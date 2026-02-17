Éclatilles, une poésie de force et de radicalité

Éclatilles (Éditions des Utopies, 2025) rassemble des « picoraisons poétiques » de Martine Roffinella : une suite de fragments où une voix s’énonce à vif. Dès l’ouverture, l’énonciation installe une ligne de crête : « Mes pas dans la nuit / franchissent l’éphémère, / partout je suis en suspens. / Le sentiment me contourne / à ciel tombant. »

La même phrase intérieure se durcit : « Vacillante et ridée / j’entenaille mon cœur, / partout je suis en absence. / L’existence m’évite / à corps d’antan. » L’ouvrage pose ainsi son motif directeur, celui d’une présence qui se retire tout en parlant.

La progression suit : solitude urbaine, deuils, vieillissement du corps, violences politiques, puis réapparition d’un désir qui n’apaise rien. La narratrice se déclare hors-champ, spectatrice d’un social qui exclut : « Je ne fais pas masse, ma transparence est une brise ; / personne. [...] Je ne fais pas couple, mon imprésence est une frise ; / personne.. » Le refrain prend une ampleur métaphysique : « Tout s’assemble, et dans ce monde je ne joins rien. [...] Je ne fais pas terre, ma naissance fut une crise ; / personne.. »

Corps usés, mémoire dure

Le livre privilégie une écriture de matière : peau, os, nerfs, souffle. La vieillesse s’énonce sans détour : « La peau se chiffonne / mais plus rien ne la dépliera [...] La pulpe est rêche sur des nerfs de papier / Prêts à relâcher leur sang languide.. » La sensualité bascule en perte : « Sur mon corps chevauche la finitude (…) L’envie devient soustraction.. »

La colère vise aussi l’admiration tardive, avec une logique implacable : « Quand je serai morte, / merci de m’accorder le non-souvenir ; [...] Laissez-moi là / où vous m’avez ignorée.. » La séquence pousse l’ironie jusqu’au verdict : « Contemplant ma combustion / vous manquerez d’air ; / tandis que moi plus. [...] Succès d’outre-tombe. »

La mémoire, pourtant, ouvre un contrechamp plus tendre, attaché aux gestes et aux noms : « La Mémé t’appelait Titi [...] Les poules avaient chacune un prénom / Ta main prolongeait leur tendresse. » Puis l’arrachement survient, devant « la maison vendue », scellé par l’interdit : « Il ne faut jamais revenir. » Ce retour refusé donne un fil narratif : préserver ce qui fut, au prix d’une séparation.

La guerre, la langue en éclats

Une séquence bascule dans la violence collective, martelée par l’anaphore : « Guerre ! Guerre ! / Quoi les corps ? / Quoi les néants ? [...] Ils décident de notre explosion, / me voilà minée ! » La langue se fracture, invente des verbes, mime l’attaque : « Zung la bombe ! / Éclatillées les bouches ! [...] Tsac l’affront, le front, la dictaison ! » Un trait satirique vise un tyran nommé à peine : « Le félon se dieuise. / Put In. »

Une vignette autobiographique resserre encore l’étau moral : « Une petite histoire. / Première vue : / la tranchée de la douleur, / exposée là bien ouverte, / creusée par les laboureurs / qui s’appellent père, mère. / Comme nous ne sommes pas devant Dieu, / essayons le péché. » La puissance sonore impressionne ; l’accumulation, parfois, lamine la nuance et uniformise le rythme.

Désir, fusion, dérobade

Plus loin, le livre retrouve un récit du lien, au plus près des gestes. Le désir se dit comme une navigation vers l’autre : « Vers ton sein je chaloupe / esseulée [...] Je perds ma trace. » L’étreinte devient lieu : « Voilà nous sommes deux / dans la capsule de ton sein ; / soudées / tel un corps plein / déridé. » Le temps, lui, résiste et blesse : « Le présent qui dure / Vrillé là entre nos âges / Mouvemente nos larmes. »

Puis la narratrice oppose une fatigue radicale : « Je ne veux plus offrir / Je veux entrer en dérobade – avide et sèche ; / désâmée. » Éclatilles séduit par son énergie d’invention lexicale et sa scansion : « Vivre là nonobstant le vide / rêver minuit. / Rester s’éclatiller en gouttes ; / bruire. »

L’ouvrage trébuche quand la surenchère d’énumérations prend le pas sur la précision. Il frappe par sa cohérence de voix : « Courbée de jeunesse / Élevée de vieillesse / Suspendue au présent ; / mortelle. » Il s’achève sur une hésitation lucide : « Un doute m’emporte / Je m’alerte / M’évaluer en pure perte ? »

Par Nicolas Gary

