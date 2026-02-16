Spoliations antisémites : la restitution symbolique d’un livre de Marc Bloch

À première vue, rien d’exceptionnel : un livre ancien, sans enluminures ni reliure prestigieuse. Pourtant, sur la première page, une inscription manuscrite suffit à en faire une pièce d’histoire : « Marc Bloch, novembre 1913 ». À cette date, le futur cofondateur de l’École des Annales est un jeune universitaire promis à une carrière brillante. 30 ans plus tard, il sera fusillé par la Gestapo.

Une bibliothèque dispersée

Le volume se trouvait dans l’appartement parisien de Marc Bloch, alors professeur à la Sorbonne. Au début de l’année 1942, il est saisi dans le cadre des confiscations visant les Juifs sous l’Occupation. Marc Bloch est explicitement visé en tant que Juif par les autorités nazies et vichystes. Cette saisie n’est pas un cas isolé : entre 5000 et 7000 ouvrages lui ont été confisqués, selon les estimations. Comme tant d’autres bibliothèques personnelles, la sienne est dispersée. Environ 2000 ouvrages ont été restitués à ses enfants à la Libération.

Après la Libération, le livre est récupéré par l’administration française. Mais au lieu d’être restitué à la famille, il est vendu par l’administration des Domaines en 1951. Il est alors acquis par la Bibliothèque centrale des musées nationaux (BCMN), puis intégré dans les collections publiques — sans que son origine ne soit identifiée comme issue d’une spoliation.

Une enquête patiente

Ce n’est que récemment que son parcours a été reconstitué. Les recherches ont été menées par la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), en lien avec la Mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés (M2RS), créée en 2019 au ministère de la Culture.

La Commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites a également été saisie. Cette restitution s’inscrit dans une politique désormais qualifiée de « proactive » : il ne s’agit plus seulement d’attendre des demandes des familles, mais d’examiner les collections publiques pour identifier les biens susceptibles d’avoir été spoliés entre 1933 et 1945.

Longtemps, ces dossiers ont été relégués au second plan. La question des spoliations, particulièrement dans le domaine des bibliothèques, est restée marginale pendant des décennies, avant de revenir au premier plan à partir des années 1990.

La loi de 2023 en application

La restitution du livre de Marc Bloch repose sur la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Ce texte crée une dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, inscrit dans le Code du patrimoine, permettant à l’État de restituer des biens intégrés au patrimoine national lorsqu’il est établi qu’ils ont été acquis à la suite d’une spoliation. Il s’agit de la deuxième application de cette loi en l’espace de six mois.

Après restitution aux ayants droit, ceux-ci ont choisi de faire don de l’ouvrage à la bibliothèque Halphen de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un retour symbolique : Marc Bloch fut professeur à la Sorbonne, et le livre rejoint aujourd’hui un lieu universitaire qui perpétue cette mémoire.

Ce cas rappelle que les spoliations n’ont pas concerné uniquement des tableaux ou des œuvres majeures du marché de l’art. Elles ont aussi touché des bibliothèques personnelles, des archives, des livres de travail — autant d’objets modestes, mais porteurs d’une histoire intellectuelle et familiale.

Chaque restitution éclaire un double passé : celui de la persécution antisémite, mais aussi celui de la gestion administrative de l’après-guerre, où des biens confisqués ont parfois été intégrés durablement aux collections publiques sans que leur provenance ne soit interrogée.

Sept autres restitutions annoncées

« C’est une réparation d’une blessure subie il y a 80 ans », a déclaré à l’AFP Matis Bloch lors de la cérémonie de restitution. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a indiqué que « sept autres livres spoliés de Marc Bloch seront prochainement restitués par trois bibliothèques de Berlin, Francfort et Greiz ».

Le livre remis « est pour nous la preuve que la réparation doit continuer », a ajouté Matis Bloch, évoquant « la responsabilité de l’État français » dans la spoliation des biens culturels et leur restitution.

De son côté, David Zivie, chargé de piloter cette politique au ministère de la Culture, a précisé qu’« une vingtaine » de bibliothèques mènent actuellement « des recherches actives et remplissent une base de données », tandis que « des dizaines de musées sont plus ou moins impliqués » dans ce travail de mémoire et d’identification.

Une entrée au Panthéon en juin

Marc Bloch, historien du Moyen Âge et grande figure de la Résistance, entrera au Panthéon le 23 juin 2026, 82 ans après son exécution par la Gestapo le 16 juin 1944. La cérémonie, initialement prévue le 16 juin, a été décalée en raison du G7 organisé à Evian-les-Bains. Emmanuel Macron avait annoncé sa panthéonisation en novembre 2024 à Strasbourg, saluant son œuvre, son enseignement et son courage.

Professeur à l’université de Strasbourg, Marc Bloch a profondément renouvelé la discipline historique en l’ouvrant aux sciences sociales. Mobilisé en 1914-1918 puis en 1939, il s’engage dans la Résistance à partir de 1942-1943. Arrêté à Lyon en mars 1944, torturé à la prison Montluc, il est fusillé avec 29 compagnons.

Son ouvrage L’Étrange Défaite, écrit en 1940, reste un texte majeur sur l’effondrement français.

Sa famille a demandé que l’extrême droite soit exclue de la cérémonie d’hommage.

Crédits photo : Plaque de la place Marc-Bloch dans le 20e arrondissement de Paris (Mu, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com