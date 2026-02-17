Tatiana de Rosnay explore les cicatrices du premier amour

Un matin, la disparition soudaine de Marlo von Graf, romancière mondialement reconnue, bouleverse le monde littéraire. À la surprise générale, elle choisit de léguer son ultime manuscrit à Audrey, ancienne rivale devenue libraire. Ce texte, centré sur un triangle amoureux, agit comme un miroir troublant : il renvoie Audrey à une histoire enfouie, celle de son premier amour, vécu trois décennies plus tôt.

Entre Londres, le lac d’Annecy et le Paris d’Oscar Wilde, deux femmes que tout oppose se retrouvent liées par un passé commun et par un récit qui brouille les repères. À mesure que les pages dévoilent jalousie, regrets et désirs inassouvis, la frontière entre fiction et réalité se fissure. Tatiana de Rosnay construit ainsi un suspense sentimental où l’amour, la rivalité et la quête de rédemption s’entrelacent étroitement.

Les éditions Albin Michel vous proposent les premières pages en avant-première :

Autrice d’une vingtaine d’ouvrages, Tatiana de Rosnay s’est imposée sur la scène littéraire internationale avec des romans tels que Elle s’appelait Sarah, Manderley forever ou encore Poussière blonde. Traduites dans une trentaine de langues, ses œuvres ont donné lieu à plusieurs adaptations au cinéma, confirmant son succès auprès d’un large public.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com