Luciana Peker : “Aimer mieux, c’est aimer sans hiérarchie ni soumission

Journaliste et figure du féminisme latino-américain, Luciana Peker publie L’Amour, inné ou construit ? aux éditions des femmes-Antoinette Fouque, traduit de l’espagnol par Ariana Saenz Espinoza. Elle y interroge les mécanismes invisibles qui structurent nos relations amoureuses. Derrière l’idéal romantique, elle décrypte les rapports de pouvoir qui continuent de peser sur les femmes et appelle à « déconstruire l’amour » pour le rendre enfin équitable.

ActuaLitté : Après avoir écrit ce livre, diriez-vous que l’amour est avant tout inné ou profondément construit par les rapports de pouvoir ?

Luciana Peker : Je pense qu’il existe un désir profond d’aimer et d’être aimée. Ce désir ne relève pas uniquement des normes sociales : il est réel, intime, largement partagé par les femmes.

Mais la manière dont l’amour est organisé socialement — ce que j’appelle « le code de l’amour romantique »— est intrinsèquement structurée par des rapports de pouvoir. Et ce code est souvent défavorable aux femmes : perte d’autonomie, dépendance économique, effacement de soi, parfois même perte de dignité.

C’est pourquoi il faut déconstruire l’amour, pour qu’il devienne un espace de gain et de liberté et non un lieu de perte.

Vous montrez que la « déconstruction » ne détruit pas l’amour, mais en révèle les rapports de pouvoir. Est-ce une étape nécessaire pour aimer mieux ?

Luciana Peker : Oui. Déconstruire ne signifie pas détruire, mais détricoter les structures injustes qui encadrent l’amour.

La déconstruction, concept issu de la philosophie française, qui a trouvé un écho important en Argentine, notamment dans les mouvements féministes, permet de questionner les injonctions sociales : l’idée que l’amour doit durer toute la vie, que la femme doit correspondre à des canons de beauté dominants ou qu’elle doive sacrifier sa vie personnelle au profit du couple.

Ces normes placent encore les femmes dans une position d’infériorité. Aimer mieux, c’est aimer sans hiérarchie ni soumission.

Vous parlez dans votre livre d’« inégalité amoureuse ». En quoi est-elle aussi structurelle que l’inégalité économique ou sociale ?

Luciana Peker : Les inégalités économiques et sociales traversent l’amour. À la naissance d’un enfant, ce sont majoritairement les femmes qui réduisent leur activité professionnelle. Elles sont davantage jugées pour leur passé sexuel, pour le nombre de partenaires sexuels qu’elles ont eus. Elles supportent aussi, bien souvent seules, les conséquences d’une grossesse non désirée.

Mais il existe une différence fondamentale : les inégalités sociales peuvent être combattues collectivement. On peut manifester, exiger des lois, obtenir des droits, comme cela a été le cas en Argentine avec la légalisation de l’IVG.

Dans l’amour, en revanche, la lutte est intime. Il n’y a pas de mobilisation collective dans la relation à deux. Les femmes se retrouvent seules face à leur partenaire. C’est ce qui rend cette inégalité si difficile à combattre.

On observe pourtant des avancées : indépendance économique des femmes, nouveaux modèles parentaux… Les choses ne changent-elles pas ?

Luciana Peker : Si, il y a des avancées importantes. Mais elles sont relativement récentes. La quatrième vague féministe date d’environ 2015. À l’échelle de l’histoire, une décennie est très courte.

À chaque progrès correspond une réaction. Nous assistons aujourd’hui à une forme de backlash, notamment via ce qu’on appelle la « machosphère ». Les transformations existent, mais elles suscitent aussi une résistance.

Vous parlez des « machos miettes », ces hommes qui se disent déconstruits, mais distribuent l’égalité affective au compte-gouttes. En quoi incarnent-ils, selon vous, une nouvelle ruse du patriarcat ?

Luciana Peker : Il faut distinguer la violence physique ou sexuelle, pénalement répréhensible, du mépris affectif. Un homme qui disparaît, qui ignore ou qui refuse l’engagement, ne commet pas un délit. Mais ce comportement n’est pas neutre.

Il peut avoir existé un plaisir masculin à faire sentir à une femme qu’elle n’est pas assez désirable, qu’elle est trop indépendante ou trop intelligente. Ce mépris peut devenir une forme de punition affective.

La violence explicite s’exerce sur le corps des femmes. Le mépris amoureux, lui, est plus sournois. Mais dans les deux cas, le corps féminin reste le terrain du pouvoir.

Ce désengagement masculin serait donc devenu une forme contemporaine de pouvoir ?

Luciana Peker : Dans certains cas, oui. La violence explicite est davantage sanctionnée socialement et juridiquement. Certaines formes de contrôle se déplacent alors vers des pratiques non punissables : silence, retrait, ghosting.

Ce retrait peut affecter l’estime de soi des femmes et produire un déséquilibre psychologique. Il crée une frustration qui peut devenir une source de souffrance pour la femme, et une source de pouvoir pour celui qui se retire.

Vous écrivez que « nos larmes sont politiques ». Que signifie cette formule ?

Luciana Peker : Il ne s’agit pas de transformer l’amour en obligation contractuelle. Chacun a le droit de mettre fin à une relation.

Mais il existe une différence entre une douleur involontaire et le fait de ressentir de la puissance dans l’acte de blesser. Lorsque le mépris devient une pratique systématique, il cesse d’être individuel : il devient social.

On parle beaucoup de la crise des masculinités. Est-elle réelle ou s’agit-il d’un discours défensif ?

Luciana Peker : Il y a une crise dans la mesure où les modèles traditionnels sont remis en question. Mais certains hommes se positionnent en victimes et se victimisent, plutôt qu’en acteurs du changement.

Ils ont pu bénéficier de certaines avancées féministes — liberté émotionnelle, nouvelles formes relationnelles — sans renoncer aux positions de pouvoir héritées du modèle patriarcal.

Un indicateur culturel me frappe : les femmes lisent massivement les autrices féministes ; tandis que les hommes lisent peu les femmes. Cela en dit long sur la capacité d’écoute.

Selon vous, les modèles LGBTQIA+ offrent-ils des pistes pour réinventer l’amour hétérosexuel ?

Luciana Peker : Oui. Les luttes pour le mariage égalitaire ont montré que l’amour est aussi un droit politique. Les couples LGBTQIA+ ont expérimenté des formes plus diverses : répartition plus égalitaire des tâches, coparentalités innovantes, reconfiguration du désir. Ces modèles ne sont pas parfaits, mais ils sont souvent plus paritaires.

En cette période où la Saint-Valentin s'achève tout juste, peut-on encore croire en l’amour ?

Luciana Peker : Bien sûr. Nous ne défendons pas un féminisme austère ou hostile au couple. Et, avec plaisir, nous accepterons volontiers une boîte de chocolats. Je dis souvent, avec humour, que nous voulons « un féminisme avec du chocolat ».

Cela signifie que l’égalité ne doit pas tuer la joie. L’amour doit rester un espace de plaisir, de désir, de cadeaux, de douceur. Mais il doit cesser d’être un lieu de domination.

Dans un monde de plus en plus individualiste et violent, la relation amoureuse peut constituer une forme de protection, à condition qu’elle soit fondée sur la réciprocité et non sur la peur du mépris.

Être avec une femme autonome et désirante ne devrait pas être une menace pour un homme, mais une richesse. Un amour harmonieux n’est pas naïf. Il est lucide.

Crédits photo : Luciana Peker © Salvador Batalla

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com