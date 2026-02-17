Une île “déserte”, puis l’horreur : Robinson, retourné comme un gant

Le fil narratif suit des « jours » numérotés, et l’installation vire vite au burlesque cru : « Je la retourne pour voir si, dessous, elle ne cache pas ses œufs. » Puis le quotidien se règle sur le manque : « Mais avant tout, il me faudra trouver de l’eau. » La faim dicte les gestes, jusqu’au passage le plus rude : « Pour commencer je tue la chèvre. À main nue. Et ensuite son chevreau. » Le texte enfonce le clou, sans euphémisme : « C’est injuste, mais c’est la loi de la nature qui est injuste. Pas moi. »

Cette fuite s’énonce aussi en manifeste, par rafales de renoncements : « Jamais plus je ne ferai le plein. Jamais plus je ne boirai de Coca. [...] Jamais plus je n’aurai à dire NOUS. » La promesse tient dans une grammaire de rupture, et l’ironie travaille déjà sous la surface.

Le « sauvage » en représentation

La satire prend appui sur le vocabulaire de la performance : « Je consacre donc dix minutes aux lombaires… et je finis par le grand droit de l’abdomen. » La narration se nourrit d’injonctions intérieures : « Vendredi, on se lève. On ne s’encroûte pas, on se bouge. » Le changement de nom scelle la mise en scène : « Je décide de m’appeler désormais : “Vendredi”. » La formule résume l’illusion : « Je suis témoin de ma renaissance. »

La mécanique comique se dérègle quand surgit l’empreinte. D’abord l’effroi : « Des empreintes à… Cinq doigts, nés d’une plante au galbe bien formé, des empreintes on ne peut plus humaines ! Non…. » Puis la logique de propriétaire : « Si l’îlot n’est pas désert : je me suis fait rouler. » La plainte bascule en consommateur floué : « J’ai payé, et ça coûte bonbon le dénuement. » Pour se rassurer, le narrateur s’agrippe aux listes : « Le Non d’un côté, le Oui de l’autre. » Le sable devient tableau de bord existentiel.

Gros Yeux, la cohabitation et le pouvoir

Le « quelqu’un » attendu se révèle autre : « Une créature à forme humaine, mais enrubannée de partout.. » La rencontre déclenche une violence réflexe : « Vendredi qui se ramasse et bondit soudain sur la momie.. » Puis l’instinct d’emprise reprend, frontal : « Tu vas te taire et ne parler que lorsque je te demanderai de le faire. » L’éducation se transforme en dressage, jusqu’à l’absurde utilitaire : « Je vais l’appeler vendredi. Comme moi. Ça simplifiera les échanges. »

La qualité majeure tient au rythme, à l’alternance entre récit, refrains et slogans. Les chapitres claquent, l’oralité mord, la critique du fantasme « nature » vise juste. Les défauts apparaissent dans certaines surcharges démonstratives, quand les « on le sait » martelé épaississent la charge, mais aplatissent parfois la nuance. Reste un basculement net : l’attachement affleure malgré la domination, et la disparition ouvre une faille réelle : « Où es-tu, vendredi ? Et personne pour répéter après moi ces mots qui me brûlent. »

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com