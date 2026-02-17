Archive de Berthe Bendler ou ce que l’archive fait aux vivants

Berthe Bendler n’entre pas en littérature par la porte d’une supposée mémoire attendrie. Elle y vient par effraction, un dossier sous le bras plein à craquer de paperasses administratives jaunies par le temps : fiches de police et documents produits par les institutions qui n’avaient nullement vocation à raconter sa vie. Avant le souvenir, avant même le récit, il y a « l’archive » — sèche, impersonnelle, parfois même hostile. Et c’est depuis cette matière brute que Vincent Jaury reconstruit une figure intime. Non pas pour l’absoudre ni même pour la juger, mais pour mesurer ce qu’elle a laissé derrière elle, et peut-être surtout, en lui.

Ce choix n’a rien d’anecdotique. Il engage d’emblée une conception précise de la filiation comme une sédimentation lente, invisible, faite de peurs, de phrases isolées, d’obsessions parfois incomprises sur le moment. Archive de Berthe Bendler — publié chez Grasset, dans l’excellente collection de Charles Dantzig, n’est pas un livre de souvenirs, mais un livre sur ce qui insiste quand on croyait « avoir tourné la page ».

Née de parents juifs polonais immigrés en France, Berthe Bendler incarne une figure tendue de l’assimilation républicaine. Profondément attachée à la France, à la laïcité, à l’idéal d’intégration, elle ne pratique aucun rite religieux, ne transmet aucun savoir théologique et pourtant demeure irréductiblement juive. Cette judéité sans religion traverse le livre comme une ligne de faille : être dedans et dehors à la fois, Française sans réserve et néanmoins marquée par une étrangeté persistante, que ni la volonté individuelle ni l’adhésion aux valeurs républicaines ne suffisent à dissoudre…

Ce beau récit avance ainsi sur une crête. D’un côté, la promesse universaliste de la République ; de l’autre, la réalité historique des persécutions, des spoliations, des traques… Les archives exhumées par Vincent Jaury — dossiers de police, fichiers d’aryanisation, traces administratives de faillites et de déplacements forcés — rappellent avec une froide précision que l’État sait parfaitement nommer, classer, identifier ceux qu’il prétend ensuite ne plus distinguer. L’universalisme abstrait se heurte ici à la matérialité brutale des dispositifs de contrôle.

Mais le livre ne s’enferme jamais dans la démonstration. Il se déplace brillamment. À mesure que l’on progresse, l’archive change de nature. Aux documents officiels succèdent les photographies familiales, les lettres, les scènes d’enfance, les souvenirs réactivés par l’écriture. Le geste demeure pourtant le même. Ce qui fait archive, ce n’est pas seulement ce qui est conservé par l’institution, mais ce qui survit dans les corps, dans les affects, dans les récits transmis malgré soi. Le livre lui-même devient archive — non au sens patrimonial, mais comme tentative fragile de fixer ce qui, autrement, se perdrait ou se transformerait en fantasme.

Berthe Bendler n’est jamais idéalisée. Non. Elle apparaît dans sa dureté, dans ses certitudes, dans sa méfiance et dans son autoritarisme parfois étouffant. Loin de l’image rassurante de la grand-mère protectrice, elle impose une présence forte, quelquefois violente et le plus souvent excessive. Vincent Jaury ose cette frontalité. Il aime sans exonérer et comprend sans absoudre. De là naît une ambivalence constante entre l’amour et les colères, entre la gratitude et le désir de s’émanciper d’une influence très forte.

Cette figure pourtant, n’est pas seulement tragique puisque par bonheur le livre assume une part d’humour bien ficelé. Berthe Bendler se raconte, s’augmente, s’invente une vie plus brillante qu’elle ne le fut réellement. Certaines scènes — mondaines, sociales, familiales — frôlent la farce. Ce comique fonctionne magistralement comme un contrepoint, comme une manière de rendre supportable ce que l’histoire a produit de plus terrible. La comédie n’annule pas la tragédie, c’est mieux, elle la rend dicible…

Car le tragique, lui, affleure de plus en plus nettement à mesure que le récit avance. La guerre, la Shoah, la mort du frère, les cauchemars nocturnes reviennent hanter la fin de la vie. Quel enfer ce passé que l’on croyait enfoui réapparaît de nouveau avec une force intacte. Il devient insupportable, presque interdit, tant il menace l’équilibre psychique déjà fragile de la vieille dame. Ce silence imposé, cette impossibilité de dire, constituent l’un des nœuds les plus poignants et probablement le plus réussi du livre.

C’est pourtant là que se joue le legs essentiel. Non pas un enseignement benoitement formulé, mais une alerte, une vigilance ! Une capacité à repérer les signes faibles, à percevoir ce qui revient quand d’autres décident de ne plus rien voir. La méfiance de Berthe Bendler, longtemps perçue comme excessive, voire « réactionnaire », apparaît rétrospectivement comme une lucidité forgée dans l’expérience historique. Là où les générations suivantes ont cru à la disparition définitive de l’antisémitisme, elle en percevait déjà les retours, les déplacements, les nouvelles formes avec leurs gueules bien moches.

En ce sens, Archive de Berthe Bendler ne se contente pas de raconter une histoire de plus. Il interroge frontalement l’aveuglement contemporain. Il rappelle que la République, lorsqu’elle se raconte comme pure abstraction égalitaire, oublie trop facilement ses propres archives, ses propres renoncements, ses propres compromissions. Et ainsi donc le livre opère un geste politique clair : refuser l’effacement, refuser l’amnésie, refuser les récits pacifiés.

Ce n’est donc pas un livre de repentance, ni un livre de célébration auquel nous avons affaire… C’est avant tout un livre de friction ! Un livre qui rappelle que l’histoire se transmet par traces, par affects et par blessures mal refermées. Ignorer ces traces aujourd’hui encore, nous dit Vincent Jaury avec beaucoup de talent, revient à préparer les violences de demain sous couvert d’un universalisme abstrait.

Vincent Hein, né en 1970 à Thionville, est un psychanalyste et écrivain français. Diplômé en psychanalyse et philosophie de l'université Paul-Valéry-Montpellier-III, il a également étudié le chinois à l'INALCO et à l'École normale des langues étrangères de Pékin. Il a vécu en Chine de 2004 à 2016. Parmi ses ouvrages figurent Les Flamboyants d'Abidjan (2016), Kwaï (2018), La Disparition de Jim Thompson (2021) et Le Choix de Stanislav Petrov (2026).

