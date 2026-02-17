Eugène Weidmann, dernier guillotiné public : le fait divers qui a sidéré la France

Tout commence en 1936, derrière les murs d’une prison. Eugène Weidmann, qui se fait appeler « Monsieur Brown », vient d’être libéré. Séduisant, cultivé, parlant avec aisance, il inspire confiance. Jeanine Keller, infirmière aux moyens modestes, en fera tragiquement l’expérience : attirée par cet homme qui promet monts et merveilles, elle sera la première victime d’un engrenage criminel soigneusement préparé. Autour de lui, d’anciens codétenus. Ensemble, ils élaborent des enlèvements et des meurtres avec l’espoir de rançons faciles et d’un enrichissement rapide.

À l’été 1937, tandis que Paris célèbre l’Exposition universelle et affiche ses lumières et son modernisme, une tout autre réalité se joue en coulisses. Des disparitions inquiétantes se multiplient. Parmi elles, celle de la danseuse américaine Jean de Koven, dont la famille reçoit des lettres de rançon. Les fausses pistes s’accumulent, les espoirs s’évanouissent, et la presse attise l’émotion d’un public avide de révélations. La mécanique criminelle, elle, poursuit sa course.

En novembre 1937, la découverte du corps d’un agent immobilier exécuté d’une balle dans la nuque intrigue les enquêteurs. Les similitudes avec d’autres affaires deviennent troublantes. Un nom circule, celui d’un certain « Karrer », locataire discret d’une villa à La Celle-Saint-Cloud. Peu à peu, l’étau se resserre autour de Weidmann. Arrestations, confrontations, aveux : la vérité émerge et dévoile l’ampleur d’une série de meurtres méthodiquement organisée.

Le procès passionne les foules et cristallise toutes les tensions. Cinq meurtres sont reconnus et confessés par cet homme au passé judiciaire chargé. La presse s’empare de chaque détail, transformant l’audience en spectacle national. Le verdict tombe : la guillotine. En 1939, l’exécution publique de Weidmann marque durablement les esprits et scelle la fin d’une époque.

Diplômé en Lettres modernes et en cinéma documentaire, Cyril Gay a cofondé les éditions Marchialy, consacrées au journalisme narratif et au reportage littéraire, publiant des auteurs venus de divers horizons. Traducteur de l’espagnol et de l’anglais, il explore ici un fait divers emblématique avec les outils du récit et le sens du détail propre aux grandes enquêtes.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com