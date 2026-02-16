Menaces “sérieuses et crédibles” : Don Winslow annule sa venue à Quais du Polar

C’est par une publication que l’équipe de Quais du Polar a partagé la « triste » nouvelle : « Don Winslow ne pourra malheureusement pas être présent à la 22e édition du festival. » L’organisation précise que « l'auteur américain, pourtant très attendu, a été contraint d'annuler ses apparitions publiques en raison de menaces portées à son encontre et celle de ses proches ».

Le festival est formel : « Ses positions vis-à-vis du gouvernement américain étant à l'origine de ces menaces, l'équipe de Quais du Polar lui adresse tout son soutien. » Dans un contexte marqué par « les tensions et les actes de violence » qui se multiplient aux États-Unis, l’équipe lyonnaise appelle à « réaffirmer l'importance de la solidarité et de la tolérance ».

« Qu’ils viennent »

Quelques jours après un long entretien accordé à Rolling Stone, Don Winslow a indiqué sur les réseaux sociaux avoir reçu des menaces qu’il décrit comme « sérieuses et crédibles », qui l’ont conduit à modifier un programme de rencontres publiques prévu aux États-Unis : certaines dates ouvertes au public ont été annulées, d’autres transformées en événements virtuels.

L’auteur ne détaille pas publiquement la nature précise de ces menaces, mais il évoque un climat d’hostilité alimenté par ses prises de position contre Donald Trump et l’administration en place. Depuis plusieurs années, Winslow s’est imposé comme l’une des voix les plus offensives du monde littéraire américain contre le président républicain.

À propos des invectives en ligne, il lance : « Qu’ils viennent. » Mais il reconnaît parallèlement la nécessité d’une vigilance accrue.

La « conscience de la situation »

Formé dans les années 1980 comme instructeur antiterroriste pour le département d’État américain, Don Winslow explique que la compétence la plus durable qu’il ait conservée est ce que l’on appelle désormais la « conscience de la situation ».

« J’ai toujours été — et je suis toujours — conscient de qui m’entoure. Peu importe que ce soit dans la rue, au supermarché, dans un aéroport ou lors d’un événement littéraire, je remarque tout le monde. Je suis particulièrement attentif aux mouvements. Et si je vois quelqu’un que je ne connais pas plus de deux fois dans la même journée, je serai particulièrement attentif à cette personne. »

L’annulation ne peut se comprendre sans revenir sur l’évolution politique de l’écrivain. Don Winslow s’est opposé publiquement à Donald Trump dès sa première campagne présidentielle. Au fil des années, ses critiques se sont intensifiées. En avril 2022, au moment de la promotion du troisième volume de sa trilogie consacrée au gangster irlandais Danny Ryan, La Cité en ruines, il annonçait sa retraite littéraire, expliquant ne pas vouloir « écrire la nécrologie fictionnelle d’une Amérique en train de perdre sa démocratie ».

Un retour à l’écriture

Interrogé sur le risque de découragement face au climat politique actuel, Winslow refuse toute forme de résignation : « J’ai des moments de désespoir et des moments de rage, comme nous tous, et nous devrions en avoir. Mais le désespoir ne mène nulle part. Qu’est-ce qu’on est censés faire ? Se recroqueviller sur le canapé en position fœtale et les laisser prendre le pays ? On ne peut pas faire ça. »

Et d’ajouter : « On doit continuer — gauche, droite, gauche, droite… Alors parlons des grandes choses, mais agissons aussi en tant qu’individus et inspirons les autres. »

Malgré l’annonce de sa retraite, Don Winslow est revenu à la fiction avec The Final score, recueil de six nouvelles publié le 27 janvier dernier dans sa version originale, et sous le nom du Casse ultime en France, le lendemain, chez HarperCollins. « Un jour, j’ai simplement recommencé à écrire et je n’ai pas pu m’arrêter. J’ai écrit toutes ces histoires en secret et, pour la première fois depuis des décennies, sans date limite », explique-t-il. Dans ses propos récents, il souligne une évolution de son œuvre vers davantage de « rédemption et de pardon ».

Une figure majeure du polar

Don Winslow est l’une des grandes figures contemporaines du roman noir américain. L'Américain s’est imposé au fil de plus de deux décennies comme un chroniqueur implacable des violences politiques, économiques et criminelles qui traversent son pays. Ancien détective privé, guide de safaris, acteur ou encore formateur en sécurité, il a nourri son œuvre d’une connaissance concrète du terrain.

Son nom reste indissociable de fresques ambitieuses comme la trilogie des cartels (La Griffe du chien, Cartel, La Frontière), mais aussi de romans policiers urbains d’une rare intensité tels que Corruption ou la trilogie consacrée à Danny Ryan. Son écriture, tendue et documentée, mêle réalisme brutal, sens du dialogue et ampleur tragique.

Plusieurs de ses livres ont figuré en tête des ventes aux États-Unis et ont contribué à redéfinir les contours du roman criminel contemporain, en l’ancrant dans les grands enjeux géopolitiques — guerre contre la drogue, corruption institutionnelle, fractures sociales. Adapté au cinéma, régulièrement salué par la critique internationale, Winslow s’est également imposé comme une voix publique engagée, notamment par ses prises de position politiques très médiatisées.

Une absence lourde de sens

Pour Quais du Polar, l’annulation de Don Winslow représente plus qu’un simple ajustement de programmation. L’auteur figurait parmi les invités internationaux majeurs de cette édition.

Du 3 au 5 avril 2026, Quais du Polar déploiera malgré tout, une nouvelle fois à Lyon, une programmation internationale particulièrement dense, réunissant des auteurs et autrices venus d’Angleterre, des États-Unis, d’Espagne, de Scandinavie, d’Asie ou encore d’Europe centrale.

La délégation britannique comptera notamment M.J. Arlidge, Jonathan Coe, R.J. Ellory ou Nick Harkaway, tandis que l’Espagne sera représentée par Víctor del Árbol, Rosa Montero et Dolores Redondo. Côté américain, Jake Adelstein, S.A. Cosby ou encore John Langan sont annoncés, malgré l’annulation de Don Winslow. Le Canada pourra s’appuyer sur Shari Lapena et Andrée A. Michaud, la Corée du Sud sur Kang Ji-Young et Lee Heejoo, et les pays nordiques sur des voix majeures comme Søren Sveistrup, Arttu Tuominen, Maria Grund ou Karin Smirnoff.

La France, elle, alignera une très large délégation, de Michel Bussi à Franck Thilliez, en passant par Olivier Norek, Bernard Minier, Nathacha Appanah ou Ivan Jablonka.

Crédits photo : Quais du Polar

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com