseil de la ville. L’annonce sera faite par le lord-maire de Dublin et conseiller Ray McAdam, mécène de l’événement.

« Les lecteurs prendront plaisir à se plonger dans les 20 romans qui composent cette première sélection », a déclaré Ray McAdam, évoquant des récits de guerre, des romans initiatiques, des drames familiaux ou encore des textes empreints d’humour noir.

Pour être admissible en 2026, un roman doit avoir été publié en anglais entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025. Les œuvres initialement parues dans une autre langue sont éligibles si elles ont été publiées dans leur langue d’origine entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2025, puis traduites en anglais entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

À LIRE - Disparu depuis le XVIIIᵉ siècle, un manuscrit rare réintègre la Bibliothèque du Vatican

En 2025, le prix avait distingué Les Adversaires de Michael Crummey (trad. Aurélie Laroche, Canada).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédit image : Nico Kaiser / CC BY 2.0

 

 

 

 

