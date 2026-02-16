Mort de Jacques Gaillard, plume du philosophe imaginaire Jean-Baptiste Botul

L’érudit n’a pas seulement travaillé sur Rome et la littérature latine ; il a aussi prêté sa plume et son sens du pastiche à un personnage entièrement inventé, Jean-Baptiste Botul, faux philosophe « de tradition orale » créé par le journaliste Frédéric Pagès et l’Association des amis de Jean-Baptiste Botul (A2JB2), rappelle l'Alsace.

Dans ce dispositif collectif, les « œuvres botulistes » prennent la forme de retranscriptions d’interventions ou de fragments de correspondance - un corpus parodique dont La Vie sexuelle d’Emmanuel Kant demeure la pièce la plus célèbre, aux côtés de titres comme La Métaphysique du Mou, Nietzsche et le Démon de midi ou encore Landru, précurseur du féminisme, tous parus aux éditions Mille et Une Nuits.

Le « botulisme » et la chute de BHL

Le canular change d’échelle en 2010, lorsque Bernard-Henri Lévy cite très sérieusement Jean-Baptiste Botul dans De la guerre en philosophie (Grasset), se posant en chantre d’une pensée… inexistante.

La révélation déclenche un emballement médiatique et installe l’affaire comme l’une des mystifications les plus retentissantes du paysage intellectuel français. La même année, le livre de BHL reçoit le prix Botul 2010 : l’auteur adresse alors une lettre à l’association des amis de Botul, dans laquelle il concède mériter ce prix « plus que personne ».

Jacques Gaillard figure parmi les membres du « noyau dur botulien » (NoDuBo), aux côtés de Frédéric Pagès, mais aussi de personnalités citées comme Hervé Le Tellier. Le canular, au-delà de l’anecdote, s’est prolongé dans le temps : l’association organise chaque année, le jour de l’épreuve de philosophie du baccalauréat, un « Banquet du bac philo » sur France Culture, joute oratoire à partir des sujets de l’épreuve. Une manière, fidèle à l’esprit botulien, de traiter la philosophie comme un terrain de langage, de performance et de malice.

Une œuvre savante, reconnue au-delà du jeu

Le latiniste laisse derrière lui une œuvre solidement ancrée dans la culture classique, en particulier sur la Rome antique : Beau comme l’Antique (Actes Sud, 1993), De Viris… de l’abbé Lhomond (présentation et traduction, Actes Sud/Babel, 1995), puis Rome, le Temps, les Choses (Actes Sud, 1995), qui lui vaut le prix Renaudot de l’Essai en 1996. Il prolonge ce travail avec Approche de la littérature latine (Armand Colin, 2005) et l’Anthologie de la littérature latine co-signée avec René Martin (Gallimard, Folio Classique, 2006).

À côté de ce versant savant, Jacques Gaillard s’aventure dans des formes plus libres. Chez Mille et Une Nuits, il publie Des Psychologues sont sur place… en 2003, puis des textes de fiction comme Mes aventures en Haute-Savoie en 2004, Pourtant j’ai eu un ours en peluche et Trop (2007), sans oublier le recueil de nouvelles Amours tordues, qui obtient en 2005 le prix... Botul. Il signe aussi le recueil de chroniques Qu’il était beau, mon Meccano !, où l’art du décalage et du fragment fait écho à son goût du pastiche.

Enfin, sa place dans la galaxie botulienne : il publie Jean-Baptiste Botul : La Métaphysique du Mou en 2007 et Du trou au tout. Correspondance à moi-même, tome 1 (Jean-Baptiste Botul, « texte exhumé », édité et commenté par Jacques Gaillard, La Découverte, 2012).

